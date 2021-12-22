https://sputnik-georgia.ru/20211222/eks-prezidentu-gruzii-razreshili-vstretitsya-s-saakashvili-263074852.html
Экс-президенту Грузии разрешили встретиться с Саакашвили
Экс-президенту Грузии разрешили встретиться с Саакашвили
В Пенитенциарной службе отметили, что состояние здоровья Михаила Саакашвили позволяет назначить встречу 22.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-22T19:02+0400
2021-12-22T19:02+0400
2021-12-22T19:02+0400
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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Четвертому президенту Грузии Георгию Маргвелашвили предоставлена возможность встречи с бывшим главой государства Михаилом Саакашвили, сообщает Специальная пенитенциарная служба.После беседы с действующим президентом Грузии Саломе Зурабишвили 20 декабря ее предшественник Георгий Маргвелашвили высказал желание встретиться с заключенным Михаилом Саакашвили в рамках инициативы Зурабишвили о национальном примирении. Саакашвили, в свою очередь, поблагодарил Маргвелашвили и заявил, что готов к встрече в любое время."20 декабря Георгий Маргвелашвили обратился в Специальную пенитенциарную службу с заявлением о встрече с осужденным Михаилом Саакашвили. Специальная пенитенциарная служба удовлетворила обращение, поскольку по рекомендации медперсонала состояние здоровья Михаила Саакашвили позволяет назначить встречу", - говорится в заявлении.В Специальной пенитенциарной службе пояснили, что делают все возможное, чтобы помочь каждому обвиняемому и осужденному в полной реализации прав, предоставленных им по закону.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, после возвращения на родину спустя восемь лет. Ранее он был заочно приговорен к 6 годам тюрьмы по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.В настоящее время экс-президент проходит курс лечения в военном госпитале в Гори после 50-дневной голодовки. После завершения лечения его вернут в тюрьму в Рустави.
https://sputnik-georgia.ru/20211222/sud-po-delu-saakashvili-udovletvoril-khodataystvo-obvineniya-i-otklonil-khodataystvo-zaschity-263066304.html
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политика, новости, грузия, георгий маргвелашвили, михаил саакашвили, специальная пенитенциарная служба, саломе зурабишвили , возвращение и арест саакашвили
Экс-президенту Грузии разрешили встретиться с Саакашвили
В Пенитенциарной службе отметили, что состояние здоровья Михаила Саакашвили позволяет назначить встречу
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik.
Четвертому президенту Грузии Георгию Маргвелашвили предоставлена возможность встречи с бывшим главой государства Михаилом Саакашвили, сообщает
Специальная пенитенциарная служба.
После беседы с действующим президентом Грузии Саломе Зурабишвили 20 декабря ее предшественник Георгий Маргвелашвили высказал желание встретиться с заключенным Михаилом Саакашвили в рамках инициативы Зурабишвили о национальном примирении. Саакашвили, в свою очередь, поблагодарил Маргвелашвили и заявил, что готов к встрече в любое время.
"20 декабря Георгий Маргвелашвили обратился в Специальную пенитенциарную службу с заявлением о встрече с осужденным Михаилом Саакашвили. Специальная пенитенциарная служба удовлетворила обращение, поскольку по рекомендации медперсонала состояние здоровья Михаила Саакашвили позволяет назначить встречу", - говорится в заявлении.
В Специальной пенитенциарной службе пояснили, что делают все возможное, чтобы помочь каждому обвиняемому и осужденному в полной реализации прав, предоставленных им по закону.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, после возвращения на родину спустя восемь лет. Ранее он был заочно приговорен к 6 годам тюрьмы по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.
В настоящее время экс-президент проходит курс лечения в военном госпитале в Гори после 50-дневной голодовки. После завершения лечения его вернут в тюрьму в Рустави.