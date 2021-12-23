https://sputnik-georgia.ru/20211223/gruzinka-stala-prizershey-konkursa-miss-assambleya-narodov-rossii-263093053.html

Грузинка стала призершей конкурса "Мисс Ассамблея народов России"

Грузинка стала призершей конкурса "Мисс Ассамблея народов России"

Победительница с детства увлекалась грузинскими танцами, а сегодня работает фармацевтом

2021-12-23T12:45+0400

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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Грузинка Хатиа Ликликадзе из Ярославля стала призершей конкурса красоты и талантов "Мисс Ассамблея народов России", сообщили Sputnik Грузия в Федеральной Грузинской национально-культурной автономии.Конкурс "Мисс Ассамблея народов России" прошел в ярославском Дворце молодежи. Цель мероприятия – развитие межкультурного диалога и укрепление дружбы между представителями разных национальностей, живущих в Ярославской области.Уроженка Ярославля, представительница местной грузинской диаспоры Хатиа Ликликадзе победила в номинации "Мисс национальный Талант".Хатиа с самого детства увлекалась танцами, солистка грузинского ансамбля "Имеди". В 2020 году окончила "Ярославский медицинский колледж". На сегодняшний день работает фармацевтом в аптеке и медицинской сестрой в центре косметологии."В первые годы работы мы искали, какие проекты могут быть интересны молодежи в сфере гармонизации национальных отношений, – цитирует ФНКА председателя Совета Ярославского регионального отделения "Ассамблеи народов России" Нур-Эла Хасиева. – Так родилась идея провести конкурс красоты с национальным колоритом".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211217/rozovye-ochki-traditsii-i-nadezhdy-itogi-goda-podveli-v-gruzinskoy-diaspore-moskvy-262933850.html

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россия, в мире, грузия, конкурс красоты, ярославль, новости из россии, конкурс