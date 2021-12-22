https://sputnik-georgia.ru/20211222/s-1-fevralya-v-tbilisi-nachinaet-deystvovat-abonementnaya-sistema-na-tranporte-263058663.html
Абонементы на проезд в общественном транспорте Тбилиси появятся с февраля
Абонементы на проезд в общественном транспорте Тбилиси появятся с февраля
Приобрести абонементы можно будет уже с 5 января в кассах на станциях метро или в экспресс-центрах Банка Грузии 22.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-22T13:06+0400
2021-12-22T13:06+0400
2021-12-22T14:19+0400
общество
грузия
тбилиси
транспорт
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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. С 1 февраля в Тбилиси будет задействована абонементная система на проезд в общественном транспорте, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства.Рождественская ярмарка откроется в Тбилиси 24 декабря>>Абонементы предоставят право безлимитного проезда на разные сроки – от 90 минут до года. 90-минутная карта на проезд будет стоить 1 лари, то есть вдвое дороже, чем в настоящее время. Однодневная карта обойдется в 3 лари, абонемент на неделю – 20 лари, на месяц – 40 лари, на три месяца – 100 лари, на шесть месяцев –150 лари, на год – 250 лари. Таким образом, держатель годовой карты сможет пользоваться любым общественным транспортом без ограничений всего за 20 лари в месяц.Льготным тарифом в 0,2 лари смогут по-прежнему пользоваться студенты тбилисских вузов и профучилищ, сотрудники государственных общеобразовательных учреждений, пенсионеры, районные врачи столичных поликлиник, районные педиатры и семейные врачи, работающие в образовательных учреждений столицы приставы и другие. Жители Тбилиси, зарегистрированные в базе социально незащищенных граждан, с баллами в 70 тысяч и ниже должны будут платить за проезд 0,1 тетри.Бесплатным будет проезд в общественном транспорте для незрячих, сопровождающих их лиц, а также для школьников, участковых инспекторов и сотрудников полиции, сотрудников муниципальных детских садов, ветеранов, зарегистрированных в Тбилиси. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, грузия, тбилиси, транспорт
Абонементы на проезд в общественном транспорте Тбилиси появятся с февраля
13:06 22.12.2021 (обновлено: 14:19 22.12.2021)
Приобрести абонементы можно будет уже с 5 января в кассах на станциях метро или в экспресс-центрах Банка Грузии
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. С 1 февраля в Тбилиси будет задействована абонементная система на проезд в общественном транспорте, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства.
Абонементы предоставят право безлимитного проезда на разные сроки – от 90 минут до года. 90-минутная карта на проезд будет стоить 1 лари, то есть вдвое дороже, чем в настоящее время.
Однодневная карта обойдется в 3 лари, абонемент на неделю – 20 лари, на месяц – 40 лари, на три месяца – 100 лари, на шесть месяцев –150 лари, на год – 250 лари. Таким образом, держатель годовой карты сможет пользоваться любым общественным транспортом без ограничений всего за 20 лари в месяц.
"Проведенные нами исследования доказали, что самым активным пользователям общественным транспортом в день нужно сменять в среднем два вида транспорта, за что они ежемесячно платят 50-60 лари. А владельцы этих карт в месяц смогут экономить в среднем от 10 до 20 лари", – заявил Каладзе.
Льготным тарифом в 0,2 лари смогут по-прежнему пользоваться студенты тбилисских вузов и профучилищ, сотрудники государственных общеобразовательных учреждений, пенсионеры, районные врачи столичных поликлиник, районные педиатры и семейные врачи, работающие в образовательных учреждений столицы приставы и другие.
Жители Тбилиси, зарегистрированные в базе социально незащищенных граждан, с баллами в 70 тысяч и ниже должны будут платить за проезд 0,1 тетри.
Бесплатным будет проезд в общественном транспорте для незрячих, сопровождающих их лиц, а также для школьников, участковых инспекторов и сотрудников полиции, сотрудников муниципальных детских садов, ветеранов, зарегистрированных в Тбилиси.
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