https://sputnik-georgia.ru/20211217/popytka-3-sakrebulo-zugdidi-i-tsalendzhikha-vnov-ostalis-bez-predsedatelya-262948810.html

Попытка №3: сакребуло Зугдиди и Цаленджиха вновь остались без председателя

Попытка №3: сакребуло Зугдиди и Цаленджиха вновь остались без председателя

Оппозиция, у которой большинство в сакребуло, вновь сорвала выборы главы совещательного органа 17.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-17T18:29+0400

2021-12-17T18:29+0400

2021-12-17T18:29+0400

политика

новости

грузия

грузинская мечта

зугдиди

георгий гахария

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23181/19/231811934_0:79:1498:922_1920x0_80_0_0_a1f3653b628383d5656e84310aa08d47.jpg

ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. В новоизбранных сакребуло района Зугдиди и Цаленджиха (Западная Грузия) вновь не смогли избрать председателей совещательных органов.Представители оппозиционной партии "Единое национальное движение" в сакребуло Зугдиди покинули зал заседания сразу после рассмотрения процедурных вопросов.На прошлой неделе депутат от ЕНД Георгий Пипия и представитель "Грузинской мечты" покинули ряды сакребуло по личным причинам. На сегодняшнем заседание сакребуло признало полномочия двух новых членов совещательного органа, после чего представители ЕНД покинули зал. Как разъяснила член ЕНД Хатуна Шамугия, это было командное решение.Несмотря на то, что в зале осталось 23 депутата и их голосов было бы достаточно для кворума, "Грузинская мечта" отказалась участвовать в голосовании за председателя совещательного органа. В результате заседание уже в третий раз отложили на неделю.В сакребуло Зугдиди всего 45 депутатов. А для избрания главы совещательно органа необходима поддержка по меньшей мере 23 депутатов.В результате выборов в органы местного самоуправления 22 мандата досталось оппозиционной партии "Единое национальное движение", а 20 мандатов у "Грузинской мечты". Еще три мандата у партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария – "Для Грузии".Шумно было и на заседании сакребуло района Цаленджиха, на котором также должны были избрать главу совещательного органа.Еще до начала заседания представители партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии" заявляли, что планируют выдвинуть своего кандидата на пост главы сакребуло. Однако неожиданно изменили решение.В результате заседание перенесли на неделю.Это уже третья неудачная попытка избрания главы сакребуло в Цаленджиха. На прошлой неделе представитель партии "Для Грузии" - Георгий Кварацхелия, попросил своих коллег дать время для консультаций с партиями и перенести заседание на неделю.Партия Гахария показала третий результат на местных выборах по пропорциональной системе, уступив "Грузинской мечте" и "Единому национальному движению". Теперь голоса депутатов от партии Гахария в сакребуло будут решающими в тех городах и районах, где разница между депутатским составом "Мечты" и ЕНД минимальная. Одним из таких является район Цаленджиха.Цаленджиха – единственный район в Грузии, где мэром стал оппозиционер.Более того, представителям оппозиционных партий досталось большинство мест в сакребуло. В районное собрание, в котором 27 мест, прошли 11 представителей "Грузинской мечты", 11 - "Единого национального движения", трое – партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии", один "Лело для Грузии" и один независимый депутат.Цаленджихский муниципалитет входит в состав региона Самегрело - Земо Сванети. Находится на северо-западе Грузии, население - 23,3 тысячи человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211206/na-mera-zugdidi-oppozitsiya-reshila-nadavit-shumnymi-aktsiyami-protesta---video-262628270.html

https://sputnik-georgia.ru/20211122/novyy-mer-tsalendzhikha-obeschaet-sozdat-koalitsionnoe-pravitelstvo-v-svoem-munitsipalitete-262282439.html

зугдиди

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, грузинская мечта, зугдиди, георгий гахария