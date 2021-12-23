https://sputnik-georgia.ru/20211223/minus-15-milliardov-skolko-aktsiy-tesla-prodal-mask-s-nachala-noyabrya-263088827.html
Минус 15 миллиардов: сколько акций Tesla продал Маск с начала ноября
Минус 15 миллиардов: сколько акций Tesla продал Маск с начала ноября
Объясняем, почему Маск решил продавать свои акции и что по этому поводу думают фанаты бизнесмена
2021-12-23T11:44+0400
2021-12-23T11:44+0400
2021-12-23T11:44+0400
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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Илон Маск, знаменитый американский изобретатель, предприниматель и основатель Tesla Илон Маск, с начала ноября продал акции своей компании на общую сумму приблизительно в 15 миллиардов долларов. Эти цифры следуют из биржевых документов.Только 22 декабря Маск осуществил продажи свыше 934 000 акций Tesla на сумму чуть более 1,2 миллиарда долларов. Так, по информации РИА Новости и на основании биржевых документов, с момента объявления о продаже акций Tesla их общая сумма составила 15,1 миллиарда долларов.Маск начал продавать акции Tesla 11 ноября, – тогда он продал 4,5 миллиона акций из своего пакета на общую сумму 5 миллиардов долларов. По состоянию на 22 декабря, согласно подсчетам РИА Новости, общая сумма от продажи акций составляла 13,9 миллиарда долларов.Любопытно, что в ноябре Илон Маск опубликовал в Twitter пост, в котором признался, что сейчас много говорится о нереализованной прибыли как о средстве ухода от уплаты налогов. Так что бизнесмен предложил продать 10% своих акций Tesla и заявил, что примет решение по результатам опроса интернет-пользователей, каким бы ни был этот результат. Более половины участников голосования (57,9%) высказались за продажу акций.Tesla Motors была учреждена в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Кроме электромобилей, компания по собственной технологии создает батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211221/vy-budete-v-shoke-ilon-mask-rasskazal-skolko-nalogov-on-platit-za-god-263039681.html
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экономика, новости, в мире, twitter, daimler, илон маск, tesla
Минус 15 миллиардов: сколько акций Tesla продал Маск с начала ноября
Объясняем, почему Маск решил продавать свои акции и что по этому поводу думают фанаты бизнесмена
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Илон Маск, знаменитый американский изобретатель, предприниматель и основатель Tesla Илон Маск, с начала ноября продал акции своей компании на общую сумму приблизительно в 15 миллиардов долларов. Эти цифры следуют из биржевых документов.
Только 22 декабря Маск осуществил продажи свыше 934 000 акций Tesla на сумму чуть более 1,2 миллиарда долларов. Так, по информации РИА Новости
и на основании биржевых документов, с момента объявления о продаже акций Tesla их общая сумма составила 15,1 миллиарда долларов.
Маск начал продавать акции Tesla 11 ноября, – тогда он продал 4,5 миллиона акций из своего пакета на общую сумму 5 миллиардов долларов. По состоянию на 22 декабря, согласно подсчетам РИА Новости, общая сумма от продажи акций составляла 13,9 миллиарда долларов.
Любопытно, что в ноябре Илон Маск опубликовал в Twitter пост, в котором признался, что сейчас много говорится о нереализованной прибыли как о средстве ухода от уплаты налогов. Так что бизнесмен предложил продать 10% своих акций Tesla и заявил, что примет решение по результатам опроса интернет-пользователей, каким бы ни был этот результат. Более половины участников голосования (57,9%) высказались за продажу акций.
Tesla Motors была учреждена в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Кроме электромобилей, компания по собственной технологии создает батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.
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