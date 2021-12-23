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Бустер-дозы в Грузии будут доступны через три месяца после полного курса вакцинации
Бустер-дозы в Грузии будут доступны через три месяца после полного курса вакцинации
Прививка против коронавируса в Грузии делается на добровольной основе, бесплатно 23.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-23T22:18+0400
2021-12-23T22:24+0400
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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Национальный совет по иммунизации сократил сроки для бустерных прививок препаратами против коронавируса в Грузии до трех месяцев, решение Совета озвучила замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.Эпидемиологическая ситуация в Грузии за последние две недели стабилизировалась. Количество новых случаев заражения коронавирусом не превышает 2-3 тысячи в сутки. Относительно высоким все еще остается показатель смертности - в среднем 50 - 60 человек в сутки. К этому времени вакцинировано 38,5% взрослого населения. Сократить сроки для третьих или бустерных прививок было решено из-за нового штамма коронавируса "омикрон", который 20 декабря выявили в Грузии. По данных на 23 декабря, количество лабораторно подтвержденных случаев увеличилось до 29.По словам Тамар Габуния, несмотря на бустер-дозу, пока не планируется изменять критерии для статуса полностью вакцинированного человека."Определение полностью вакцинированного человека в контексте нашей страны основано на определении Всемирной организации здравоохранения. Пока эта организация определяет полностью вакцинированными тех, кто сделал две дозы вакицины, не считая Johnson &amp; Johnson (одна доза)", - сказала Габуния.Кроме того, на заседании Совета был пересмотрен план вакцинации на 2022 год.Прививка против коронавируса в Грузии делается на добровольной основе, бесплатно. Вакцинация производится препаратами Sinopharm, Sinovac, Pfizer, AstraZeneca.По данным на 23 декабря, полностью вакцинировано в Грузии 38,5% взрослого населения. Бустерные дозы сделали 55 811 человек. В основном для третьей прививки выбирают препарат Pfizer.В ноябре было решено снизить возрастное ограничение для бустер-доз– в Грузии третья доза вакцины от коронавируса допускается для всех лиц, начиная с 18 лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

Бустер-дозы в Грузии будут доступны через три месяца после полного курса вакцинации

22:18 23.12.2021 (обновлено: 22:24 23.12.2021)
© photo: Sputnik / Stringer / Перейти в фотобанкВакцинация вакциной AstraZeneca - пандемия коронавируса
Вакцинация вакциной AstraZeneca - пандемия коронавируса - Sputnik Грузия, 1920, 23.12.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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Прививка против коронавируса в Грузии делается на добровольной основе, бесплатно
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Национальный совет по иммунизации сократил сроки для бустерных прививок препаратами против коронавируса в Грузии до трех месяцев, решение Совета озвучила замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.
Эпидемиологическая ситуация в Грузии за последние две недели стабилизировалась. Количество новых случаев заражения коронавирусом не превышает 2-3 тысячи в сутки. Относительно высоким все еще остается показатель смертности - в среднем 50 - 60 человек в сутки. К этому времени вакцинировано 38,5% взрослого населения. Сократить сроки для третьих или бустерных прививок было решено из-за нового штамма коронавируса "омикрон", который 20 декабря выявили в Грузии. По данных на 23 декабря, количество лабораторно подтвержденных случаев увеличилось до 29.

"Для граждан, привившихся препаратами Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm Sinovac, сделать бустерную дозу будет возможно спустя три месяца после второй прививки. Решение о бустерных дозах будет отражено в приказе министра завтра, а с понедельника население сможет получить вакцину для третьей дозы", - сказала Габуния журналистам.

По словам Тамар Габуния, несмотря на бустер-дозу, пока не планируется изменять критерии для статуса полностью вакцинированного человека.
"Определение полностью вакцинированного человека в контексте нашей страны основано на определении Всемирной организации здравоохранения. Пока эта организация определяет полностью вакцинированными тех, кто сделал две дозы вакицины, не считая Johnson & Johnson (одна доза)", - сказала Габуния.
Кроме того, на заседании Совета был пересмотрен план вакцинации на 2022 год.
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Прививка против коронавируса в Грузии делается на добровольной основе, бесплатно. Вакцинация производится препаратами Sinopharm, Sinovac, Pfizer, AstraZeneca.
По данным на 23 декабря, полностью вакцинировано в Грузии 38,5% взрослого населения. Бустерные дозы сделали 55 811 человек. В основном для третьей прививки выбирают препарат Pfizer.
В ноябре было решено снизить возрастное ограничение для бустер-доз– в Грузии третья доза вакцины от коронавируса допускается для всех лиц, начиная с 18 лет.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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