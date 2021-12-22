https://sputnik-georgia.ru/20211222/gruzinskiy-film-chetvertyy-brayton-ne-voshel-v-short-list-premii-oskar-263054060.html

Грузинский фильм "Четвертый Брайтон" не вошел в шорт-лист премии "Оскар"

Грузинский фильм "Четвертый Брайтон" не вошел в шорт-лист премии "Оскар"

Грузинская драма уже собрала море наград на различных международных кинофестивалях мира 22.12.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Фильм грузинского режиссера Левана Когуашвили "Четвертый Брайтон" не вошел в шорт-лист претендентов на получение премии "Оскар". Это следует из сообщения на официальном сайте Американской киноакадемии. Всего жюри конкурса отобрало 15 кинолент, которые претендуют на получение "Оскара" в номинации "Лучший иностранный фильм". В список попали картины из Австрии, Германии, Финляндии, Дании, Косово, Испании, Норвегии, Мексики, Ирана, Исландии, Японии, Панамы, Бутана, Италии и Бельгии.Номинантов премии назовут ​​8 февраля. Сама же премия, 94-я по счету, состоится 27 марта 2022 года в Лос-Анджелесе.В центре сюжета драмы Левана Когуашвили "Четвертый Брайтон" – непростые отношения сына и отца из Грузии. Сын отправляется в эмиграцию в США, а отцу говорит, что хорошо устроился и учится. Когда же родитель, заподозривший неладное, приезжает к сыну в Америку, то видит, что условия жизни сына совсем не похожи на "американскую мечту". Сын работает грузчиком, бедствует и пытается погасить огромный игровой долг."Четвертый Брайтон" уже достиг успеха на международных фестивалях. Одни из последних побед фильма - три награды на Международном кинофестивале в Котбусе (Германия), а также победа в категории "Лучший фильм" на Международном фестивале азиатских фильмов (AWFF).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211220/chetvertyy-brayton-vykhodit-na-bolshie-ekrany-gruzii-263000099.html

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культура, новости, в мире, грузия, оскар, грузинское кино, кино, фильм "брайтон, 4"