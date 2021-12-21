https://sputnik-georgia.ru/20211221/tsennye-bumagi-kompaniy-gruzii-na-londonskoy-birzhe-itogi-torgov-za-nedelyu-263005303.html

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю повысились в стоимости 21.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-21T07:01+0400

2021-12-21T07:01+0400

2021-12-21T07:01+0400

экономика

новости

грузия

"банк грузии"

грузинская железная дорога

еврооблигации

tbc bank

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/0d/252300826_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_62f54dae2b39a65a6c30af4abc500444.jpg

ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю повысилась на 0,92% и составила 99,87 доллара с доходностью 2,78%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.Торги корпоративными облигациямиСогласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю понизилась на 0,03%, торги закрылись с доходностью 2,17% по цене 105,98 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 102,06 пункта с доходностью 5,13%, за неделю цена понизилась на 0,61%.Облигации с ипотечным покрытием смогут размещать банки в Грузии >>Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю повысилась на 0,14% до 100,42 пункта, доходность составила 3,93%.Торги акциямиЦена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю понизилась на 3,99% и составила 15,42 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 186 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 15,42-16,14 фунта за акцию.Акции госкомпаний планируется вынести на рынок капитала к 2025 году >>Цена на акции компании Georgia Capital за неделю понизилась на 3,4% и составила 6,26 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 661 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 6,26-6,6 фунта.Акции TBC Bank повысились в цене за неделю на 2,55% до 16,08 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 305 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 15,44-16,14 фунта за акцию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, новости, грузия, "банк грузии", грузинская железная дорога, еврооблигации, tbc bank