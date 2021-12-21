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Вы будете в шоке: Илон Маск рассказал, сколько налогов он платит за год

Вы будете в шоке: Илон Маск рассказал, сколько налогов он платит за год

Известному предпринимателю пришлось пойти на крайние меры и продать часть своих "бесценных" акций

2021-12-21T18:33+0400

2021-12-21T18:33+0400

2021-12-21T18:37+0400

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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Американский миллиардер Илон Маск шокировал общественность: предприниматель раскрыл сумму, которую он платит налоговикам в течение года. В 2021 году эксперты журнала Time назвали Маска человеком года и отметили его огромное влияние на мировое общество. С решением издания согласились не все: например, некоторые политики. Сенатор Элизабет Уоррен даже публично унизила Маска и напомнила ему про то, что нужно начать платить налоги. Маск не стал молчать и решил ответить своей обидчице. В своем интервью он заявил, что платит намного больше налогов, чем любой человек в истории США на сегодня."Только не тратьте все сразу. А, так вы уже потратили", - язвительно подчеркнул бизнесмен, а позднее решил рассказать, сколько налогов он платит за год. И эта цифра впечатлила всех! По словам Илона, за последний год из его кармана в казну ушли миллиарды долларов. "Уточняю для тех, кого волнует этот вопрос: мои налоги в 2021 году составили больше 11 млрд долларов", - отметил создатель Tesla. Отмечается, что ради выплаты Маску пришлось пойти на крайние меры и продать часть своих акций в компании Tesla и у него до сих пор нет собственного дома.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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