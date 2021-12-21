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Возвращение Тариэла: горный козел вернулся из Дагестана домой в Лагодехский заповедник
Возвращение Тариэла: горный козел вернулся из Дагестана домой в Лагодехский заповедник
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Горный козел, которому дали имя Тариэл, вернулся из Дагестана в Лагодехский заповедник (Восточная Грузия, Кахети), сообщает... 21.12.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Горный козел, которому дали имя Тариэл, вернулся из Дагестана в Лагодехский заповедник (Восточная Грузия, Кахети), сообщает природоохранная организации "Некреси".Горный козел, на которого в марте 2021 года был найдет ошейник с радиопередатчиком, с наступлением лета покинул горы Лагодехи и, "нарушив границу", перешел в Дагестан. А осенью вернулся домой к своим к самкам. Запечатлел его фотограф Ника Кердикошвили.В парке Аджарии камеры поймали рысь&gt;&gt;"Подписчики нашей страницы будут помнить Тариэла. Вот тот гигантский горный козел, которого поймали в марте 2021 года на охраняемых территориях Лагодехи и прикрепили к нему радиопередатчик", - напомнила организация "Некреси".Тариэл оказался одним из шести горных козлов, которых организация поймала на заповедных территориях Лагодехи в 2020-2021 годах. Это был первый случай, когда горных козлов ловили и безопасно выпускали для научных исследований.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, охраняемые территории грузии, лагодехи

Возвращение Тариэла: горный козел вернулся из Дагестана домой в Лагодехский заповедник

16:37 21.12.2021
© Facebook / NACRESГорные козлы в Лагодехи
Горные козлы в Лагодехи - Sputnik Грузия, 1920, 21.12.2021
© Facebook / NACRES
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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Горный козел, которому дали имя Тариэл, вернулся из Дагестана в Лагодехский заповедник (Восточная Грузия, Кахети), сообщает природоохранная организации "Некреси".
Горный козел, на которого в марте 2021 года был найдет ошейник с радиопередатчиком, с наступлением лета покинул горы Лагодехи и, "нарушив границу", перешел в Дагестан. А осенью вернулся домой к своим к самкам. Запечатлел его фотограф Ника Кердикошвили.
В парке Аджарии камеры поймали рысь>>
"Подписчики нашей страницы будут помнить Тариэла. Вот тот гигантский горный козел, которого поймали в марте 2021 года на охраняемых территориях Лагодехи и прикрепили к нему радиопередатчик", - напомнила организация "Некреси".
Тариэл оказался одним из шести горных козлов, которых организация поймала на заповедных территориях Лагодехи в 2020-2021 годах. Это был первый случай, когда горных козлов ловили и безопасно выпускали для научных исследований.
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