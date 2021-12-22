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Гарибашвили предложил Армении и Азербайджану создать платформу неформального диалога
Гарибашвили предложил Армении и Азербайджану создать платформу неформального диалога
По словам премьер-министра, у него есть все ресурсы для начала такого диалога 22.12.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Грузия может сыграть важную роль в достижении долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе благодаря своей инициативе "Мирного соседства", сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.Грузия отказалась от участия во встрече, которая прошла в Москве в рамках платформы "3+3" на уровне заместителей министров иностранных дел Азербайджана, Армении, Ирана, России и Турции, и предложила свою альтернативу в виде формата "Мирного соседства"."Целью инициативы является развитие диалога, восстановление доверия между нашими соседями и укрепление роли Грузии как медиатора диалога", - сказал Гарибашвили.Премьер подчеркнул, что у него есть все ресурсы для начала такого диалога."У меня очень хорошие, дружеские отношения с лидерами Армении и Азербайджана Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым. Как вы знаете, за год у меня было четыре официальные встречи с ними. Я два раза был в Азербайджане и два раза – в Армении. У меня было много контактов с лидерами, в том числе по телефону. Также у меня была успешная встреча в Турции, и мы предприняли эффективные шаги в этом направлении", - сказал Гарибашвили.По словам премьер-министра, Грузия предлагает соседям создание региональной платформы неформального диалога, в которой примут участие Армения, Азербайджан и Грузия."Для нас очень важен долгосрочный мир в регионе", - отметил Гарибашвили.В начале декабря в Москве прошло первое заседание консультативной региональной платформы "3+3" под сопредседательством заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана. В МИД РФ отметили, что "представители Грузии, которые также были приглашены, воздержались от участия во встрече".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, азербайджан, ираклий гарибашвили, армения, ильхам алиев, никол пашинян

Гарибашвили предложил Армении и Азербайджану создать платформу неформального диалога

21:03 22.12.2021 (обновлено: 21:15 22.12.2021)
© Sputnik / Alexander ImedashviliГосударственная символика Грузии - флаг на Дворце официальных церемоний
Государственная символика Грузии - флаг на Дворце официальных церемоний - Sputnik Грузия, 1920, 22.12.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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По словам премьер-министра, у него есть все ресурсы для начала такого диалога
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Грузия может сыграть важную роль в достижении долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе благодаря своей инициативе "Мирного соседства", сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Грузия отказалась от участия во встрече, которая прошла в Москве в рамках платформы "3+3" на уровне заместителей министров иностранных дел Азербайджана, Армении, Ирана, России и Турции, и предложила свою альтернативу в виде формата "Мирного соседства".
"Целью инициативы является развитие диалога, восстановление доверия между нашими соседями и укрепление роли Грузии как медиатора диалога", - сказал Гарибашвили.
Премьер подчеркнул, что у него есть все ресурсы для начала такого диалога.
"У меня очень хорошие, дружеские отношения с лидерами Армении и Азербайджана Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым. Как вы знаете, за год у меня было четыре официальные встречи с ними. Я два раза был в Азербайджане и два раза – в Армении. У меня было много контактов с лидерами, в том числе по телефону. Также у меня была успешная встреча в Турции, и мы предприняли эффективные шаги в этом направлении", - сказал Гарибашвили.
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Турция надеется на участие Грузии в следующей встрече формата "3+3"
19 декабря, 19:08
По словам премьер-министра, Грузия предлагает соседям создание региональной платформы неформального диалога, в которой примут участие Армения, Азербайджан и Грузия.
"Для нас очень важен долгосрочный мир в регионе", - отметил Гарибашвили.
В начале декабря в Москве прошло первое заседание консультативной региональной платформы "3+3" под сопредседательством заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана. В МИД РФ отметили, что "представители Грузии, которые также были приглашены, воздержались от участия во встрече".
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