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Сакребуло Чхороцку возглавил представитель партии Гахария

Сакребуло Чхороцку возглавил представитель партии Гахария

Председатель сакребуло Чхороцку был выбран с четвертой попытки, но уже на фоне бойкота правящей партии 23.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-23T15:19+0400

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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. В сакребуло (совещательный орган) района Чхороцку (Западная Грузия) с четвертой попытки избрали председателя – им стал представитель партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии" Шота Цурцумия.Кандидатуру Цурцумия поддержали лишь представители оппозиции. В голосовании принимали участие депутаты от партии "Единое национальное движение", "Лело" и "Для Грузии". Цурцумия получил 14 голосов, один бюллетень был признан недействительным.Попытка №3: сакребуло Зугдиди и Цаленджиха вновь остались без председателя>>В знак протеста в голосовании не участвовали представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", они присутствовали в зале и призывали коллег еще раз отложить заседание.Сакребуло Чхороцку в числе тех местных совещательных органов, где большинство депутатских мест по итогам последних выборов получила оппозиция. Без председателя до сих пор остаются сакребуло Зугдиди, Цаленджиха, Батуми, Сенаки и Рустави. Что касается сакребуло Чхороцку, оно представлено 27 депутатами. Из них 15 мест досталось оппозиции - по семь депутатов у "Единого национального движения" и партии "За Грузию", и одно – у "Лело для Грузии".Муниципалитет Чхороцху – район, расположенный в регионе Самегрело на западе Грузии, в 325 километрах от Тбилиси. Население района – 21,9 тысячи человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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