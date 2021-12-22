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Одноразовый проезд в метро и автобусах Тбилиси подорожает вдвое
Одноразовый проезд в метро и автобусах Тбилиси подорожает вдвое
На сегодняшний день безлимитная система действует в течение 90 минут и стоит 0,5 тетри 22.12.2021, Sputnik Грузия
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общество
новости
грузия
тбилиси
каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Одноразовый проезд в общественном транспорте Тбилиси с 1 февраля 2022 года подорожает вдвое – с 0,5 до 1 лари, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства.Речь идет об минимальном абонементе, который позволит передвигаться на метро, автобусах и синих маршрутных такси за 1 лари неограниченное количество раз в течение 90 минут. На сегодняшний день безлимитная система действует так же в течение 90 минут, но стоит 0,5 тетри, которые списываются с карты при входе в транспорт в первый раз. Каладзе рассказал депутатам сакребуло о планах мэрии на ближайшие четыре года&gt;&gt;Согласно инициативе мэрии, с февраля будут задействованы абонементы, предоставляющие право безлимитного проезда на разные сроки – от 90 минут до года.Однодневная карта обойдется в 3 лари, абонемент на неделю – 20 лари, на месяц – 40 лари, на три месяца – 100 лари, на шесть месяцев –150 лари, на год – 250 лари. Таким образом, держатель годовой карты сможет пользоваться любым общественным транспортом без ограничений всего за 20 лари в месяц.По словам Каладзе, было проведено исследование, которое показало, что самым активным пользователям общественным транспортом в день нужно сменять в среднем два вида транспорта, что ежемесячно обходится им в 50-60 лари. В случае приобретения абонентов, они смогут экономить в среднем по 10-20 лари в месяц. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, тбилиси, каха каладзе

Одноразовый проезд в метро и автобусах Тбилиси подорожает вдвое

15:20 22.12.2021
© Sputnik / Alexander ImedashviliГородской общественный транспорт - пассажирские автобусы
Городской общественный транспорт - пассажирские автобусы - Sputnik Грузия, 1920, 22.12.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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На сегодняшний день безлимитная система действует в течение 90 минут и стоит 0,5 тетри
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Одноразовый проезд в общественном транспорте Тбилиси с 1 февраля 2022 года подорожает вдвое – с 0,5 до 1 лари, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства.
Речь идет об минимальном абонементе, который позволит передвигаться на метро, автобусах и синих маршрутных такси за 1 лари неограниченное количество раз в течение 90 минут. На сегодняшний день безлимитная система действует так же в течение 90 минут, но стоит 0,5 тетри, которые списываются с карты при входе в транспорт в первый раз.
Каладзе рассказал депутатам сакребуло о планах мэрии на ближайшие четыре года>>
Согласно инициативе мэрии, с февраля будут задействованы абонементы, предоставляющие право безлимитного проезда на разные сроки – от 90 минут до года.
Однодневная карта обойдется в 3 лари, абонемент на неделю – 20 лари, на месяц – 40 лари, на три месяца – 100 лари, на шесть месяцев –150 лари, на год – 250 лари. Таким образом, держатель годовой карты сможет пользоваться любым общественным транспортом без ограничений всего за 20 лари в месяц.
По словам Каладзе, было проведено исследование, которое показало, что самым активным пользователям общественным транспортом в день нужно сменять в среднем два вида транспорта, что ежемесячно обходится им в 50-60 лари. В случае приобретения абонентов, они смогут экономить в среднем по 10-20 лари в месяц.
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