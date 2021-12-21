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Вы будете в шоке: Илон Маск рассказал, сколько налогов он платит за год
18:33 21.12.2021 (обновлено: 18:37 21.12.2021)
© AP Photo / Ringo H.W. ChiuИлон Маск
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
Известному предпринимателю пришлось пойти на крайние меры и продать часть своих "бесценных" акций
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Американский миллиардер Илон Маск шокировал общественность: предприниматель раскрыл сумму, которую он платит налоговикам в течение года.
В 2021 году эксперты журнала Time назвали Маска человеком года и отметили его огромное влияние на мировое общество. С решением издания согласились не все: например, некоторые политики. Сенатор Элизабет Уоррен даже публично унизила Маска и напомнила ему про то, что нужно начать платить налоги.
© AP Photo / Matt RourkeГенеральный директор SpaceX и Tesla Motors Илон Маск приветствует поклонников при выходе из центра правосудия (12 июля 2021). Уилмингтон
Генеральный директор SpaceX и Tesla Motors Илон Маск приветствует поклонников при выходе из центра правосудия (12 июля 2021). Уилмингтон
© AP Photo / Matt Rourke
Маск не стал молчать и решил ответить своей обидчице. В своем интервью он заявил, что платит намного больше налогов, чем любой человек в истории США на сегодня.
"Только не тратьте все сразу. А, так вы уже потратили", - язвительно подчеркнул бизнесмен, а позднее решил рассказать, сколько налогов он платит за год. И эта цифра впечатлила всех! По словам Илона, за последний год из его кармана в казну ушли миллиарды долларов.
"Уточняю для тех, кого волнует этот вопрос: мои налоги в 2021 году составили больше 11 млрд долларов", - отметил создатель Tesla. Отмечается, что ради выплаты Маску пришлось пойти на крайние меры и продать часть своих акций в компании Tesla и у него до сих пор нет собственного дома.
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