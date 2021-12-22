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Герлиани нашелся – где был и что искал эксперт в Сурами
Герлиани нашелся – где был и что искал эксперт в Сурами
Пропавшего три дня назад Рамаза Герлиани полиция нашла на рассвете в лесу недалеко от маленького городка Сурами в Восточной Грузии 22.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-22T10:36+0400
2021-12-22T10:36+0400
2021-12-22T10:50+0400
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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Пропавший три дня назад директор НПО "Центр экономической трансформации" эксперт по экономическим вопросам Рамаз Герлиани нашелся – полиция обнаружила его в Сурами (Восточная Грузия), сообщает телеканал Rustavi 2.Близкие, а затем и полиция разыскивали Герлиани три дня. Его нашли сегодня на рассвете в Сурами.Таинственное исчезновение эксперта – полиция нашла телефон и письмо Герлиани>>Доставленного в Тбилиси Герлиани несколько часов допрашивали в полиции."Я был в Сурами, в окрестных лесах. Я искал смерть... Хотел... Но полиция подоспела, не успел. Мне плохо, люди", – заявил Герлиани журналистам, выйдя из отделения полиции.Герлиани пропал 19 декабря. Его след исчезает у отделения полиции в поселке Авчала на окраине Тбилиси. Экономист оставил открытую машину на стоянке полиции, а в машине письмо. В письме Герлиани призывает полицейских заинтересоваться тем, велась ли за ним слежка с помощью специального устройства в машине, дома или на работе.А перед тем, как оставить машину в Авчала, Герлиани опубликовал пост на своей странице в социальной сети, назвав имя и фамилию сотрудника полиции, который его якобы "унижал и шантажировал".В посте он указывал, что обратился в полицию 14 ноября и требовал начать расследования по факту шантажа и притеснения. Здесь же он прикрепил несколько файлов в подтверждение того, что полиция начала следствие, но без какого-либо результата.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, сурами
Герлиани нашелся – где был и что искал эксперт в Сурами
10:36 22.12.2021 (обновлено: 10:50 22.12.2021)
Пропавшего три дня назад Рамаза Герлиани полиция нашла на рассвете в лесу недалеко от маленького городка Сурами в Восточной Грузии
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik.
Пропавший три дня назад директор НПО "Центр экономической трансформации" эксперт по экономическим вопросам Рамаз Герлиани нашелся – полиция обнаружила его в Сурами (Восточная Грузия), сообщает телеканал Rustavi 2.
Близкие, а затем и полиция разыскивали Герлиани три дня. Его нашли сегодня на рассвете в Сурами.
Доставленного в Тбилиси Герлиани несколько часов допрашивали в полиции.
"Я был в Сурами, в окрестных лесах. Я искал смерть... Хотел... Но полиция подоспела, не успел. Мне плохо, люди", – заявил Герлиани журналистам, выйдя из отделения полиции.
Герлиани пропал 19 декабря. Его след исчезает у отделения полиции в поселке Авчала на окраине Тбилиси. Экономист оставил открытую машину на стоянке полиции, а в машине письмо. В письме Герлиани призывает полицейских заинтересоваться тем, велась ли за ним слежка с помощью специального устройства в машине, дома или на работе.
А перед тем, как оставить машину в Авчала, Герлиани опубликовал пост на своей странице в социальной сети, назвав имя и фамилию сотрудника полиции, который его якобы "унижал и шантажировал".
В посте он указывал, что обратился в полицию 14 ноября и требовал начать расследования по факту шантажа и притеснения. Здесь же он прикрепил несколько файлов в подтверждение того, что полиция начала следствие, но без какого-либо результата.
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