Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211221/tsennye-bumagi-kompaniy-gruzii-na-londonskoy-birzhe-itogi-torgov-za-nedelyu-263005303.html
Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю
Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю
Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю повысились в стоимости 21.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-21T07:01+0400
2021-12-21T07:01+0400
экономика
новости
грузия
"банк грузии"
грузинская железная дорога
еврооблигации
tbc bank
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/0d/252300826_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_62f54dae2b39a65a6c30af4abc500444.jpg
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю повысилась на 0,92% и составила 99,87 доллара с доходностью 2,78%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt &amp; Taggart.Торги корпоративными облигациямиСогласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю понизилась на 0,03%, торги закрылись с доходностью 2,17% по цене 105,98 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 102,06 пункта с доходностью 5,13%, за неделю цена понизилась на 0,61%.Облигации с ипотечным покрытием смогут размещать банки в Грузии &gt;&gt;Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю повысилась на 0,14% до 100,42 пункта, доходность составила 3,93%.Торги акциямиЦена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю понизилась на 3,99% и составила 15,42 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 186 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 15,42-16,14 фунта за акцию.Акции госкомпаний планируется вынести на рынок капитала к 2025 году &gt;&gt;Цена на акции компании Georgia Capital за неделю понизилась на 3,4% и составила 6,26 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 661 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 6,26-6,6 фунта.Акции TBC Bank повысились в цене за неделю на 2,55% до 16,08 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 305 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 15,44-16,14 фунта за акцию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/0d/252300826_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_73e24358f47c3815bec71eec01a82463.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
экономика, новости, грузия, "банк грузии", грузинская железная дорога, еврооблигации, tbc bank

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

07:01 21.12.2021
© AFP / DANIEL LEAL-OLIVASЛондон. Королевский банк и лондонская биржа
Лондон. Королевский банк и лондонская биржа - Sputnik Грузия, 1920, 21.12.2021
© AFP / DANIEL LEAL-OLIVAS
Подписаться на
Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю повысились в стоимости
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю повысилась на 0,92% и составила 99,87 доллара с доходностью 2,78%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.

Торги корпоративными облигациями

Согласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю понизилась на 0,03%, торги закрылись с доходностью 2,17% по цене 105,98 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 102,06 пункта с доходностью 5,13%, за неделю цена понизилась на 0,61%.
Облигации с ипотечным покрытием смогут размещать банки в Грузии >>
Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю повысилась на 0,14% до 100,42 пункта, доходность составила 3,93%.

Торги акциями

Цена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю понизилась на 3,99% и составила 15,42 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 186 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 15,42-16,14 фунта за акцию.
Акции госкомпаний планируется вынести на рынок капитала к 2025 году >>
Цена на акции компании Georgia Capital за неделю понизилась на 3,4% и составила 6,26 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 661 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 6,26-6,6 фунта.
Акции TBC Bank повысились в цене за неделю на 2,55% до 16,08 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 305 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 15,44-16,14 фунта за акцию.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
08:03Грузинские гиды смогут бесплатно пользоваться канатками на горнолыжных курортах
07:32Россия продолжает скупать грузинские яблоки
07:01Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю
ВчераДядя Саакашвили не явился в суд на допрос по делу об отмывании денег
ВчераБизнес-ассоциация: деловой климат в Грузии продолжает улучшаться
Вчера"Омикрон" заражает привитых и выздоровевших - ВОЗ о новом штамме
ВчераПрезидент Грузии встречается с политиками индивидуально
ВчераЖилой дом в Тбилиси, в котором накануне прогремел взрыв, пригоден для проживания
ВчераПашинян: Грузия и Армения планируют углубить экономические связи
ВчераГрузия простится с Джемалом Чкуасели 21 декабря
ВчераСтанет ли 21 декабря "критическим днем" для грузинской политики?
ВчераВсемирный экономический форум перенес встречу в Давосе на лето из-за "омикрона"
ВчераПарламент Грузии соберется на внеочередное заседание 22 декабря
ВчераИгорный бизнес вряд ли сможет финансировать грузинский спорт в дальнейшем
ВчераДва грузинских фильма названы лучшими картинами 2021 года
ВчераСоловьев о конкуренции журналистов с блогерами и блокировке российских YouTube-каналов
ВчераДо Нового года "омикрон" не вызовет резкого ухудшения эпидситуации в Грузии - Гамкрелидзе
ВчераВзрыв газа в жилом доме в Тбилиси: "зимний сезон" открыт? - фото
ВчераБустер-доза может стать обязательной в Грузии
ВчераВ Грузии арестован чиновник, обвиняемый в присвоении денег на саженцы черники