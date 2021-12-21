https://sputnik-georgia.ru/20211221/v-lesu-rodilas-elochka---kak-ona-okazalas-na-rynke-263023986.html
Жителей Грузии предупредили о последствиях незаконной вырубки елок
Жителей Грузии предупредили о последствиях незаконной вырубки елок
Департамент надзора окружающей среды Грузии усиливает контроль за незаконной вырубкой хвойных деревьев 21.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-21T11:53+0400
2021-12-21T11:53+0400
2021-12-21T12:15+0400
новости
грузия
новый год
новогодняя елка
штраф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/15/263023885_0:46:1944:1140_1920x0_80_0_0_b3c7de4b8e3fa6eae974679165cee72f.jpg
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. В преддверии Нового года в Грузии ведется масштабная проверка пунктов продажи хвойных деревьев и растений, сообщает департамент надзора окружающей среды.В столице интенсивно ведется проверка территорий у Дворца спорта и станций метро. По информации департамента, бригады экологического надзора будут круглосуточно контролировать регионы с хвойными лесами с целью предотвращения незаконной вырубки хвойных деревьев.Какую елку выбрать: живую или искусственную?>>Департамент по надзору предупреждает население, что добыча и продажа хвойных деревьев законны только в случае их выращивания в питомниках, на плантациях, на собственных участках или в случае импорта.Торговля хвойными деревьями считается законной при наличии соответствующего документа, подтверждающего происхождение и право собственности на растение. Если хвойные растения выращиваются на частном земельном участке или в питомнике, для перевозки растений требуется свидетельство о месте происхождения, выданное местным муниципалитетом. В случае, если диаметр растения превышает 12 см, Национальным агентством леса выдается специальный документ о его происхождении.Незаконная добыча, транспортировка и продажа хвойных деревьев наказывается штрафом от 200 до 2 тысяч лари. Кроме того, нарушитель обязан возместить ущерб, нанесенный окружающей среде. Если ущерб окружающей среде превышает 1 тысячу лари, нарушитель привлекается к уголовной ответственности.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/15/263023885_0:0:1728:1296_1920x0_80_0_0_744bef43e4d2fbcfb8ea76028842358b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, новый год, новогодняя елка, штраф
Жителей Грузии предупредили о последствиях незаконной вырубки елок
11:53 21.12.2021 (обновлено: 12:15 21.12.2021)
Департамент надзора окружающей среды Грузии усиливает контроль за незаконной вырубкой хвойных деревьев
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik.
В преддверии Нового года в Грузии ведется масштабная проверка пунктов продажи хвойных деревьев и растений, сообщает
департамент надзора окружающей среды.
В столице интенсивно ведется проверка территорий у Дворца спорта и станций метро. По информации департамента, бригады экологического надзора будут круглосуточно контролировать регионы с хвойными лесами с целью предотвращения незаконной вырубки хвойных деревьев.
Департамент по надзору предупреждает население, что добыча и продажа хвойных деревьев законны только в случае их выращивания в питомниках, на плантациях, на собственных участках или в случае импорта.
Торговля хвойными деревьями считается законной при наличии соответствующего документа, подтверждающего происхождение и право собственности на растение. Если хвойные растения выращиваются на частном земельном участке или в питомнике, для перевозки растений требуется свидетельство о месте происхождения, выданное местным муниципалитетом. В случае, если диаметр растения превышает 12 см, Национальным агентством леса выдается специальный документ о его происхождении.
Незаконная добыча, транспортировка и продажа хвойных деревьев наказывается штрафом от 200 до 2 тысяч лари. Кроме того, нарушитель обязан возместить ущерб, нанесенный окружающей среде. Если ущерб окружающей среде превышает 1 тысячу лари, нарушитель привлекается к уголовной ответственности.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.