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Жителей Грузии предупредили о последствиях незаконной вырубки елок
Жителей Грузии предупредили о последствиях незаконной вырубки елок
Департамент надзора окружающей среды Грузии усиливает контроль за незаконной вырубкой хвойных деревьев 21.12.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. В преддверии Нового года в Грузии ведется масштабная проверка пунктов продажи хвойных деревьев и растений, сообщает департамент надзора окружающей среды.В столице интенсивно ведется проверка территорий у Дворца спорта и станций метро. По информации департамента, бригады экологического надзора будут круглосуточно контролировать регионы с хвойными лесами с целью предотвращения незаконной вырубки хвойных деревьев.Какую елку выбрать: живую или искусственную?&gt;&gt;Департамент по надзору предупреждает население, что добыча и продажа хвойных деревьев законны только в случае их выращивания в питомниках, на плантациях, на собственных участках или в случае импорта.Торговля хвойными деревьями считается законной при наличии соответствующего документа, подтверждающего происхождение и право собственности на растение. Если хвойные растения выращиваются на частном земельном участке или в питомнике, для перевозки растений требуется свидетельство о месте происхождения, выданное местным муниципалитетом. В случае, если диаметр растения превышает 12 см, Национальным агентством леса выдается специальный документ о его происхождении.Незаконная добыча, транспортировка и продажа хвойных деревьев наказывается штрафом от 200 до 2 тысяч лари. Кроме того, нарушитель обязан возместить ущерб, нанесенный окружающей среде. Если ущерб окружающей среде превышает 1 тысячу лари, нарушитель привлекается к уголовной ответственности.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, новый год, новогодняя елка, штраф

Жителей Грузии предупредили о последствиях незаконной вырубки елок

11:53 21.12.2021 (обновлено: 12:15 21.12.2021)
© Facebook / Investigation Service of the Ministry of FinanceВ Грузии усилен контроль за торговлей хвойными деревьями
В Грузии усилен контроль за торговлей хвойными деревьями - Sputnik Грузия, 1920, 21.12.2021
© Facebook / Investigation Service of the Ministry of Finance
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Департамент надзора окружающей среды Грузии усиливает контроль за незаконной вырубкой хвойных деревьев
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. В преддверии Нового года в Грузии ведется масштабная проверка пунктов продажи хвойных деревьев и растений, сообщает департамент надзора окружающей среды.
В столице интенсивно ведется проверка территорий у Дворца спорта и станций метро. По информации департамента, бригады экологического надзора будут круглосуточно контролировать регионы с хвойными лесами с целью предотвращения незаконной вырубки хвойных деревьев.
Какую елку выбрать: живую или искусственную?>>
Департамент по надзору предупреждает население, что добыча и продажа хвойных деревьев законны только в случае их выращивания в питомниках, на плантациях, на собственных участках или в случае импорта.
Торговля хвойными деревьями считается законной при наличии соответствующего документа, подтверждающего происхождение и право собственности на растение. Если хвойные растения выращиваются на частном земельном участке или в питомнике, для перевозки растений требуется свидетельство о месте происхождения, выданное местным муниципалитетом. В случае, если диаметр растения превышает 12 см, Национальным агентством леса выдается специальный документ о его происхождении.
Незаконная добыча, транспортировка и продажа хвойных деревьев наказывается штрафом от 200 до 2 тысяч лари. Кроме того, нарушитель обязан возместить ущерб, нанесенный окружающей среде. Если ущерб окружающей среде превышает 1 тысячу лари, нарушитель привлекается к уголовной ответственности.
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