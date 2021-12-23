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Празднику быть! Новогодние мероприятия пройдут по всей Грузии – премьер
Празднику быть! Новогодние мероприятия пройдут по всей Грузии – премьер
Празднику быть, хоть и с учетом всех коронавирусных рекомендаций Минздрава, заявил премьер
2021-12-23T11:11+0400
2021-12-23T11:11+0400
2021-12-23T11:11+0400
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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Новогодние мероприятия по инициативе премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили c 24 декабря по 8 января пройдут во всех регионах Грузии, заявление распространяет пресс-служба администрации правительства.Жителей регионов ждут рождественские ярмарки, выставки-продажи, детские развлекательные площадки во всех 63 муниципальных образованиях. На специально отведенных территориях разместят деревянные новогодние домики, фотобудки и праздничные инсталляции. Не обойдутся мероприятия и без Дед Мороза (Товлис Бабуа). Он подарит детям, проживающим в регионах, сладости и подарки.Вечером будут проходить концерты как местных, так и приглашенных из столицы исполнителей. Завершатся мероприятия торжественным фейерверком.Отмечается, что все новогодние празднования пройдут с учетом ковид-рекомендаций Минздрава.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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общество, культура, новости, грузия, тбилиси, ираклий гарибашвили, новый год, развлечения, премьер-министр грузии
Празднику быть! Новогодние мероприятия пройдут по всей Грузии – премьер
Празднику быть, хоть и с учетом всех коронавирусных рекомендаций Минздрава, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Новогодние мероприятия по инициативе премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили c 24 декабря по 8 января пройдут во всех регионах Грузии, заявление распространяет пресс-служба администрации правительства.
Жителей регионов ждут рождественские ярмарки, выставки-продажи, детские развлекательные площадки во всех 63 муниципальных образованиях.
На специально отведенных территориях разместят деревянные новогодние домики, фотобудки и праздничные инсталляции. Не обойдутся мероприятия и без Дед Мороза (Товлис Бабуа). Он подарит детям, проживающим в регионах, сладости и подарки.
Вечером будут проходить концерты как местных, так и приглашенных из столицы исполнителей. Завершатся мероприятия торжественным фейерверком.
Отмечается, что все новогодние празднования пройдут с учетом ковид-рекомендаций Минздрава.
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