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Минэкомики Грузии и компания Visa договорились о сотрудничестве
Минэкомики Грузии и компания Visa договорились о сотрудничестве
Стороны будут планировать совместные маркетинговые кампании для стимулирования внутреннего и международного туризма 22.12.2021, Sputnik Грузия
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экономика
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туризм
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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Министр экономики Натия Турнава и региональный директор компании технологий глобальных платежей Visa Диана Кигурадзе подписали меморандум о сотрудничестве и способствовании программ, говорится в сообщении ведомства.Как отмечает Минэкономики, целью меморандума является способствование программам и диалогу по следующим вопросам: обмен передовым опытом в области инновационных платежных технологий для поддержки развития и роста экономики Грузии и ускорения цифровой трансформации, а также предоставление финансовой информации предпринимателям.Согласно меморандуму, Visa и "Produce in Georgia" будут реализовывать образовательные программы для поддержки малого и среднего бизнеса в ускорении цифровой трансформации. В сотрудничестве с Национальной администрацией по туризму будут планировать совместные маркетинговые кампании для стимулирования внутреннего и международного туризма, а для эффективного планирования международных маркетинговых кампаний Visa будет периодически делиться данными больших данных о целевых маркетинговых рынках с Национальной администрацией по туризму."У Visa есть инициатива в отношении внедрения цифровых технологий в малый и средний бизнес в Грузии. Оцифровка различных платформ и процессов очень важны сегодня, особенно в ситуации с почтовыми индексами, и являются нашим приоритетом", - сказала Турнава.По словам Натии Турнава, на основании информации, предоставленной Visa , будет трансформироваться география туристической политики и другие важные решения, касающиеся диверсификации туристической зоны и привлечения большего количества туристов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, туризм

Минэкомики Грузии и компания Visa договорились о сотрудничестве

00:16 22.12.2021 (обновлено: 00:24 22.12.2021)
© Sputnik / Alexander ImedashviliДевушка снимает деньги с карты в банкомате TBC bank
Девушка снимает деньги с карты в банкомате TBC bank - Sputnik Грузия, 1920, 22.12.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Стороны будут планировать совместные маркетинговые кампании для стимулирования внутреннего и международного туризма
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Министр экономики Натия Турнава и региональный директор компании технологий глобальных платежей Visa Диана Кигурадзе подписали меморандум о сотрудничестве и способствовании программ, говорится в сообщении ведомства.
Как отмечает Минэкономики, целью меморандума является способствование программам и диалогу по следующим вопросам: обмен передовым опытом в области инновационных платежных технологий для поддержки развития и роста экономики Грузии и ускорения цифровой трансформации, а также предоставление финансовой информации предпринимателям.
Согласно меморандуму, Visa и "Produce in Georgia" будут реализовывать образовательные программы для поддержки малого и среднего бизнеса в ускорении цифровой трансформации. В сотрудничестве с Национальной администрацией по туризму будут планировать совместные маркетинговые кампании для стимулирования внутреннего и международного туризма, а для эффективного планирования международных маркетинговых кампаний Visa будет периодически делиться данными больших данных о целевых маркетинговых рынках с Национальной администрацией по туризму.
Тбилисский Дом Юстиции - Sputnik Грузия, 1920, 04.11.2021
Названы сроки выпуска первой партии "цифровых денег" в Грузии
4 ноября, 23:50
"У Visa есть инициатива в отношении внедрения цифровых технологий в малый и средний бизнес в Грузии. Оцифровка различных платформ и процессов очень важны сегодня, особенно в ситуации с почтовыми индексами, и являются нашим приоритетом", - сказала Турнава.
По словам Натии Турнава, на основании информации, предоставленной Visa , будет трансформироваться география туристической политики и другие важные решения, касающиеся диверсификации туристической зоны и привлечения большего количества туристов.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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