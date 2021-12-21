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В Грузии уточнили показатель экономического роста за третий квартал 2021 года
В Грузии уточнили показатель экономического роста за третий квартал 2021 года
В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют торговля, операции с недвижимым имуществом и перерабатывающая промышленность 21.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-21T16:22+0400
2021-12-21T16:22+0400
2021-12-21T16:22+0400
экономика
новости
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национальная служба статистики грузии "сакстат"
статистика
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ТБИЛИСИ, 21 дек - Sputnik. Рост ВВП Грузии в третьем квартале 2021 года составил 9,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).Ранее сообщалось, что, согласно предварительным данным, рост экономики в третьем квартале составил 9,0%.В текущих ценах ВВП в третьем квартале 2021 года составил 5,1 миллиарда долларов. Дефлятор за отчетный период составил 9,4%, а ВВП на душу населения составил 1 375 долларов (год назад – 1 160,6 доллара).Какие сферы экономики растутНаибольший рост в третьем квартале 2021 года показали сферы отдыха и развлечений, обеспечения местами размещения и продуктами питания, коммунальных услуги.Спад во втором квартале показали сферы сельского, лесного, рыбного хозяйств (-2,9%), образования (-7,8%) и строительства (-29,7%).В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, перерабатывающей промышленности, операций с недвижимым имуществом и строительства.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
В Грузии уточнили показатель экономического роста за третий квартал 2021 года
В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют торговля, операции с недвижимым имуществом и перерабатывающая промышленность
ТБИЛИСИ, 21 дек - Sputnik.
Рост ВВП Грузии в третьем квартале 2021 года составил 9,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат"
(Грузстат).
Ранее сообщалось
, что, согласно предварительным данным, рост экономики в третьем квартале составил 9,0%.
В текущих ценах ВВП в третьем квартале 2021 года составил 5,1 миллиарда долларов. Дефлятор за отчетный период составил 9,4%, а ВВП на душу населения составил 1 375 долларов (год назад – 1 160,6 доллара).
Какие сферы экономики растут
Наибольший рост в третьем квартале 2021 года показали сферы отдыха и развлечений, обеспечения местами размещения и продуктами питания, коммунальных услуги.
ТОП-5 сфер экономики Грузии, показавших наибольший рост в III квартале 2021 года
|Сфера экономики
|Рост, %
|Электро- и газоснабжение
|78,8
|Обеспечения местами размещения и продуктами питания
|49,8
|Отдых и развлечения
|48,1
|Административная деятельность
|40,8
|Водоснабжение; Канализация, управление отходами и борьба с загрязнением
|35,1
Спад во втором квартале показали сферы сельского, лесного, рыбного хозяйств (-2,9%), образования (-7,8%) и строительства (-29,7%).
В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, перерабатывающей промышленности, операций с недвижимым имуществом и строительства.
ТОП-5 сфер экономики, имеющих наибольший удельный вес в структуре ВВП в III квартале 2021 года
|Сфера экономики
|Удельный вес в ВВП, %
|Торговля
|16,7
|Перерабатывающая промышленность
|11,9
|Операции с недвижимостью
|9,4
|Строительство
|8,4
|Сельское, лесное и рыболовное хозяйства
|8,2
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