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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 739
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 739
За последние 24 часа от коронавируса скончались 52 человека, вылечились 3 072 пациента, а с начала пандемии – 869 411 22.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-22T10:49+0400
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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 739. Скончались 52 человека.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 916 477 случаев заражения. Врач рассказал, как отличить омикрон-штамм коронавируса от простуды&gt;&gt;Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 3 072 человека, с начала пандемии – 869 411. Скончались 13 221.За сутки сделано 45 153 теста, в том числе 28 160 на антиген и 16 993 ПЦР-теста.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 6,07%, за последние 14 дней –6,58%, за последние семь дней –6,19%.К этому времени в Грузии сделано 2 414 722 прививки от коронавируса, в том числе за последние сутки – 13 878.В карантине в данное время находятся 35 человек, в стационарах – 5 488, в ковид-гостиницах – 1 001.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 739

10:49 22.12.2021 (обновлено: 10:55 22.12.2021)
© photo: Sputnik / StringerЭпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920, 22.12.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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За последние 24 часа от коронавируса скончались 52 человека, вылечились 3 072 пациента, а с начала пандемии – 869 411
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 739. Скончались 52 человека.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 916 477 случаев заражения.
Врач рассказал, как отличить омикрон-штамм коронавируса от простуды>>
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 3 072 человека, с начала пандемии – 869 411. Скончались 13 221.
За сутки сделано 45 153 теста, в том числе 28 160 на антиген и 16 993 ПЦР-теста.
Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 6,07%, за последние 14 дней –6,58%, за последние семь дней –6,19%.
К этому времени в Грузии сделано 2 414 722 прививки от коронавируса, в том числе за последние сутки – 13 878.
В карантине в данное время находятся 35 человек, в стационарах – 5 488, в ковид-гостиницах – 1 001.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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