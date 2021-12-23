https://sputnik-georgia.ru/20211223/goroskop-na-segodnya-24-dekabrya-2021-po-znakam-zodiaka-263080574.html

Гороскоп на сегодня 24 декабря 2021 по знакам зодиака

Гороскоп на сегодня 24 декабря 2021 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на пятницу, 24 декабря, рассказывает, кто из знаков зодиака получит шанс от звезд изменить свою судьбу, а кого предостерегает от... 23.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-23T09:52+0400

2021-12-23T09:52+0400

2021-12-23T09:52+0400

гороскоп

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Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 24 декабря, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.ОвенОвны 24 декабря добьются успеха, если смогут трезво оценить ситуацию. По гороскопу негативная энергетика дня осложнит ведение бизнеса, поэтому заключать новые контракты сегодня не следует. Знаку зодиака следует разнообразить семейную жизнь, чтобы повседневный быт губительно не отразился на чувствах. Острую пищу есть не следует, чтобы не спровоцировать гастрит.ТелецТельцы 24 декабря столкнутся с мелкими трудностями, которые нужно будет решать незамедлительно. На передний план сегодня выйдут и разногласия во взаимоотношениях со второй половиной. Гороскоп предлагает урегулировать семейные проблемы проверенными методами и порадовать партнера своим вниманием. Снять усталость знаку зодиака поможет вечерняя прогулка на свежем воздухе.БлизнецыБлизнецов 24 декабря в первой половине ждут несколько важных событий, на которые им придется реагировать. Гороскоп рекомендует представителям знака зодиака сконцентрироваться на важных делах и не распыляться на встречи и беззаботные разговоры. Вступать в споры с малознакомыми людьми также не стоит. Избегайте сегодня конфликтов и уделите больше внимания родным.РакРаков 24 декабря гороскоп предостерегает от опрометчивых поступков, на которые их подтолкнет желание освоить новый вид деятельности и достичь новых высот. Знаку зодиака не следует сегодня переоценивать свои возможности. Он больше должен доверять своей интуиции. Благоприятно сегодня для укрепления здоровья – накопившееся напряжение снимет вечерняя прогулка. Одиноких ждет романтическое приключение.ЛевЛьвов 24 декабря ждет неожиданный поворот в судьбе – они смогут изменить сферу деятельности. Знак зодиака сегодня проявит в полной мере свои творческие таланты и способности. Но показывать свое превосходство над коллегами гороскоп не советует, чтобы не спровоцировать конфликты. Вечер желательно провести в приятной компании, которая доставит удовольствие от общения.ВесыВесы 24 декабря задумаются о поиске более перспективной работы или захотят сменить род деятельности, так как карьерный рост на работе уже достиг предела. Гороскоп рекомендует знаку зодиака проявить сегодня осторожность при контактах с незнакомыми людьми – есть вероятность обмана. Не стоит сегодня покупать дорогие вещи. Они могут оказаться некачественными. В личной жизни ожидаются перемены к лучшему.СкорпионСкорпионам 24 декабря желательно заняться тем, что принесет им удовлетворение, и не тратить попусту силы, ибо любые начинания сегодня практически обречены на провал. В материальном плане наступает светлая полоса. Поступающих средств знаку зодиака будет вполне достаточно, чтобы решить текущие вопросы. Заводить семейным отношения на стороне не следует – это может разрушить их брак.СтрелецСтрельцов 24 декабря ждет успешный день для перехода к новым видам деятельности и поиска дополнительных источников дохода. По гороскопу они получат сегодня шанс воплотить в жизнь давнее желание, которое улучшит им настроение. Знаку зодиака нужно проявить сдержанность и не вступать в споры. Чтобы не спровоцировать проблемы со здоровьем, Стрельцам нужно соблюдать умеренность в еде и спиртных напитках.КозерогКозерогам 24 декабря нужно воздержаться от лишней активности, которая может осложнить взаимоотношения с коллегами. Гороскоп рекомендует спокойно отработать трудовой день. Серьезные перегрузки могут плохо отразиться на самочувствии. Брать кредиты знаку зодиака не стоит, пока ситуация с финансовым положением не определится. Одиноким гороскоп советует не упустить сегодня шанс найти партнера.ВодолейПо гороскопу Водолеям 24 декабря нужно воплотить в жизнь самые глобальные цели и не размениваться на мелочам, чтобы избежать траты лишних сил и вдохновения. Гороскоп советует знаку зодиака серьезные решения сегодня не принимать, так как в финансовых вопросах поспешность плохой советчик. Настроение Водолеев омрачит семейный конфликт. Гороскоп советует сдержать эмоции и мирно решить проблему.РыбыИз-за чрезмерно возросшей самооценки Рыбы смогут 24 декабря принять непродуманное решение, поэтому гороскоп советует знаку зодиака проявить сегодня крайнюю осторожность при заключении крупных сделок и тщательно проверять подписываемую документацию. Желающие скинуть пару лишних килограммов должны сегодня начать заниматься спортом и вскоре увидят первые результаты.Материал подготовлен на основе открытых источников

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

гороскоп