https://sputnik-georgia.ru/20211222/natsbank-gruzii-podgotovil-izmeneniya-v-zakon-o-kommercheskikh-bankakh-263039141.html
Нацбанк Грузии подготовил изменения в закон "О коммерческих банках"
Нацбанк Грузии подготовил изменения в закон "О коммерческих банках"
Нацбанк планировал внести поправки еще в начале 2020 года, однако из-за пандемии их утверждение было отложено 22.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-22T07:01+0400
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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии планирует внести поправки в закон "О коммерческих банках" и предлагает финансовому сектору провести консультации по предложенным изменения, говорится в заявлении регулятора.Законопроект направлен на повышение прозрачности надзора за финансовым сектором и уточняет лицензионные требования к коммерческим банкам, а также соответствие акционеров и администраторов."Поправки основаны на Директиве о деятельности и пруденциальном регулировании кредитных организаций, действующих в Европейском Союзе (CRD), приближение к которой определено в Соглашении об ассоциации между ЕС и Грузией", – говорится в заявлении.В документе отмечается, что действующее законодательство Грузии уже предусматривает основные требования, изложенные в Директиве, однако в результате изменения закон будет полностью соответствовать стандартам, установленным Европейским банковским управлением. Это, в свою очередь, обеспечивает большую прозрачность в процессе уточнения и оценки.После утверждения законодательных изменений Национальный банк планирует принять обновленные правила о пригодности и лицензировании администраторов коммерческих банков, а также новое положение о критериях пригодности для акционеров.Национальный банк планировал утвердить систему критериев пригодности администраторов и акционеров и доработать систему лицензирования в начале 2020 года, однако ситуация с пандемией коронавируса нарушило планы и вопрос об их утверждении отложен.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211221/tsennye-bumagi-kompaniy-gruzii-na-londonskoy-birzhe-itogi-torgov-za-nedelyu-263005303.html
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экономика, новости, грузия, национальный банк грузии
Нацбанк Грузии подготовил изменения в закон "О коммерческих банках"
07:01 22.12.2021 (обновлено: 09:13 22.12.2021)
Нацбанк планировал внести поправки еще в начале 2020 года, однако из-за пандемии их утверждение было отложено
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik.
Национальный банк Грузии планирует внести поправки в закон "О коммерческих банках" и предлагает финансовому сектору провести консультации по предложенным изменения, говорится в заявлении
регулятора.
Законопроект направлен на повышение прозрачности надзора за финансовым сектором и уточняет лицензионные требования к коммерческим банкам, а также соответствие акционеров и администраторов.
"Поправки основаны на Директиве о деятельности и пруденциальном регулировании кредитных организаций, действующих в Европейском Союзе (CRD), приближение к которой определено в Соглашении об ассоциации между ЕС и Грузией", – говорится в заявлении.
В документе отмечается, что действующее законодательство Грузии уже предусматривает основные требования, изложенные в Директиве, однако в результате изменения закон будет полностью соответствовать стандартам, установленным Европейским банковским управлением. Это, в свою очередь, обеспечивает большую прозрачность в процессе уточнения и оценки.
После утверждения законодательных изменений Национальный банк планирует принять обновленные правила о пригодности и лицензировании администраторов коммерческих банков, а также новое положение о критериях пригодности для акционеров.
Национальный банк планировал утвердить систему критериев пригодности администраторов и акционеров и доработать систему лицензирования в начале 2020 года, однако ситуация с пандемией коронавируса нарушило планы и вопрос об их утверждении отложен.
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