https://sputnik-georgia.ru/20211223/khudozhnik-i-epokha-v-tbilisi-prokhodit-vystavka-shaloma-koboshvili-263100273.html
"Художник и эпоха": в Тбилиси проходит выставка Шалома Кобошвили
"Художник и эпоха": в Тбилиси проходит выставка Шалома Кобошвили
Шалом Кобошвили был первым живописцем еврейского происхождения в Грузии
2021-12-23T15:05+0400
2021-12-23T15:05+0400
2021-12-23T15:05+0400
культура
новости
грузия
тбилиси
ахалцихе
национальная галерея им. д.шеварднадзе
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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Выставка "Художник и эпоха", посвященная 145-летию грузинского художника еврейского происхождения Шалома Кобошвили, проходит в Национальном музее Грузии в Тбилиси.Выставка является частью уникального проекта по изучению культурного наследия, хранящегося в частных коллекциях. Он называется "Художник и его эпоха" и стартовал в галерее "Байя" в 2019 году. Каждая из экспозиций проекта фокусируется на творчестве одного художника и на представлении важных историко-культурных событий, происходящих в эпоху его деятельности.Данная экспозиция представляет эпоху, отражающую годы жизни художника, и насчитывает до 150 экспонатов. Помимо работ Шалома Кобошвили, на выставке представлены живопись и графика Давида Гвелесиани на тему еврейской жизни.Посетители экспозиции увидят и разнообразную еврейскую коллекцию Национального музея – еврейскую одежду, текстиль, а также религиозные, ритуальные или повседневные предметы XIX и начала XX веков.Кроме того, на выставке можно будет увидеть и фотографии, хранящиеся в фотоархивах Музея еврейской истории и грузино-еврейских отношений имени Давида Баазова и Дмитрия Ермакова, а также документальные и архивные материалы из Национального архива Грузии и Национальной библиотеки. Выставка продлится до 16 января.Чем известен Шалом Кобошвили?Шалом Кобошвили (1876-1941) был первым в Грузии художником еврейского происхождения. В его творчестве запечатлена этнографическая действительность ахалцихских евреев, откуда был родом сам живописец.Родился Кобошвили в ортодоксальной бедной еврейской семье. Тяжелое детство и юность не позволили ему получить полноценного образования, хотя способность к рисованию он проявлял еще подростком. Свою мечту Шалому было суждено осуществить только на склоне лет, когда в 1936 году Кобошвили устроился на работу сторожем в историко-этнографический музей евреев Грузии, который находился рядом с его домом. Именно здесь он начинает пробовать рисовать – сначала простым карандашом маленькие сюжеты, а затем акварелью и маслом. В своих работах Кобошвили воскрешал жизнь и быт евреев грузинской провинции Ахалцихе конца XIX века: интерьеры жилищ, одежду, типажи различных социальных слоев ахалцихских евреев той эпохи, религиозные праздники, характерные ритуалы и традиции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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культура, новости, грузия, тбилиси, ахалцихе, национальная галерея им. д.шеварднадзе
"Художник и эпоха": в Тбилиси проходит выставка Шалома Кобошвили
Шалом Кобошвили был первым живописцем еврейского происхождения в Грузии
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik.
Выставка "Художник и эпоха", посвященная 145-летию грузинского художника еврейского происхождения Шалома Кобошвили, проходит
в Национальном музее Грузии в Тбилиси.
Выставка является частью уникального проекта по изучению культурного наследия, хранящегося в частных коллекциях. Он называется "Художник и его эпоха" и стартовал в галерее "Байя" в 2019 году. Каждая из экспозиций проекта фокусируется на творчестве одного художника и на представлении важных историко-культурных событий, происходящих в эпоху его деятельности.
Данная экспозиция представляет эпоху, отражающую годы жизни художника, и насчитывает до 150 экспонатов. Помимо работ Шалома Кобошвили, на выставке представлены живопись и графика Давида Гвелесиани на тему еврейской жизни.
Посетители экспозиции увидят и разнообразную еврейскую коллекцию Национального музея – еврейскую одежду, текстиль, а также религиозные, ритуальные или повседневные предметы XIX и начала XX веков.
Кроме того, на выставке можно будет увидеть и фотографии, хранящиеся в фотоархивах Музея еврейской истории и грузино-еврейских отношений имени Давида Баазова и Дмитрия Ермакова, а также документальные и архивные материалы из Национального архива Грузии и Национальной библиотеки. Выставка продлится до 16 января.
Чем известен Шалом Кобошвили?
Шалом Кобошвили (1876-1941) был первым в Грузии художником еврейского происхождения. В его творчестве запечатлена этнографическая действительность ахалцихских евреев, откуда был родом сам живописец.
Родился Кобошвили в ортодоксальной бедной еврейской семье. Тяжелое детство и юность не позволили ему получить полноценного образования, хотя способность к рисованию он проявлял еще подростком.
Свою мечту Шалому было суждено осуществить только на склоне лет, когда в 1936 году Кобошвили устроился на работу сторожем в историко-этнографический музей евреев Грузии, который находился рядом с его домом. Именно здесь он начинает пробовать рисовать – сначала простым карандашом маленькие сюжеты, а затем акварелью и маслом.
В своих работах Кобошвили воскрешал жизнь и быт евреев грузинской провинции Ахалцихе конца XIX века: интерьеры жилищ, одежду, типажи различных социальных слоев ахалцихских евреев той эпохи, религиозные праздники, характерные ритуалы и традиции.
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