https://sputnik-georgia.ru/20211223/natsbank-gruzii-podtverdil-standarty-informatsionnoy-bezopasnosti-263109471.html

Нацбанк Грузии подтвердил стандарты информационной безопасности

Нацбанк Грузии подтвердил стандарты информационной безопасности

В процессе аудита системы управления информационной безопасностью Нацбанка участвовали как грузинские, так и иностранные компании 23.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-23T18:24+0400

2021-12-23T18:24+0400

2021-12-23T18:24+0400

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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии получил сертификат международного стандарта информационной безопасности ISO 27001 в третий раз, говорится в сообщении регулятора.ISO 27001 - стандарт управления информационной безопасностью, которому Нацбанк Грузии старается соответствовать, и уже многие годы работает над его совершенствованием. Регулятор значительное внимание уделяет доступности, конфиденциальности и защите целостности информации.По словам Буркиашвили, в процессе аудита системы управления информационной безопасностью регулятора в соответствии с международным стандартом участвовали как грузинские, так и иностранные компании. Сертификат выдан немецким органом по сертификации TUV SUD Management Service GmbH."Консалтинговая компания Management Systems имеет семилетнюю историю сотрудничества с Национальным банком Грузии, в течение которой местные и международные консультанты TUV SUD Management Service GmbH внедряют систему управления информационной безопасностью DIN EN ISO / IEC 27001: 2017, проводят соответствующий контроль и сертификацию", - сказал директор Management Systems Эльгуджа Меладзе.Меладзе отметил, что это еще один шаг в развитии не только для Нацбанка, но и для финансового сектора Грузии в целом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211022/ostorozhno-moshenniki-natsbank-preduprezhdaet-zhiteley-gruzii-261374812.html

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