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Все о коронавирусе в Грузии: самая актуальная информация о количестве выявленных случаев COVID-19, вакцинации и последние новости о борьбе с пандемией
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Ковид-статистика Грузии: вылеченных больше, чем заболевших
Ковид-статистика Грузии: вылеченных больше, чем заболевших
В клиниках Грузии к этому времени 1 350 тяжелых ковид-пациентов, 313 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких 22.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-22T11:44+0400
2021-12-22T11:49+0400
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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. За последние сутки в Грузии зафиксировано 2 739 новых случаев инфицирования COVID-19, скончались 52 пациента, сообщает пресс-служба правительства.Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 916 477 случаев заболевания коронавирусом, 13 221 стали жертвами COVID-19.Врач рассказал, как отличить омикрон-штамм коронавируса от простуды&gt;&gt;За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 3 072 человека, с начала пандемии – 869 411.В Тбилиси за последние 24 часа выявлено 1 246 новых случаев инфицирования.В регионах ситуация выглядит следующим образом: Имерети – 437, Аджария – 204, Самегрело - Земо Сванети – 184, Шида Картли – 174, Кахети – 147, Квемо Картли – 120,Гурия – 99, Самцхе-Джавахети – 73, Мцхета-Мтианети – 66, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 12.На данный момент в Грузии 33 819 активных случаев заболевания, 5 488 человек находятся на стационарном лечении. Состояние 1 350 пациентов тяжелое, из них 313 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 021 гражданин помещен в ковид-гостиницы. 27 330 человек проходят курс лечения на дому.В карантинных пространствах остаются 35 человек, в самоизоляции – 34 430.В Грузии за последние сутки сделано 45 153 теста на коронавирус: 28 160 – на антиген, 16 993 – ПЦР-теста.Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 21 декабря, составляет 6,07%, за две недели – 6,58%, за семь дней – 6,19%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. 20 декабря 2021 года в стране обнаружили новый штамм COVID-19 "омикрон".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19, статистика

Ковид-статистика Грузии: вылеченных больше, чем заболевших

11:44 22.12.2021 (обновлено: 11:49 22.12.2021)
© Ministry of Health & Social Affairs of AjaraЭпидемия коронавируса - вакцинация населения в Аджарии
Эпидемия коронавируса - вакцинация населения в Аджарии - Sputnik Грузия, 1920, 22.12.2021
© Ministry of Health & Social Affairs of Ajara
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В клиниках Грузии к этому времени 1 350 тяжелых ковид-пациентов, 313 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. За последние сутки в Грузии зафиксировано 2 739 новых случаев инфицирования COVID-19, скончались 52 пациента, сообщает пресс-служба правительства.
Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 916 477 случаев заболевания коронавирусом, 13 221 стали жертвами COVID-19.
Врач рассказал, как отличить омикрон-штамм коронавируса от простуды>>
За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 3 072 человека, с начала пандемии – 869 411.
В Тбилиси за последние 24 часа выявлено 1 246 новых случаев инфицирования.
В регионах ситуация выглядит следующим образом: Имерети – 437, Аджария – 204, Самегрело - Земо Сванети – 184, Шида Картли – 174, Кахети – 147, Квемо Картли – 120,Гурия – 99, Самцхе-Джавахети – 73, Мцхета-Мтианети – 66, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 12.
На данный момент в Грузии 33 819 активных случаев заболевания, 5 488 человек находятся на стационарном лечении. Состояние 1 350 пациентов тяжелое, из них 313 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 021 гражданин помещен в ковид-гостиницы. 27 330 человек проходят курс лечения на дому.
В карантинных пространствах остаются 35 человек, в самоизоляции – 34 430.
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В Грузии за последние сутки сделано 45 153 теста на коронавирус: 28 160 – на антиген, 16 993 – ПЦР-теста.
Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 21 декабря, составляет 6,07%, за две недели – 6,58%, за семь дней – 6,19%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. 20 декабря 2021 года в стране обнаружили новый штамм COVID-19 "омикрон".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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