https://sputnik-georgia.ru/20211222/kuda-vyvozyatsya-gruzinskie-khurma-i-korolki-263032538.html

Куда вывозятся грузинские хурма и корольки

Куда вывозятся грузинские хурма и корольки

Основным импортером "заморских плодов" из Грузии является Армения, куда вывезли 5,4 тысячи тонн продукции 22.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-22T07:32+0400

2021-12-22T07:32+0400

2021-12-22T07:32+0400

экономика

новости

грузия

сельское хозяйство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/09/250285298_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_33c3f97fe7a4c0f5fe52e019667e189f.jpg

ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Из Грузии с 1 сентября экспортировано 11,7 тысячи тонн хурмы и корольков, на сумму 5,9 миллиона долларов, сообщает пресс-служба Минсельхоза Грузии.По данным ведомства, объем экспорта хурмы и корольков за указанный период увеличился на 5% (530 тонн), а стоимость экспорта выросла на 0,2% (13 тысяч долларов) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.Основным импортером "заморских плодов" из Грузии является Армения. В соседнюю страну вывезли 5,4 тысячи тонн продукции. На втором месте Россия, куда вывезли 3,7 тысячи тонн. На третьем месте Украина – 2,2 тысячи тонн.Кроме того, экспорт в сравнительно меньшем объеме осуществляется также в Турцию, Казахстан, Молдову и другие страны.На данный момент из Грузии также активно вывозят яблоки, фундук и мандарины. Объем экспорта данных продуктов превышает прошлогодние показатели. Да и урожай, как уверяют в Минсельхозе, в этом году богатый и качественный, поэтому и спрос на них больше, чем в прошлом году.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211221/rossiya-prodolzhaet-skupat-gruzinskie-yabloki-262994079.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, новости, грузия, сельское хозяйство