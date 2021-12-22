https://sputnik-georgia.ru/20211222/minekomiki-gruzii-i-kompaniya-visa-dogovorilis-o-sotrudnichestve-263047445.html

Минэкомики Грузии и компания Visa договорились о сотрудничестве

Минэкомики Грузии и компания Visa договорились о сотрудничестве

Стороны будут планировать совместные маркетинговые кампании для стимулирования внутреннего и международного туризма 22.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-22T00:16+0400

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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Министр экономики Натия Турнава и региональный директор компании технологий глобальных платежей Visa Диана Кигурадзе подписали меморандум о сотрудничестве и способствовании программ, говорится в сообщении ведомства.Как отмечает Минэкономики, целью меморандума является способствование программам и диалогу по следующим вопросам: обмен передовым опытом в области инновационных платежных технологий для поддержки развития и роста экономики Грузии и ускорения цифровой трансформации, а также предоставление финансовой информации предпринимателям.Согласно меморандуму, Visa и "Produce in Georgia" будут реализовывать образовательные программы для поддержки малого и среднего бизнеса в ускорении цифровой трансформации. В сотрудничестве с Национальной администрацией по туризму будут планировать совместные маркетинговые кампании для стимулирования внутреннего и международного туризма, а для эффективного планирования международных маркетинговых кампаний Visa будет периодически делиться данными больших данных о целевых маркетинговых рынках с Национальной администрацией по туризму."У Visa есть инициатива в отношении внедрения цифровых технологий в малый и средний бизнес в Грузии. Оцифровка различных платформ и процессов очень важны сегодня, особенно в ситуации с почтовыми индексами, и являются нашим приоритетом", - сказала Турнава.По словам Натии Турнава, на основании информации, предоставленной Visa , будет трансформироваться география туристической политики и другие важные решения, касающиеся диверсификации туристической зоны и привлечения большего количества туристов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211104/nazvany-sroki-vypuska-pervoy-partii-tsifrovykh-deneg-v-gruzii-261804438.html

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