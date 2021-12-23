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Нацбанк Грузии подтвердил стандарты информационной безопасности
Нацбанк Грузии подтвердил стандарты информационной безопасности
В процессе аудита системы управления информационной безопасностью Нацбанка участвовали как грузинские, так и иностранные компании 23.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-23T18:24+0400
2021-12-23T18:24+0400
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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии получил сертификат международного стандарта информационной безопасности ISO 27001 в третий раз, говорится в сообщении регулятора.ISO 27001 - стандарт управления информационной безопасностью, которому Нацбанк Грузии старается соответствовать, и уже многие годы работает над его совершенствованием. Регулятор значительное внимание уделяет доступности, конфиденциальности и защите целостности информации.По словам Буркиашвили, в процессе аудита системы управления информационной безопасностью регулятора в соответствии с международным стандартом участвовали как грузинские, так и иностранные компании. Сертификат выдан немецким органом по сертификации TUV SUD Management Service GmbH."Консалтинговая компания Management Systems имеет семилетнюю историю сотрудничества с Национальным банком Грузии, в течение которой местные и международные консультанты TUV SUD Management Service GmbH внедряют систему управления информационной безопасностью DIN EN ISO / IEC 27001: 2017, проводят соответствующий контроль и сертификацию", - сказал директор Management Systems Эльгуджа Меладзе.Меладзе отметил, что это еще один шаг в развитии не только для Нацбанка, но и для финансового сектора Грузии в целом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, национальный банк грузии

Нацбанк Грузии подтвердил стандарты информационной безопасности

18:24 23.12.2021
© Sputnik / Alexander ImedashviliВид на город Тбилиси - Дом Юстиции, в здании которого расположены Национальный банк и министерство энергетики
Вид на город Тбилиси - Дом Юстиции, в здании которого расположены Национальный банк и министерство энергетики - Sputnik Грузия, 1920, 23.12.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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В процессе аудита системы управления информационной безопасностью Нацбанка участвовали как грузинские, так и иностранные компании
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии получил сертификат международного стандарта информационной безопасности ISO 27001 в третий раз, говорится в сообщении регулятора.
ISO 27001 - стандарт управления информационной безопасностью, которому Нацбанк Грузии старается соответствовать, и уже многие годы работает над его совершенствованием. Регулятор значительное внимание уделяет доступности, конфиденциальности и защите целостности информации.
"Соответствие стандарту ISO 27001 важно для Национального банка и для развития финансового сектора в целом… Целью аудита была оценка соответствия существующей системы управления информационной безопасностью в Национальном банке требованиям стандарта ISO 27001", - сказал исполнительный директор Нацбанка Вахтанг Буркиашвили.
По словам Буркиашвили, в процессе аудита системы управления информационной безопасностью регулятора в соответствии с международным стандартом участвовали как грузинские, так и иностранные компании. Сертификат выдан немецким органом по сертификации TUV SUD Management Service GmbH.
"Консалтинговая компания Management Systems имеет семилетнюю историю сотрудничества с Национальным банком Грузии, в течение которой местные и международные консультанты TUV SUD Management Service GmbH внедряют систему управления информационной безопасностью DIN EN ISO / IEC 27001: 2017, проводят соответствующий контроль и сертификацию", - сказал директор Management Systems Эльгуджа Меладзе.
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Меладзе отметил, что это еще один шаг в развитии не только для Нацбанка, но и для финансового сектора Грузии в целом.
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