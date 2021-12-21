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В Грузии уточнили показатель экономического роста за третий квартал 2021 года
В Грузии уточнили показатель экономического роста за третий квартал 2021 года
В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют торговля, операции с недвижимым имуществом и перерабатывающая промышленность 21.12.2021, Sputnik Грузия
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2021-12-21T16:22+0400
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национальная служба статистики грузии "сакстат"
статистика
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ТБИЛИСИ, 21 дек - Sputnik. Рост ВВП Грузии в третьем квартале 2021 года составил 9,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).Ранее сообщалось, что, согласно предварительным данным, рост экономики в третьем квартале составил 9,0%.В текущих ценах ВВП в третьем квартале 2021 года составил 5,1 миллиарда долларов. Дефлятор за отчетный период составил 9,4%, а ВВП на душу населения составил 1 375 долларов (год назад – 1 160,6 доллара).Какие сферы экономики растутНаибольший рост в третьем квартале 2021 года показали сферы отдыха и развлечений, обеспечения местами размещения и продуктами питания, коммунальных услуги.Спад во втором квартале показали сферы сельского, лесного, рыбного хозяйств (-2,9%), образования (-7,8%) и строительства (-29,7%).В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, перерабатывающей промышленности, операций с недвижимым имуществом и строительства.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика

В Грузии уточнили показатель экономического роста за третий квартал 2021 года

16:22 21.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliВид на город Тбилиси - президентский дворец в районе Авлабари зимой в солнечный день
Вид на город Тбилиси - президентский дворец в районе Авлабари зимой в солнечный день - Sputnik Грузия, 1920, 21.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют торговля, операции с недвижимым имуществом и перерабатывающая промышленность
ТБИЛИСИ, 21 дек - Sputnik. Рост ВВП Грузии в третьем квартале 2021 года составил 9,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
Ранее сообщалось, что, согласно предварительным данным, рост экономики в третьем квартале составил 9,0%.
В текущих ценах ВВП в третьем квартале 2021 года составил 5,1 миллиарда долларов. Дефлятор за отчетный период составил 9,4%, а ВВП на душу населения составил 1 375 долларов (год назад – 1 160,6 доллара).

Какие сферы экономики растут

Наибольший рост в третьем квартале 2021 года показали сферы отдыха и развлечений, обеспечения местами размещения и продуктами питания, коммунальных услуги.

ТОП-5 сфер экономики Грузии, показавших наибольший рост в III квартале 2021 года

Сфера экономики Рост, %
Электро- и газоснабжение 78,8
Обеспечения местами размещения и продуктами питания 49,8
Отдых и развлечения 48,1
Административная деятельность 40,8
Водоснабжение; Канализация, управление отходами и борьба с загрязнением 35,1
Спад во втором квартале показали сферы сельского, лесного, рыбного хозяйств (-2,9%), образования (-7,8%) и строительства (-29,7%).
В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, перерабатывающей промышленности, операций с недвижимым имуществом и строительства.

ТОП-5 сфер экономики, имеющих наибольший удельный вес в структуре ВВП в III квартале 2021 года

Сфера экономики Удельный вес в ВВП, %
Торговля 16,7
Перерабатывающая промышленность 11,9
Операции с недвижимостью 9,4
Строительство 8,4
Сельское, лесное и рыболовное хозяйства 8,2
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