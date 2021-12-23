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Сакребуло Чхороцку возглавил представитель партии Гахария
Сакребуло Чхороцку возглавил представитель партии Гахария
Председатель сакребуло Чхороцку был выбран с четвертой попытки, но уже на фоне бойкота правящей партии 23.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-23T15:19+0400
2021-12-23T15:19+0400
2021-12-23T16:12+0400
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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. В сакребуло (совещательный орган) района Чхороцку (Западная Грузия) с четвертой попытки избрали председателя – им стал представитель партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии" Шота Цурцумия.Кандидатуру Цурцумия поддержали лишь представители оппозиции. В голосовании принимали участие депутаты от партии "Единое национальное движение", "Лело" и "Для Грузии". Цурцумия получил 14 голосов, один бюллетень был признан недействительным.Попытка №3: сакребуло Зугдиди и Цаленджиха вновь остались без председателя>>В знак протеста в голосовании не участвовали представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", они присутствовали в зале и призывали коллег еще раз отложить заседание.Сакребуло Чхороцку в числе тех местных совещательных органов, где большинство депутатских мест по итогам последних выборов получила оппозиция. Без председателя до сих пор остаются сакребуло Зугдиди, Цаленджиха, Батуми, Сенаки и Рустави. Что касается сакребуло Чхороцку, оно представлено 27 депутатами. Из них 15 мест досталось оппозиции - по семь депутатов у "Единого национального движения" и партии "За Грузию", и одно – у "Лело для Грузии".Муниципалитет Чхороцху – район, расположенный в регионе Самегрело на западе Грузии, в 325 километрах от Тбилиси. Население района – 21,9 тысячи человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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политика, новости, грузия, сакребуло, выборы
Сакребуло Чхороцку возглавил представитель партии Гахария
15:19 23.12.2021 (обновлено: 16:12 23.12.2021)
Председатель сакребуло Чхороцку был выбран с четвертой попытки, но уже на фоне бойкота правящей партии
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. В сакребуло (совещательный орган) района Чхороцку (Западная Грузия) с четвертой попытки избрали председателя – им стал представитель партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии" Шота Цурцумия.
Кандидатуру Цурцумия поддержали лишь представители оппозиции. В голосовании принимали участие депутаты от партии "Единое национальное движение", "Лело" и "Для Грузии". Цурцумия получил 14 голосов, один бюллетень был признан недействительным.
В знак протеста в голосовании не участвовали представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", они присутствовали в зале и призывали коллег еще раз отложить заседание.
Сакребуло Чхороцку в числе тех местных совещательных органов, где большинство депутатских мест по итогам последних выборов получила оппозиция. Без председателя до сих пор остаются сакребуло Зугдиди, Цаленджиха, Батуми, Сенаки и Рустави.
Что касается сакребуло Чхороцку, оно представлено 27 депутатами. Из них 15 мест досталось оппозиции - по семь депутатов у "Единого национального движения" и партии "За Грузию", и одно – у "Лело для Грузии".
Муниципалитет Чхороцху – район, расположенный в регионе Самегрело на западе Грузии, в 325 километрах от Тбилиси. Население района – 21,9 тысячи человек.
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