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"Омикрон" атакует Грузию - почти тридцать выявленных случаев

"Омикрон" атакует Грузию - почти тридцать выявленных случаев

Всего лабораторно подтверждено 29 случаев, но, наверное, случаев гораздо больше, заявил эпидемиолог 23.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-23T20:51+0400

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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. В Грузии подтвердилось еще пять случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон", таким образом общее число зараженных этим подвидом выросло до 29, сказал глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.Первые случаи заражения омикроном в Грузии были выявлены 20 декабря.Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Всемирная организация здравоохранения присвоила варианту B.1.1.529 название "омикрон" и охарактеризовала его как "вызывающий озабоченность". На данный момент штамм COVID "омикрон" найден уже в 89 странах мира. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные.Эпидемиологическая ситуация в Грузии за последние две недели стабилизировалась. Количество новых случаев заражения коронавирусом не превышает 2-3 тысячи в сутки. Относительно высоким все еще остается показатель смертности - в среднем 40 - 50 человек в сутки. Самый высокий показатель с начала декабря был зафиксирован 2 декабря - 72 летальных исхода.Доля инфицированных в общем числе протестированных составляет 6-7%.Эксперты прогнозируют увеличение случаев инфицирования в течение ближайших двух недель, связывая это с появлением в Грузии нового штамма коронавируса "омикрон", который имеет свойство быстрого распространения, но характеризуется легким течением болезни.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211222/vrach-rasskazal-kak-otlichit-omikron-shtamm-koronavirusa-ot-prostudy-263049368.html

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общество, новости, грузия, амиран гамкрелидзе, коронавирус covid-19