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Движение на Рикотском перевале восстановят в ближайшие часы
Движение на Рикотском перевале восстановят в ближайшие часы
Дорога через Рикотский перевал была практически расчищена к ночи, но потом снова повалил снег 23.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-23T10:08+0400
2021-12-23T10:08+0400
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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Ограничения на передвижение через Рикотский перевал, соединяющий Восточную и Западную Грузию, буду сняты в ближайшие часы, сообщает Первый канал.Движение для большегрузов на перевале из-за большого снега запрещено уже второй день. Все это время техническая служба Департамента автомобильных дорог Грузии ведет расчистку дороги. Закрытые дороги в Грузии: где действуют ограничения>>По словам технического надсмотрщика дороги Михаила Допидзе, участок был практически расчищен и посыпан технической солью, но ночью вновь начался сильный снегопад, поэтому восстановить движение к утру не удалось."Теперь у нас "черная" дорога, однако, сильный мороз. В эти минуты -10 градусов. Это усложняет ситуацию. Мы работали всю ночь. Сыпали техническую соль. Думаю, к 12:00 мы сможем полностью снять ограничения на передвижение. Мы выпустим несколько трейлеров по согласованию с патрулем, и я думаю, что скоро будет восстановлено движение в обоих направлениях для всех видов транспорта", – сказал Допидзе.Из-за резкого ухудшения погодных условий и снегопада на многих горных дорогах Грузии действуют ограничения. Рикотский перевал – стратегическая дорога, через него проходит центральная автомагистраль Восток-Запад.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, дороги, погода
Движение на Рикотском перевале восстановят в ближайшие часы
10:08 23.12.2021 (обновлено: 10:15 23.12.2021)
Дорога через Рикотский перевал была практически расчищена к ночи, но потом снова повалил снег
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik.
Ограничения на передвижение через Рикотский перевал, соединяющий Восточную и Западную Грузию, буду сняты в ближайшие часы, сообщает Первый канал
.
Движение для большегрузов на перевале из-за большого снега запрещено уже второй день. Все это время техническая служба Департамента автомобильных дорог Грузии ведет расчистку дороги.
По словам технического надсмотрщика дороги Михаила Допидзе, участок был практически расчищен и посыпан технической солью, но ночью вновь начался сильный снегопад, поэтому восстановить движение к утру не удалось.
"Теперь у нас "черная" дорога, однако, сильный мороз. В эти минуты -10 градусов. Это усложняет ситуацию. Мы работали всю ночь. Сыпали техническую соль. Думаю, к 12:00 мы сможем полностью снять ограничения на передвижение. Мы выпустим несколько трейлеров по согласованию с патрулем, и я думаю, что скоро будет восстановлено движение в обоих направлениях для всех видов транспорта", – сказал Допидзе.
Из-за резкого ухудшения погодных условий и снегопада на многих горных дорогах Грузии действуют ограничения. Рикотский перевал – стратегическая дорога, через него проходит центральная автомагистраль Восток-Запад.
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