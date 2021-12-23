https://sputnik-georgia.ru/20211223/sotni-semey-vynuzhdenno-peremeschennykh-lits-v-gruzii-poluchat-dom-v-derevne-263079092.html

Сотни семей вынужденно перемещенных лиц в Грузии получат дома в деревне

Сотни семей вынужденно перемещенных лиц в Грузии получат дома в деревне

Сумма, выделяемая государством на покупку долгосрочного жилья, увеличилась 23.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-23T09:01+0400

2021-12-23T09:01+0400

2021-12-23T09:34+0400

общество

новости

грузия

жилье для вынужденных переселенцев

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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Агентство по обеспечению источниками дохода вынужденно перемещенных лиц и экомигрантов Грузии закупит в сельской местности дома для 670 семей, сообщается на сайте агентства.Лица со статусом ВПЛ обзаведутся собственным жильем в рамках проекта "Дом в деревне", который осуществляется в стране с 2013 года.Согласно программе, семья вынужденных переселенцев сама выбирает дом в селе любого региона, и государство выделяет определенную сумму на его покупку. Сумма зависит от количества членов семьи.По информации Агентства, с учетом потребностей и нужд вынужденных переселенцев в проекте реализованы важные изменения.В частности, увеличивается сумма, выделяемая государством на покупку долгосрочного жилья.Согласно изменениям, на одного человека со статусом ВПЛ теперь будет выделяться 22 тысячи лари (7,1 тысячи долларов) и по 3 тысячи лари (970 долларов) на каждого последующего члена семьи. К примеру, дом для семьи из семи человек Министерство приобретет не за 32 тысячи лари (10,4 тысячи долларов), как было ранее, а за 40 тысяч (12,9 тысячи долларов).Кроме того, меняются сроки, в течение которых семьи должны предоставить конкретные данные по покупке дома – с трех месяцев до шести. Не нужно также заключение эксперта о стоимости жилья.Изменения коснулись и тех семей, которые ждут жилья в городах и стоят на учете. Теперь им не обязательно ждать завершения строительства в тех многоквартирных домах, которые предлагает государство. Они могут сами найти необходимую жилплощадь по цене 550 долларов за квадратный метр в Тбилиси и 470 долларов для регионов.На сегодняшний день статус вынужденно перемещенного лица в Грузии имеют более 273,4 тысячи человек – это около 90 тысяч семей. Государство поэтапно выдает квартиры семьям, но им приходится стоять в очереди годами.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211219/gosudarstvo-uvelichivaet-summu-dlya-vynuzhdenno-peremeschennykh-lits--na-pokupku-zhilya-262975835.html

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общество, новости, грузия, жилье для вынужденных переселенцев