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Россия продолжает скупать грузинские яблоки
Россия продолжает скупать грузинские яблоки
Из Грузии уже экспортировано яблок на 2,4 миллиона долларов 21.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-21T07:32+0400
2021-12-21T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Из Грузии с 1 августа по 19 декабря экспортировано 3 712 тонн яблок на сумму 2,4 миллиона долларов, сообщает пресс-служба Минсельхоза страны.За отчетный период, основным импортером яблок из Грузии является Россия (3 707 тонн). В Армению вывезено 5 тонн яблок.Экспорт мандаринов из Грузии вырос в полтора раза&gt;&gt;С целью увеличения производства и экспорта яблок в Грузии осуществляется программа закладки новых садов "Посади будущее". Яблоневые сады в рамках этой программы разбиты на 1 128 гектарах.Чтобы облегчить экспорт фруктов, необходимая документация готовится и выдается по принципу "одного окна". К процессу привлечены представители фитосанитарных и таможенных служб.Правительство Грузии в этом году, как и в прошлом, помогало фермерам реализовать урожай нестандартных яблок по фиксированным ценам. Госпрограмма субсидирования предприятий, закупающих у фермеров нестандартные яблоки, завершилась 15 декабря. В рамках программы, предприятия переработали более 35 тысяч тонн нестандартных яблок, доходы фермеров превысили 9 миллионов лари.Согласно программе субсидирования, государство возмещало компаниям 0,1 лари за килограмм, если они принимали нестандартные яблоки от фермеров по цене минимум 0,22 лари за килограмм.Также для того, чтобы предприятия смогли беспрепятственно принимать и перерабатывать нестандартные яблоки, для пополнения оборотных средств они могли воспользоваться льготным агрокредитом.Программа стимулирования сбыта урожая нестандартных яблок позволяет фермерам сдать некачественные яблоки по приемлемой цене. В то же время это помогает обеспечить сырьем предприятия по переработке фруктов. Концентрат, полученный при переработке нестандартных яблок, в основном экспортируется на рынки ЕС.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, торговля

Россия продолжает скупать грузинские яблоки

07:32 21.12.2021
© Sputnik / Alexander ImedashviliЯблоки в ящике на рынке
Яблоки в ящике на рынке - Sputnik Грузия, 1920, 21.12.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Из Грузии уже экспортировано яблок на 2,4 миллиона долларов
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Из Грузии с 1 августа по 19 декабря экспортировано 3 712 тонн яблок на сумму 2,4 миллиона долларов, сообщает пресс-служба Минсельхоза страны.
За отчетный период, основным импортером яблок из Грузии является Россия (3 707 тонн). В Армению вывезено 5 тонн яблок.
Экспорт мандаринов из Грузии вырос в полтора раза>>
С целью увеличения производства и экспорта яблок в Грузии осуществляется программа закладки новых садов "Посади будущее". Яблоневые сады в рамках этой программы разбиты на 1 128 гектарах.
Чтобы облегчить экспорт фруктов, необходимая документация готовится и выдается по принципу "одного окна". К процессу привлечены представители фитосанитарных и таможенных служб.
Правительство Грузии в этом году, как и в прошлом, помогало фермерам реализовать урожай нестандартных яблок по фиксированным ценам. Госпрограмма субсидирования предприятий, закупающих у фермеров нестандартные яблоки, завершилась 15 декабря. В рамках программы, предприятия переработали более 35 тысяч тонн нестандартных яблок, доходы фермеров превысили 9 миллионов лари.
Дегустация грузинских вин в Китае - Sputnik Грузия, 1920, 17.12.2021
Интерес Китая к грузинскому вину растет
17 декабря, 19:16
Согласно программе субсидирования, государство возмещало компаниям 0,1 лари за килограмм, если они принимали нестандартные яблоки от фермеров по цене минимум 0,22 лари за килограмм.
Также для того, чтобы предприятия смогли беспрепятственно принимать и перерабатывать нестандартные яблоки, для пополнения оборотных средств они могли воспользоваться льготным агрокредитом.
Программа стимулирования сбыта урожая нестандартных яблок позволяет фермерам сдать некачественные яблоки по приемлемой цене. В то же время это помогает обеспечить сырьем предприятия по переработке фруктов. Концентрат, полученный при переработке нестандартных яблок, в основном экспортируется на рынки ЕС.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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