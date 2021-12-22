https://sputnik-georgia.ru/20211222/ya-poluchayu-pisma---zelenskiy-zayavil-chto-nakhoditsya-na-svyazi-saakashvili-263057621.html

"Я получаю письма" – Зеленский заявил, что находится на связи Саакашвили

"Я получаю письма" – Зеленский заявил, что находится на связи Саакашвили

Президент Украины обсуждал с властями Грузии вопрос Михаила Саакашвили 22.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-22T12:43+0400

2021-12-22T12:43+0400

2021-12-22T12:59+0400

новости

грузия

владимир зеленский

возвращение и арест саакашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/15/252378341_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_87f41862226a7048acc9e8ba3def24ff.jpg

ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контактирует с находящимся в заключении экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство УНИАН.Сотрудников погранслужбы Украины привлекли к ответственности из-за выезда Саакашвили>>Саакашвили, который с 2015 года является гражданином Украины, задержали в Грузии 1 октября текущего года, через несколько дней после того, как он тайно пересек границу страны. Экс-президент Грузии вернулся на родину впервые с 2013 года. По словам президента Украины, именно благодаря его усилиям к Саакашвили пустили мать – Гиули Аласания. "Я звонил, просил об этом. Скажу честно. И они нам не отказали", – отметил Зеленский.Он также выразил желание, чтобы лечением Саакашвили занялись в том числе украинские врачи. Экс-президент Грузии находится в военном госпитале в Гори, куда его этапировали после 50-дневной голодовки. "Я хотел, чтобы наши врачи были вовлечены в процесс. С этим пока задержка", – сказал Зеленский.В Грузии Саакашвили был заочно приговорен к 6 годам тюрьмы по двум уголовным делам – о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Еще три дела против него – о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года, растрате госсредств и о незаконном пересечении границы – находятся на рассмотрении.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, владимир зеленский, возвращение и арест саакашвили