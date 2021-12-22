https://sputnik-georgia.ru/20211222/kovid-statistika-gruzii-vylechennykh-bolshe-chem-zabolevshikh-263053673.html

Ковид-статистика Грузии: вылеченных больше, чем заболевших

Ковид-статистика Грузии: вылеченных больше, чем заболевших

В клиниках Грузии к этому времени 1 350 тяжелых ковид-пациентов, 313 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких 22.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-22T11:44+0400

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. За последние сутки в Грузии зафиксировано 2 739 новых случаев инфицирования COVID-19, скончались 52 пациента, сообщает пресс-служба правительства.Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 916 477 случаев заболевания коронавирусом, 13 221 стали жертвами COVID-19.Врач рассказал, как отличить омикрон-штамм коронавируса от простуды>>За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 3 072 человека, с начала пандемии – 869 411.В Тбилиси за последние 24 часа выявлено 1 246 новых случаев инфицирования.В регионах ситуация выглядит следующим образом: Имерети – 437, Аджария – 204, Самегрело - Земо Сванети – 184, Шида Картли – 174, Кахети – 147, Квемо Картли – 120,Гурия – 99, Самцхе-Джавахети – 73, Мцхета-Мтианети – 66, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 12.На данный момент в Грузии 33 819 активных случаев заболевания, 5 488 человек находятся на стационарном лечении. Состояние 1 350 пациентов тяжелое, из них 313 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 021 гражданин помещен в ковид-гостиницы. 27 330 человек проходят курс лечения на дому.В карантинных пространствах остаются 35 человек, в самоизоляции – 34 430.В Грузии за последние сутки сделано 45 153 теста на коронавирус: 28 160 – на антиген, 16 993 – ПЦР-теста.Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 21 декабря, составляет 6,07%, за две недели – 6,58%, за семь дней – 6,19%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. 20 декабря 2021 года в стране обнаружили новый штамм COVID-19 "омикрон".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211220/v-gruzii-vyyavili-sluchai-zarazheniya-shtrammom-koronavirusa-omikron-262995513.html

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