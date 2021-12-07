https://sputnik-georgia.ru/20211207/kaladze-rasskazal-deputatam-sakrebulo-o-planakh-merii-na-blizhayshie-chetyre-goda-262669367.html

Каладзе рассказал депутатам сакребуло о планах мэрии на ближайшие четыре года

Каладзе рассказал депутатам сакребуло о планах мэрии на ближайшие четыре года

ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. С 2022 года планируется начать полную замену аварийных построек по всему городу на современные и безопасные здания, заявил мэр... 07.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-07T18:45+0400

2021-12-07T18:45+0400

2021-12-07T18:45+0400

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мэрия тбилиси

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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. С 2022 года планируется начать полную замену аварийных построек по всему городу на современные и безопасные здания, заявил мэр Тбилиси Кахи Каладзе на заседании столичного сакребуло.Депутаты сакребуло сегодня рассматривают кандидатуры на посты в правительстве Тбилиси, которые представил мэр города."К 2022 году мы планируем полностью заменить разрушенные советские постройки по всему городу на современные и безопасные здания. Обещаем, что ни одна тбилисская семья не останется без крова, это я обещаю. Для этого мы создаем муниципальный жилищный фонд, и семьям в Тбилиси, потерявшим или не имеющим дома, будет предоставлено жилье с правом пользования", - сказал Каладзе.По его словам, будет завершена программа обеспечения жильем пострадавших дольщиков кооперативного строительства и окончательно решена проблема незавершенного строительства в городе.К тому же, мэр заявил, что в ближайшие четыре года будут расширены социальные и медицинские программы мэрии Тбилиси."Что касается социальной политики и политики здравоохранения, мы будем расширять соответствующие программы, включая онкологическую программу, программу скрининга, услуги персональной помощи для людей с ограниченными возможностями, и будем финансировать высокотехнологичные исследования для социально незащищенных людей", - сказал Каха Каладзе.В то же время, по словам мэра, в соответствии с предвыборным обещанием, с 2022 года начнется выдача ежегодных ваучеров на медикаменты номиналом в 500 лари социально незащищенным пенсионерам."Ваучеры будут выдавать с 2022 года. У этих людей будет возможность использовать этот ваучер в течение года, как им будет то необходимо. Эту сумму они могут использовать круглый год, могут распределять на несколько месяцев. Никаких ограничений не будет", - сказал мэр Тбилиси.По его словам, эти и другие муниципальные программы будут приоритетными до тех пор, пока не повысится уровень социальной жизни в столице.Каха Каладзе избран мэром Тбилиси на второй срок в октябре этого года. Первый раз он возглавил город в ноябре 2017 года и зарекомендовал себя как один из лучших мэров столицы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

https://sputnik-georgia.ru/20211124/kaladze-nameren-obnovit-sostav-pravitelstva-tbilisi-262334220.html

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политика, новости, грузия, тбилиси, каха каладзе, мэрия тбилиси