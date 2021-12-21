https://sputnik-georgia.ru/20211221/vozvraschenie-tariela-gornyy-kozel-vernulsya-iz-dagestana-domoy-v-lagodekhskiy-zapovednik---263035702.html

Возвращение Тариэла: горный козел вернулся из Дагестана домой в Лагодехский заповедник

Возвращение Тариэла: горный козел вернулся из Дагестана домой в Лагодехский заповедник

ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Горный козел, которому дали имя Тариэл, вернулся из Дагестана в Лагодехский заповедник (Восточная Грузия, Кахети), сообщает... 21.12.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Горный козел, которому дали имя Тариэл, вернулся из Дагестана в Лагодехский заповедник (Восточная Грузия, Кахети), сообщает природоохранная организации "Некреси".Горный козел, на которого в марте 2021 года был найдет ошейник с радиопередатчиком, с наступлением лета покинул горы Лагодехи и, "нарушив границу", перешел в Дагестан. А осенью вернулся домой к своим к самкам. Запечатлел его фотограф Ника Кердикошвили.В парке Аджарии камеры поймали рысь>>"Подписчики нашей страницы будут помнить Тариэла. Вот тот гигантский горный козел, которого поймали в марте 2021 года на охраняемых территориях Лагодехи и прикрепили к нему радиопередатчик", - напомнила организация "Некреси".Тариэл оказался одним из шести горных козлов, которых организация поймала на заповедных территориях Лагодехи в 2020-2021 годах. Это был первый случай, когда горных козлов ловили и безопасно выпускали для научных исследований.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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