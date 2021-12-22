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Сборная Грузии по футзалу не смогла взять реванш у Киргизии
Сборная Грузии по футзалу не смогла взять реванш у Киргизии
Для сборной Грузии по футзалу это был заключительный товарищеский матч в рамках подготовки к чемпионату Европы 22.12.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 22 дек – Sputnik. Сборная Грузии по футзалу сыграла вничью 2:2 с командой Киргизии в товарищеском матче, состоявшемся в Тбилиси.Подопечные Автандила Асатиани вышли вперед уже на второй минуте встречи после точного удара Арчила Себискверадзе. Однако на перерыв команды ушли при равном счете. Мяч в свои ворота забил Георгий Гавгадзе.В середине второго тайма гостей вывел вперед Азит Исабеков, но грузины сравняли счет буквально в следующей же атаке. Отличился Николоз Куртанидзе.В оставшиеся 10 минут встречи хозяева создали несколько опасных моментов у ворот соперника, но забить так и не смогли.Таким образом, грузинские футболисты не смогли взять реванш у Киргизии за поражение 1:2 в первом тест-матче, который состоялся также в Тбилиси 21 декабря.Для сборной Грузии по футзалу это был заключительный товарищеский матч в рамках подготовки к чемпионату Европы, который пройдет в Нидерландах в январе-феврале следующего года.Сборная Грузии впервые примет участие в континентальном первенстве по футзалу. На групповом этапе наша команда сыграет с Азербайджаном (22 января), Боснией и Герцеговиной (26 января) и Испанией (29 января). Все матчи грузинская команда проведет в Гронингене.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, киргизия, сборная грузии по футзалу

Сборная Грузии по футзалу не смогла взять реванш у Киргизии

21:44 22.12.2021
© Facebook / Georgian Football FederationСборная Грузии по футзалу
Сборная Грузии по футзалу - Sputnik Грузия, 1920, 22.12.2021
© Facebook / Georgian Football Federation
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Для сборной Грузии по футзалу это был заключительный товарищеский матч в рамках подготовки к чемпионату Европы
ТБИЛИСИ, 22 дек – Sputnik. Сборная Грузии по футзалу сыграла вничью 2:2 с командой Киргизии в товарищеском матче, состоявшемся в Тбилиси.
Подопечные Автандила Асатиани вышли вперед уже на второй минуте встречи после точного удара Арчила Себискверадзе. Однако на перерыв команды ушли при равном счете. Мяч в свои ворота забил Георгий Гавгадзе.
В середине второго тайма гостей вывел вперед Азит Исабеков, но грузины сравняли счет буквально в следующей же атаке. Отличился Николоз Куртанидзе.
В оставшиеся 10 минут встречи хозяева создали несколько опасных моментов у ворот соперника, но забить так и не смогли.
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Сборная Грузии по футзалу уступила Киргизии в товарищеском матче
Вчера, 21:44
Таким образом, грузинские футболисты не смогли взять реванш у Киргизии за поражение 1:2 в первом тест-матче, который состоялся также в Тбилиси 21 декабря.
Для сборной Грузии по футзалу это был заключительный товарищеский матч в рамках подготовки к чемпионату Европы, который пройдет в Нидерландах в январе-феврале следующего года.
Сборная Грузии впервые примет участие в континентальном первенстве по футзалу. На групповом этапе наша команда сыграет с Азербайджаном (22 января), Боснией и Герцеговиной (26 января) и Испанией (29 января). Все матчи грузинская команда проведет в Гронингене.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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