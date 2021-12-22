https://sputnik-georgia.ru/20211222/sud-po-delu-saakashvili-udovletvoril-khodataystvo-obvineniya-i-otklonil-khodataystvo-zaschity-263066304.html

Тбилисский суд приступил к рассмотрению дела Саакашвили по существу

Тбилисский суд приступил к рассмотрению дела Саакашвили по существу

Суд отказал защите в ходатайстве восстановить экс-президенту право на телефонные звонки 22.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-22T16:32+0400

2021-12-22T16:32+0400

2021-12-22T18:04+0400

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возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. В Тбилисском городском суде состоялось первое рассмотрение дела экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, обвиняемого в незаконном пересечении границы, по существу - обвиняемый на процессе не присутствовал. "Я получаю письма" – Зеленский заявил, что находится на связи с Саакашвили>>Причиной отсутствия Саакашвили его адвокат назвал состояние его здоровья. Экс-президент, приговоренный ранее к шести годам заключения по двум уголовным делам, проходит курс реабилитации в военном госпитале в Гори после 50-дневной голодовки.В ходе процесса судья удовлетворил ряд ходатайств. Обвинение настояло на приобщении к делу результатов экспертизы трех телефонов Саакашвили, против чего выступала защита, однако суд все же удовлетворил ходатайство.Судья удовлетворил и ходатайство защиты, которая настаивала на приобщении к делу заключения центра "Эмпатия" о состоянии здоровья Саакашвили. При этом защите было отказано в предоставлении Саакашвили права на телефонные звонки, которого его лишила тюремная администрация за дисциплинарное нарушение.Следующий процесс по делу о незаконном пересечении границы состоится уже в следующем году, 13 января.Новое обвинение Саакашвили было предъявлено 20 октября. По версии следствия, он тайно проник на территорию страны 29 сентября паромом, в грузовике с молочными продуктами из Украины.К уголовной ответственности за пособничество Саакашвили в незаконном пересечении границы привлечены также четыре человека. Их дело выделено в отдельное производство.По этому делу экс-президенту грозит до пяти лет лишения свободы.Что касается вынесенных приговоров, в январе 2018 года Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года - в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.Кроме того, в судопроизводстве находятся еще два дела против Саакашвили - о разгоне акции 7 ноября 2007 года и о растрате госсредств.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, суд, возвращение и арест саакашвили