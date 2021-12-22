https://sputnik-georgia.ru/20211222/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-2-739-263050047.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 739

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 739

За последние 24 часа от коронавируса скончались 52 человека, вылечились 3 072 пациента, а с начала пандемии – 869 411 22.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-22T10:49+0400

2021-12-22T10:49+0400

2021-12-22T10:55+0400

пятая волна

общество

новости

грузия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1e/260047451_93:0:3734:2048_1920x0_80_0_0_41bec56f3dd988fc58f54e59573c16d9.jpg

ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 739. Скончались 52 человека.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 916 477 случаев заражения. Врач рассказал, как отличить омикрон-штамм коронавируса от простуды>>Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 3 072 человека, с начала пандемии – 869 411. Скончались 13 221.За сутки сделано 45 153 теста, в том числе 28 160 на антиген и 16 993 ПЦР-теста.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 6,07%, за последние 14 дней –6,58%, за последние семь дней –6,19%.К этому времени в Грузии сделано 2 414 722 прививки от коронавируса, в том числе за последние сутки – 13 878.В карантине в данное время находятся 35 человек, в стационарах – 5 488, в ковид-гостиницах – 1 001.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, коронавирус covid-19