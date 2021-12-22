https://sputnik-georgia.ru/20211222/kuda-vyvozyatsya-gruzinskie-khurma-i-korolki-263032538.html
Куда вывозятся грузинские хурма и корольки
Куда вывозятся грузинские хурма и корольки
Основным импортером "заморских плодов" из Грузии является Армения, куда вывезли 5,4 тысячи тонн продукции 22.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-22T07:32+0400
2021-12-22T07:32+0400
2021-12-22T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Из Грузии с 1 сентября экспортировано 11,7 тысячи тонн хурмы и корольков, на сумму 5,9 миллиона долларов, сообщает пресс-служба Минсельхоза Грузии.По данным ведомства, объем экспорта хурмы и корольков за указанный период увеличился на 5% (530 тонн), а стоимость экспорта выросла на 0,2% (13 тысяч долларов) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.Основным импортером "заморских плодов" из Грузии является Армения. В соседнюю страну вывезли 5,4 тысячи тонн продукции. На втором месте Россия, куда вывезли 3,7 тысячи тонн. На третьем месте Украина – 2,2 тысячи тонн.Кроме того, экспорт в сравнительно меньшем объеме осуществляется также в Турцию, Казахстан, Молдову и другие страны.На данный момент из Грузии также активно вывозят яблоки, фундук и мандарины. Объем экспорта данных продуктов превышает прошлогодние показатели. Да и урожай, как уверяют в Минсельхозе, в этом году богатый и качественный, поэтому и спрос на них больше, чем в прошлом году.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, сельское хозяйство
Куда вывозятся грузинские хурма и корольки
Основным импортером "заморских плодов" из Грузии является Армения, куда вывезли 5,4 тысячи тонн продукции
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Из Грузии с 1 сентября экспортировано 11,7 тысячи тонн хурмы и корольков, на сумму 5,9 миллиона долларов, сообщает пресс-служба Минсельхоза Грузии.
По данным ведомства, объем экспорта хурмы и корольков за указанный период увеличился на 5% (530 тонн), а стоимость экспорта выросла на 0,2% (13 тысяч долларов) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Основным импортером "заморских плодов" из Грузии является Армения. В соседнюю страну вывезли 5,4 тысячи тонн продукции. На втором месте Россия, куда вывезли 3,7 тысячи тонн. На третьем месте Украина – 2,2 тысячи тонн.
Кроме того, экспорт в сравнительно меньшем объеме осуществляется также в Турцию, Казахстан, Молдову и другие страны.
На данный момент из Грузии также активно вывозят яблоки, фундук и мандарины. Объем экспорта данных продуктов превышает прошлогодние показатели. Да и урожай, как уверяют в Минсельхозе, в этом году богатый и качественный, поэтому и спрос на них больше, чем в прошлом году.
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