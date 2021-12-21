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В Грузии уточнили показатель экономического роста за третий квартал 2021 года

В Грузии уточнили показатель экономического роста за третий квартал 2021 года

В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют торговля, операции с недвижимым имуществом и перерабатывающая промышленность 21.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-21T16:22+0400

2021-12-21T16:22+0400

2021-12-21T16:22+0400

экономика

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грузия

национальная служба статистики грузии "сакстат"

статистика

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ТБИЛИСИ, 21 дек - Sputnik. Рост ВВП Грузии в третьем квартале 2021 года составил 9,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).Ранее сообщалось, что, согласно предварительным данным, рост экономики в третьем квартале составил 9,0%.В текущих ценах ВВП в третьем квартале 2021 года составил 5,1 миллиарда долларов. Дефлятор за отчетный период составил 9,4%, а ВВП на душу населения составил 1 375 долларов (год назад – 1 160,6 доллара).Какие сферы экономики растутНаибольший рост в третьем квартале 2021 года показали сферы отдыха и развлечений, обеспечения местами размещения и продуктами питания, коммунальных услуги.Спад во втором квартале показали сферы сельского, лесного, рыбного хозяйств (-2,9%), образования (-7,8%) и строительства (-29,7%).В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, перерабатывающей промышленности, операций с недвижимым имуществом и строительства.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика