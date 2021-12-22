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Министр обороны Грузии встретился в Баку с президентом Азербайджана
Министр обороны Грузии встретился в Баку с президентом Азербайджана
Джуаншер Бурчуладзе и Ильхам Алиев обсудили перспективы активизации военного сотрудничества как в двустороннем, так и в трехстороннем формате 22.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-22T12:26+0400
2021-12-22T12:26+0400
2021-12-22T12:57+0400
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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в ходе своего официального визита в Баку, информацию распространяет Минобороны Грузии.Глава Минобороны Грузии отметил, что развитый и стабильный Азербайджан имеет решающее значение для безопасности региона. В этом контексте он ознакомил президента Азербайджана с предложением премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили создать мирную инициативу соседства для обеспечения стабильности на Южном Кавказе.Министры обороны Грузии, Азербайджана и Турции подписали документ о сотрудничестве>>На встрече обсуждались двусторонний и трехсторонний форматы сотрудничества в военной сфере. Министр обороны акцентировал внимание на положительной динамике отношений с Азербайджаном в сфере обороны и назвал успешным уникальный формат сотрудничества Азербайджан-Турция-Грузия.Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая в сентябре на 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, предложил создать "мирную инициативу соседства" для обеспечения стабильности в Черноморском регионе.Грузия и Азербайджан тесно сотрудничают в военной сфере. Совсем недавно, в начале октября 2021 года в Кахети (Восточная Грузия), прошел трехсторонний министериал, в котором приняли участие министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе, глава Минобороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов и министр обороны Турции Хулуси Акар. Министры подписали трехсторонний документ о сотрудничестве. Азербайджанские военные также принимали участие в многонациональных командно-штабных учений ETERNITY 2021, которые состоялись в Грузии в октябре.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, азербайджан, визит, минобороны грузии
Министр обороны Грузии встретился в Баку с президентом Азербайджана
12:26 22.12.2021 (обновлено: 12:57 22.12.2021)
Джуаншер Бурчуладзе и Ильхам Алиев обсудили перспективы активизации военного сотрудничества как в двустороннем, так и в трехстороннем формате
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в ходе своего официального визита в Баку, информацию распространяет Минобороны Грузии.
Глава Минобороны Грузии отметил, что развитый и стабильный Азербайджан имеет решающее значение для безопасности региона. В этом контексте он ознакомил президента Азербайджана с предложением премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили создать мирную инициативу соседства для обеспечения стабильности на Южном Кавказе.
На встрече обсуждались двусторонний и трехсторонний форматы сотрудничества в военной сфере. Министр обороны акцентировал внимание на положительной динамике отношений с Азербайджаном в сфере обороны и назвал успешным уникальный формат сотрудничества Азербайджан-Турция-Грузия.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая в сентябре на 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, предложил создать "мирную инициативу соседства" для обеспечения стабильности в Черноморском регионе.
Грузия и Азербайджан тесно сотрудничают в военной сфере. Совсем недавно, в начале октября 2021 года в Кахети (Восточная Грузия), прошел трехсторонний министериал, в котором приняли участие министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе, глава Минобороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов и министр обороны Турции Хулуси Акар. Министры подписали трехсторонний документ о сотрудничестве.
Азербайджанские военные также принимали участие в многонациональных командно-штабных учений ETERNITY 2021, которые состоялись в Грузии в октябре.
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