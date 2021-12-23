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Бустер-дозы в Грузии будут доступны через три месяца после полного курса вакцинации

Бустер-дозы в Грузии будут доступны через три месяца после полного курса вакцинации

Прививка против коронавируса в Грузии делается на добровольной основе, бесплатно 23.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-23T22:18+0400

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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Национальный совет по иммунизации сократил сроки для бустерных прививок препаратами против коронавируса в Грузии до трех месяцев, решение Совета озвучила замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.Эпидемиологическая ситуация в Грузии за последние две недели стабилизировалась. Количество новых случаев заражения коронавирусом не превышает 2-3 тысячи в сутки. Относительно высоким все еще остается показатель смертности - в среднем 50 - 60 человек в сутки. К этому времени вакцинировано 38,5% взрослого населения. Сократить сроки для третьих или бустерных прививок было решено из-за нового штамма коронавируса "омикрон", который 20 декабря выявили в Грузии. По данных на 23 декабря, количество лабораторно подтвержденных случаев увеличилось до 29.По словам Тамар Габуния, несмотря на бустер-дозу, пока не планируется изменять критерии для статуса полностью вакцинированного человека."Определение полностью вакцинированного человека в контексте нашей страны основано на определении Всемирной организации здравоохранения. Пока эта организация определяет полностью вакцинированными тех, кто сделал две дозы вакицины, не считая Johnson & Johnson (одна доза)", - сказала Габуния.Кроме того, на заседании Совета был пересмотрен план вакцинации на 2022 год.Прививка против коронавируса в Грузии делается на добровольной основе, бесплатно. Вакцинация производится препаратами Sinopharm, Sinovac, Pfizer, AstraZeneca.По данным на 23 декабря, полностью вакцинировано в Грузии 38,5% взрослого населения. Бустерные дозы сделали 55 811 человек. В основном для третьей прививки выбирают препарат Pfizer.В ноябре было решено снизить возрастное ограничение для бустер-доз– в Грузии третья доза вакцины от коронавируса допускается для всех лиц, начиная с 18 лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211223/omikron-atakuet-gruzii-chislo-vyyavlennykh-sluchaev-vyroslo-na-pyat-263112446.html

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