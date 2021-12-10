https://sputnik-georgia.ru/20211210/sotrudnikov-pogransluzhby-ukrainy-privlekli-k-otvetstvennosti-iz-za-vyezda-saakashvili-262762335.html

Сотрудников погранслужбы Украины привлекли к ответственности из-за выезда Саакашвили

Сотрудников погранслужбы Украины привлекли к ответственности из-за выезда Саакашвили

Погранслужба Украины еще в октябре начала служебную проверку по факту выезда Саакашвили из страны 10.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-10T17:46+0400

2021-12-10T17:46+0400

2021-12-10T18:46+0400

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ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. В результате служебной проверки из-за выезда из Украины экс-президента Грузии Михаила Саакашвили несколько сотрудников государственной пограничной службы страны привлекли к дисциплинарной ответственности, заявил пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко.Саакашвили тайно приехал из Украины в Грузию перед муниципальными выборами, состоявшимися 2 октября. По данным прокуратуры Грузии, экс-президент незаконно пересек государственную границу Украины, спрятавшись в грузовом контейнере на пароме, который прибыл из украинского Черноморска в грузинский порт Поти.Погранслужба в октябре начала служебную проверку по факту выезда Саакашвили из страны, несколько чиновников отстранили от исполнения служебных обязанностей на период расследования."Не могу раскрыть все детали расследования, поскольку материалы содержат информацию с ограниченным доступом, однако отмечу, что они направлены соответствующему органу досудебного расследования, которым открыто уголовное производство по данному факту. Добавлю, что по результатам расследования ряд должностных лиц из вышеуказанных подразделений и органов погранслужбы привлечены к дисциплинарной ответственности", - цитирует Демченко издание "Украинская правда".Он не уточнил, в чем заключается дисциплинарное наказание и скольких человек оно коснулось.По данным издания, обычно в таких случаях речь идет о выговорах или понижении в звании или должности. Также пограничники не ответили, установлен ли факт незаконного пересечения границы Саакашвили, ссылаясь на следствие по делу. По данным "Украинской правды", его открыло подразделение Нацполиции, в компетенции которой расследовать факты незаконной переправки лиц через границу.Саакашвили, который проходит в Грузии по нескольким уголовным делам, нелегально вернулся на родину 29 сентября и был задержан в Тбилиси 1 октября. В настоящее время в содействии экс-президенту в нелегальном проникновении на территорию страны обвиняются Георгий Нариманидзе, Элгуджа Цомая, Зураб и Шалва Цоцория. Они находятся в заключении на время следствия.

https://sputnik-georgia.ru/20211210/saakashvili-nelegalno-vernulsya-v-gruziyu-s-pomoschyu-byvshego-zamglavy-mvd---prokuratura-262748985.html

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политика, новости, грузия, украина, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили