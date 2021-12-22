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В Грузии 1-10 января объявлены выходными днями

В Грузии 1-10 января объявлены выходными днями

Решение о десятидневных выходных принял Межведомственный координационный совет по борьбе с пандемией 22.12.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. В Грузии дни с 1 по 10 января объявлены выходными для госслужащих, заявил начальник оперативного штаба Георгий Гибрадзе после заседания Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией.Что касается частного сектора, то здесь решения принимаются в индивидуальном порядке, сказал он.Гибрадзе напомнил, что и каникулы в школах, которые начнутся 29 декабря, продлятся до 17 января.Ковид-статистика Грузии: вылеченных больше, чем заболевших>>Эпидемиологическая ситуация в Грузии за последние две недели стабилизировалась. Количество новых случаев заражения коронавирусом не превышает 2-3 тысячи в сутки. Относительно высоким все еще остается число умерших - 40- 50 человек в сутки. Самый высокий показатель с начала декабря был зафиксирован 2 числа - 72 случая.Доля инфицированных в общем числе протестированных составляет 6-7%. Эксперты прогнозируют увеличение случаев инфицирования в течение ближайших двух недель, связывая это с появлением в Грузии нового штамма коронавируса "омикрон". По последним данным, "омикроном" заразились уже 24 человека.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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