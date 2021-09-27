https://sputnik-georgia.ru/20210927/gruzinskiy-wikileaks-ili-pechalnye-rytsari-skandalnykh-politicheskikh-peredryag-259946860.html

"Грузинский Wikileaks", или Печальные рыцари скандальных политических передряг

"Грузинский Wikileaks", или Печальные рыцари скандальных политических передряг

Насыщенные скандалами предвыборные будни страны, к сожалению, не балуют грузинскую прессу вкусной и здоровой пищей – лишь провокации, компроматы, взаимные... 27.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-27T21:03+0400

2021-09-27T21:03+0400

2021-09-27T21:33+0400

политика

грузия

аналитика

обзоры

каха каладзе

ника мелия

георгий гахария

местные выборы

обзор сми

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/19/259892518_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_512e9a08a397129e2c2960799daf9381.jpg

Доходит почти до рукопашной. "Подонок, пацан, трус! Выходи!", "Провокатор, хулиган, негодяй!" – это фразы не из эксцентричной итальянской кинокомедии. И не из скандальной лексики соседей по тбилисскому двору. Это свободный перевод с грузинского "обмена любезностями" двух грузинских политических лидеров – Ники Мелия и Ираклия Кобахидзе ("Резонанси, 24.09).Когда не можешь сказать людям ничего принципиального и позитивного, остается предложить им драку. Она в интересах и "Нацдвижения", и "Грузинской мечты", - обличает стороны бывший депутат и диссидент Мамука Гиоргадзе ("Ахали таоба", 24,09).Четыре минуты на откровенияМаршруты партийных идеологов власти и главной оппозиции роковым образом пересеклись у входа в офис Евросоюза. Вряд ли посол Карл Харцель допускал, что его усилия реанимировать в ходе личных встреч утраченный компромисс между партиями, завершатся столь показательным результатом. Впрочем, для многих экспертов эта перепалка стала лишь одним из подтверждений того, что нас ожидает поствыборный кризис ("Ахали таоба", 22.09).Где ждать в день выборов драк и словесных столкновений? - еще в начале недели задавала вопрос "Резонанси" (21.09), предположив, что обстановка сильно накалена в Марнеули и Зугдиди. Однако инциденты в Дманисском районе (23.09) показали, что география намного шире и что дожидаться выборов совсем не обязательно. Более того, ход событий дает основания всерьез поверить, что внушительная часть оппозиции готовится не ко 2 октября, а к 3-му.Предвыборные страсти накаляются: Мелия и Кобахидзе едва не подрались у офиса ЕС в Тбилиси >>Противникам власти удалось сформировать стереотип: местные выборы – это, прежде всего, референдум о доверии "Мечте". И хотя в этой плоскости результаты голосования не имеют юридической силы, они, по мнению политолога Сосо Цинцадзе, стали прочным моральным принципом. Который, к тому же, убедительно выглядит в глазах Европы ("Ахали таоба", 20.09).Что же будет, если "Мечта" не наберет 43% голосов, размышляет "Резонанси" (20.09)? Как известно, поначалу речь шла о внеочередных парламентских выборах. Но радикальное крыло все реже о них напоминает, активно выдвигая лозунги о безоговорочной смене власти. Причем, судя по тону – даже независимо от набранных процентов. В любом случае нас ожидает поствыборный кризис, предрекает эксперт Гия Хухашвили. "Нацдвижение" открыто показывает, что находится на революционной волне ("Ахали таоба", 22.09).В этом же контексте ряду воспринимается и демонстративный уход Ники Мелия с теледебатов кандидатов в столичные мэры. Катком "проехавшись" в "приветственном" слове по Кахе Каладзе, он покинул сцену. Правда, политолог Вахтанг Дзабирадзе назвал все это действо пародией на дебаты, а Заал Анджааридзе уподобил его жанру шоу-агрессии. Да и что мог успеть за 4 минуты каждый из 16 сведенных в кучу кандидатов?! Обрушиться на других ("Резонанси", 23.09)!"Он действовал, когда все дрожали от страха"Часть оппозиции готовит смуту, но потерпит позорное поражение, - пугает, а потом успокаивает общественность эксперт Гия Абашидзе (24.09). Не особо разборчива и партия власти. Тем не менее, в некоторых случаях, надо признать, она действует гораздо тоньше и изощренней радикалов. Особенно примечательна в этом плане манипуляция общественным мнением.Они ведется поэтапно, по возможности придерживаясь испытанной практики тотальной пропаганды. Сначала председатель "Мечты" Ираклий Кобахидзе, не оставляя места для сомнений, твердо заявляет: Каладзе возьмет вдвое больше голосов, чем Мелия, а Мелия – вдвое больше, чем Гахария ("Ахали таоба", 20.09). Таким образом, приоритеты расставлены, оправдывая подозрения аналитиков – правящая команда воспринимает Георгия Гахария как гораздо бо́льшую угрозу, чем националов.Гахария против "Мечты": экс-премьер требует расследования скандала с наркотиками >>Дальше вступают в действие аргументы для не столько доверчивого социального слоя. "Мечта" выносит на свет результаты (сделанного по собственному заказу) опроса. В Тбилисское сакребуло партия власти наберет 50,9%, националы – 25,2%, "За Грузию" - 5,7%. Далее, кандидаты в мэры: Каладзе – 57,9%, Мелия - 27,8%, Гахария – 5,3% ("Резонанси", 24.09). Обращает внимание, что первые два кандидата предположительно наберут больше голосов, чем их партии (полностью в духе грузинской политической традиции). А вот Гахария наоборот…И почему 5-6%, хотя большинство экспертов сулит ему для начала, как минимум, 10%? Все просто. 10% - это, считай, уже "третья сила" и угроза создания коалиции, появления которой так опасается власть. У нее есть давний спарринг-партнер, и, судя по всему, любой третий тут лишний. Если б "Грузинская мечта" хотя бы неделю не говорила о "Нацдвижении", оно бы не набрало и 12%, - уверен Паата Закареишвили ("Сакартелос Республика", 22, 09).Заодно распределение рейтингов в соцопросе, как бы, подтверждает версию Кобахидзе о том, что цель Гахария – обеспечить Мелия выход во второй тур. Избирателя окончательно должен добить портрет экс-премьера на "кровавых баннерах", как окрестила их пресса. Он изображен в одной компании с экс-президентом Михаилом Саакашвили и его ближайшими соратниками (20.09). Правда, эксперт Рамаз Сакварелидзе сильно сомневается, чтобы стратегия "Кто не с нами, тот против нас" принесла "Мечте" пользу (20.09).За какую партию будут голосовать жители Грузии - опрос IPSOS за неделю до выборов >>Грузинские избиратели с избытком набрались критического опыта общении с властью. Даже противники эксп-премьера скептически отнеслись к обвинениям, прозвучавшим из уст правящих лидеров по событиям "гавриловской ночи". Они были восприняты как попытка уйти от ответственности, переложив ее на Гахария. Между тем, он единственный действовал, когда все остальные дрожали от страха в здании парламенте, - комментирует аналитик Сандро Твалчрелидзе ("Квирис палитра", 20-26.09). "Революцию никогда не устраивает оппозиция, ее всегда провоцирует власть, переставшая слушать свой народ", - справедливо замечает оппозиционный лидер Георгий Вашадзе ("Ахали таоба", 23.09).Пока грызутся политики…На фоне неразборчивых методов конкуренции никак не утихнет скандал, вызванный утечкой из спецструктур компрометирующих записей. Его уже окрестили "Wikileaks по-грузински", однако с настоящим Wikileaks у него очень мало общего. Хотя бы в силу того, что цели иные, далекие от желания оградить от посягательств граждан и общество. Скорее, наоборот. Причем, факты такого рода стали, как пишет "Квирис палистра", частью грузинской политики.Скандал с прослушкой дипломатов в Грузии - МИД ответил на заявление посла ЕС >>Но еще более примечательно другое. Кем бы и какие бы ни делались расчеты, нынешний скандал, по единодушному признанию экспертов, никакого влияния на избирателя не окажет. Им давно уже до тошноты приелись провокации перед выборами (Резонанси", 21.09). А если кто и терпит ущерб, так это, к сожалению, государство.На минувшей неделе принимал поздравления лидер так называемых "защитников Рионского ущелья" Варлам Голетиани. В результате долговременных перманентных акций компания "Энка" расторгла договор на строительство НамаваниГЭС (24.09). Это огромная победа всей Грузии! –скромно подчеркнул Голетиани (23.09). При этом эксперты подсчитали, что государство потеряет 1,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, и возможно будет вынуждено выплатить сотни миллионов штрафных санкций (24.09).Конец Намахвани ГЭС, или Как потерять 800 миллионов за 300 дней >>Срыв уже второго после Анаклиа стратегического мегапроекта и подрыв инвестиционной репутации… Уровень инфляции, побивший все исторические максимумы… Замедление темпов вакцинации, когда могут оказаться просрочены 620 тысяч доз вакцины "Файзер"… Реальная угроза "пятой волны" коронавируса…Гражданам Грузии есть над чем реально задуматься. Помимо политических скандалов…РазноеДизанеру Наталье Клдиашвили удалось изготовить самое крохотное издание "Вепхвисткаосани" ("Витязя в тигровой шкуре"). Обложка искусно украшена декоративными камнями, а сама книга легко умещается на ладони. ("Ахали таоба", 22.09)Учительница географии Тбилисской гимназии им. Сервантеса Мари Харитонашвили стала обладательницей глобальной награды в сфере педагогики. Вручение состоится в индийской столице Дели. ("Резонанси", 20.09)Рисунки Русудан Петвиашвили украшают теперь циферблаты одной из швейцарских часовых фирм. Представители компании назвали сотрудничество с художницей важным этапом в карьере. ("Ахали таоба", 23.09)Провалившись в асфальт на трассе близ Цалка, водитель не сумел рассмотреть у ямы дна. Археологи установили – это пещера, где в старину пряталось от нашествий местное население. В Самцхе-Джавахети известно 12 таких пещер, сеть которых раскинулась на сотни километров. Врагам ни разу в истории не удалось отыскать вход. ("Квирис палитра").Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Гоги Вардзиели https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23685/92/236859276_0:70:499:570_100x100_80_0_0_6091e44ab3eb0252bfd15aad628cc462.jpg

Гоги Вардзиели https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23685/92/236859276_0:70:499:570_100x100_80_0_0_6091e44ab3eb0252bfd15aad628cc462.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Гоги Вардзиели https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23685/92/236859276_0:70:499:570_100x100_80_0_0_6091e44ab3eb0252bfd15aad628cc462.jpg

политика, грузия, аналитика, обзоры, каха каладзе, ника мелия, георгий гахария, местные выборы, обзор сми