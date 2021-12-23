https://sputnik-georgia.ru/20211223/minus-15-milliardov-skolko-aktsiy-tesla-prodal-mask-s-nachala-noyabrya-263088827.html

Минус 15 миллиардов: сколько акций Tesla продал Маск с начала ноября

Минус 15 миллиардов: сколько акций Tesla продал Маск с начала ноября

Объясняем, почему Маск решил продавать свои акции и что по этому поводу думают фанаты бизнесмена

2021-12-23T11:44+0400

2021-12-23T11:44+0400

2021-12-23T11:44+0400

экономика

новости

в мире

twitter

daimler

илон маск

tesla

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/10/252599271_0:249:3071:1976_1920x0_80_0_0_05e2217c2c625a757f36a9d3e935ee33.jpg

ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Илон Маск, знаменитый американский изобретатель, предприниматель и основатель Tesla Илон Маск, с начала ноября продал акции своей компании на общую сумму приблизительно в 15 миллиардов долларов. Эти цифры следуют из биржевых документов.Только 22 декабря Маск осуществил продажи свыше 934 000 акций Tesla на сумму чуть более 1,2 миллиарда долларов. Так, по информации РИА Новости и на основании биржевых документов, с момента объявления о продаже акций Tesla их общая сумма составила 15,1 миллиарда долларов.Маск начал продавать акции Tesla 11 ноября, – тогда он продал 4,5 миллиона акций из своего пакета на общую сумму 5 миллиардов долларов. По состоянию на 22 декабря, согласно подсчетам РИА Новости, общая сумма от продажи акций составляла 13,9 миллиарда долларов.Любопытно, что в ноябре Илон Маск опубликовал в Twitter пост, в котором признался, что сейчас много говорится о нереализованной прибыли как о средстве ухода от уплаты налогов. Так что бизнесмен предложил продать 10% своих акций Tesla и заявил, что примет решение по результатам опроса интернет-пользователей, каким бы ни был этот результат. Более половины участников голосования (57,9%) высказались за продажу акций.Tesla Motors была учреждена в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Кроме электромобилей, компания по собственной технологии создает батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211221/vy-budete-v-shoke-ilon-mask-rasskazal-skolko-nalogov-on-platit-za-god-263039681.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, новости, в мире, twitter, daimler, илон маск, tesla