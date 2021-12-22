https://sputnik-georgia.ru/20211222/s-1-fevralya-v-tbilisi-nachinaet-deystvovat-abonementnaya-sistema-na-tranporte-263058663.html

Абонементы на проезд в общественном транспорте Тбилиси появятся с февраля

Абонементы на проезд в общественном транспорте Тбилиси появятся с февраля

Приобрести абонементы можно будет уже с 5 января в кассах на станциях метро или в экспресс-центрах Банка Грузии 22.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-22T13:06+0400

2021-12-22T13:06+0400

2021-12-22T14:19+0400

общество

грузия

тбилиси

транспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/16/250960278_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_836067c8b1d4416377e20ef5f74e38e4.jpg

ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. С 1 февраля в Тбилиси будет задействована абонементная система на проезд в общественном транспорте, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства.Рождественская ярмарка откроется в Тбилиси 24 декабря>>Абонементы предоставят право безлимитного проезда на разные сроки – от 90 минут до года. 90-минутная карта на проезд будет стоить 1 лари, то есть вдвое дороже, чем в настоящее время. Однодневная карта обойдется в 3 лари, абонемент на неделю – 20 лари, на месяц – 40 лари, на три месяца – 100 лари, на шесть месяцев –150 лари, на год – 250 лари. Таким образом, держатель годовой карты сможет пользоваться любым общественным транспортом без ограничений всего за 20 лари в месяц.Льготным тарифом в 0,2 лари смогут по-прежнему пользоваться студенты тбилисских вузов и профучилищ, сотрудники государственных общеобразовательных учреждений, пенсионеры, районные врачи столичных поликлиник, районные педиатры и семейные врачи, работающие в образовательных учреждений столицы приставы и другие. Жители Тбилиси, зарегистрированные в базе социально незащищенных граждан, с баллами в 70 тысяч и ниже должны будут платить за проезд 0,1 тетри.Бесплатным будет проезд в общественном транспорте для незрячих, сопровождающих их лиц, а также для школьников, участковых инспекторов и сотрудников полиции, сотрудников муниципальных детских садов, ветеранов, зарегистрированных в Тбилиси. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, грузия, тбилиси, транспорт