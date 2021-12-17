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Попытка №3: сакребуло Зугдиди и Цаленджиха вновь остались без председателя
Попытка №3: сакребуло Зугдиди и Цаленджиха вновь остались без председателя
Оппозиция, у которой большинство в сакребуло, вновь сорвала выборы главы совещательного органа 17.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-17T18:29+0400
2021-12-17T18:29+0400
политика
новости
грузия
грузинская мечта
зугдиди
георгий гахария
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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. В новоизбранных сакребуло района Зугдиди и Цаленджиха (Западная Грузия) вновь не смогли избрать председателей совещательных органов.Представители оппозиционной партии "Единое национальное движение" в сакребуло Зугдиди покинули зал заседания сразу после рассмотрения процедурных вопросов.На прошлой неделе депутат от ЕНД Георгий Пипия и представитель "Грузинской мечты" покинули ряды сакребуло по личным причинам. На сегодняшнем заседание сакребуло признало полномочия двух новых членов совещательного органа, после чего представители ЕНД покинули зал. Как разъяснила член ЕНД Хатуна Шамугия, это было командное решение.Несмотря на то, что в зале осталось 23 депутата и их голосов было бы достаточно для кворума, "Грузинская мечта" отказалась участвовать в голосовании за председателя совещательного органа. В результате заседание уже в третий раз отложили на неделю.В сакребуло Зугдиди всего 45 депутатов. А для избрания главы совещательно органа необходима поддержка по меньшей мере 23 депутатов.В результате выборов в органы местного самоуправления 22 мандата досталось оппозиционной партии "Единое национальное движение", а 20 мандатов у "Грузинской мечты". Еще три мандата у партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария – "Для Грузии".Шумно было и на заседании сакребуло района Цаленджиха, на котором также должны были избрать главу совещательного органа.Еще до начала заседания представители партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии" заявляли, что планируют выдвинуть своего кандидата на пост главы сакребуло. Однако неожиданно изменили решение.В результате заседание перенесли на неделю.Это уже третья неудачная попытка избрания главы сакребуло в Цаленджиха. На прошлой неделе представитель партии "Для Грузии" - Георгий Кварацхелия, попросил своих коллег дать время для консультаций с партиями и перенести заседание на неделю.Партия Гахария показала третий результат на местных выборах по пропорциональной системе, уступив "Грузинской мечте" и "Единому национальному движению". Теперь голоса депутатов от партии Гахария в сакребуло будут решающими в тех городах и районах, где разница между депутатским составом "Мечты" и ЕНД минимальная. Одним из таких является район Цаленджиха.Цаленджиха – единственный район в Грузии, где мэром стал оппозиционер.Более того, представителям оппозиционных партий досталось большинство мест в сакребуло. В районное собрание, в котором 27 мест, прошли 11 представителей "Грузинской мечты", 11 - "Единого национального движения", трое – партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии", один "Лело для Грузии" и один независимый депутат.Цаленджихский муниципалитет входит в состав региона Самегрело - Земо Сванети. Находится на северо-западе Грузии, население - 23,3 тысячи человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211206/na-mera-zugdidi-oppozitsiya-reshila-nadavit-shumnymi-aktsiyami-protesta---video-262628270.html
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политика, новости, грузия, грузинская мечта, зугдиди, георгий гахария

Попытка №3: сакребуло Зугдиди и Цаленджиха вновь остались без председателя

18:29 17.12.2021
© Sputnik / Alexander ImedashviliЗдание Сакребуло Тбилиси (справа) на площади Свободы
Здание Сакребуло Тбилиси (справа) на площади Свободы - Sputnik Грузия, 1920, 17.12.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Оппозиция, у которой большинство в сакребуло, вновь сорвала выборы главы совещательного органа
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. В новоизбранных сакребуло района Зугдиди и Цаленджиха (Западная Грузия) вновь не смогли избрать председателей совещательных органов.
Представители оппозиционной партии "Единое национальное движение" в сакребуло Зугдиди покинули зал заседания сразу после рассмотрения процедурных вопросов.
На прошлой неделе депутат от ЕНД Георгий Пипия и представитель "Грузинской мечты" покинули ряды сакребуло по личным причинам. На сегодняшнем заседание сакребуло признало полномочия двух новых членов совещательного органа, после чего представители ЕНД покинули зал. Как разъяснила член ЕНД Хатуна Шамугия, это было командное решение.
Несмотря на то, что в зале осталось 23 депутата и их голосов было бы достаточно для кворума, "Грузинская мечта" отказалась участвовать в голосовании за председателя совещательного органа. В результате заседание уже в третий раз отложили на неделю.
На мэра Зугдиди оппозиция решила надавить шумными акциями протеста - видео - Sputnik Грузия, 1920, 06.12.2021
На мэра Зугдиди оппозиция решила надавить шумными акциями протеста - видео
6 декабря, 16:23
В сакребуло Зугдиди всего 45 депутатов. А для избрания главы совещательно органа необходима поддержка по меньшей мере 23 депутатов.
В результате выборов в органы местного самоуправления 22 мандата досталось оппозиционной партии "Единое национальное движение", а 20 мандатов у "Грузинской мечты". Еще три мандата у партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария – "Для Грузии".
Шумно было и на заседании сакребуло района Цаленджиха, на котором также должны были избрать главу совещательного органа.
Еще до начала заседания представители партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии" заявляли, что планируют выдвинуть своего кандидата на пост главы сакребуло. Однако неожиданно изменили решение.
В результате заседание перенесли на неделю.
Это уже третья неудачная попытка избрания главы сакребуло в Цаленджиха. На прошлой неделе представитель партии "Для Грузии" - Георгий Кварацхелия, попросил своих коллег дать время для консультаций с партиями и перенести заседание на неделю.
Георгий Харчилава - Sputnik Грузия, 1920, 22.11.2021
Местные выборы в Грузии 2021
Новый мэр Цаленджиха обещает создать коалиционное правительство в своем муниципалитете
22 ноября, 16:48
Партия Гахария показала третий результат на местных выборах по пропорциональной системе, уступив "Грузинской мечте" и "Единому национальному движению". Теперь голоса депутатов от партии Гахария в сакребуло будут решающими в тех городах и районах, где разница между депутатским составом "Мечты" и ЕНД минимальная. Одним из таких является район Цаленджиха.
Цаленджиха – единственный район в Грузии, где мэром стал оппозиционер.
Более того, представителям оппозиционных партий досталось большинство мест в сакребуло. В районное собрание, в котором 27 мест, прошли 11 представителей "Грузинской мечты", 11 - "Единого национального движения", трое – партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии", один "Лело для Грузии" и один независимый депутат.
Цаленджихский муниципалитет входит в состав региона Самегрело - Земо Сванети. Находится на северо-западе Грузии, население - 23,3 тысячи человек.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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