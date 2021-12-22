https://sputnik-georgia.ru/20211222/sbornaya-gruzii-po-futzalu-ne-smogla-vzyat-revansh-u-kirgizii-263078885.html

Сборная Грузии по футзалу не смогла взять реванш у Киргизии

Сборная Грузии по футзалу не смогла взять реванш у Киргизии

Для сборной Грузии по футзалу это был заключительный товарищеский матч в рамках подготовки к чемпионату Европы 22.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-22T21:44+0400

2021-12-22T21:44+0400

2021-12-22T21:44+0400

спорт

новости

грузия

киргизия

сборная грузии по футзалу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/16/263078765_0:84:1354:845_1920x0_80_0_0_263285532a2585e5dd15725edbe60241.jpg

ТБИЛИСИ, 22 дек – Sputnik. Сборная Грузии по футзалу сыграла вничью 2:2 с командой Киргизии в товарищеском матче, состоявшемся в Тбилиси.Подопечные Автандила Асатиани вышли вперед уже на второй минуте встречи после точного удара Арчила Себискверадзе. Однако на перерыв команды ушли при равном счете. Мяч в свои ворота забил Георгий Гавгадзе.В середине второго тайма гостей вывел вперед Азит Исабеков, но грузины сравняли счет буквально в следующей же атаке. Отличился Николоз Куртанидзе.В оставшиеся 10 минут встречи хозяева создали несколько опасных моментов у ворот соперника, но забить так и не смогли.Таким образом, грузинские футболисты не смогли взять реванш у Киргизии за поражение 1:2 в первом тест-матче, который состоялся также в Тбилиси 21 декабря.Для сборной Грузии по футзалу это был заключительный товарищеский матч в рамках подготовки к чемпионату Европы, который пройдет в Нидерландах в январе-феврале следующего года.Сборная Грузии впервые примет участие в континентальном первенстве по футзалу. На групповом этапе наша команда сыграет с Азербайджаном (22 января), Боснией и Герцеговиной (26 января) и Испанией (29 января). Все матчи грузинская команда проведет в Гронингене.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211221/sbornaya-gruzii-po-futzalu-ustupila-kirgizii-v-tovarischeskom-matche-263045565.html

киргизия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

спорт, новости, грузия, киргизия, сборная грузии по футзалу