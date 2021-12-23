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Срок годности вакцин, имеющихся в Грузии, истекает в апреле
Срок годности вакцин, имеющихся в Грузии, истекает в апреле
У нас впереди есть еще три месяца, чтобы их использовать, заявила замминистра 23.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-23T19:27+0400
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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Срок годности вакцин против коронавируса, имеющихся в распоряжении Минздрава Грузии, истекает в начале апреля, рассказала заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния журналистам после заседания Национального совета по иммунизации.Эпидемиологическая ситуация в Грузии за последние две недели стабилизировалась. Количество новых случаев заражения коронавирусом не превышает 2-3 тысяч в сутки. Относительно высоким все еще остается показатель смертности - в среднем 40 - 50 человек в сутки. К этому времени вакцинированы 38,5% взрослого населения.По ее словам, параллельно с использованием имеющихся запасов Минздрав будет вести переговоры по ввозу новых партий вакцины.Заместитель министра также выразила надежду, что к этому времени будет разработана новая вакцина эффективная в борьбе с новым штаммом коронавируса "омикрон".Первый случай заражения "омикроном" лабораторно был выявлен 20 декабря. Инфицированными оказались двое граждан Грузии, которые недавно вернулись из США и Дубая. Речь идет о 24-летней молодой женщине и 26-летнем мужчине. Оба они вакцинированы. Эпидемиологи изучали несколько десятков контактов заразившихся.В Грузии массовая вакцинация населения началась 4 июля. Гражданам доступны четыре вида вакцины - Sinopharm, Sinovac, Pfizer, AstraZeneca. Привиться против коронавируса могут и дети старше 12 лет, но только с разрешения родителей или опекунов и препаратом Pfizer.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, минздрав грузии, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

Срок годности вакцин, имеющихся в Грузии, истекает в апреле

19:27 23.12.2021 (обновлено: 19:37 23.12.2021)
© AP Photo / Mary AltafferЭпидемия коронавируса - вакцинация от ковида
Эпидемия коронавируса - вакцинация от ковида - Sputnik Грузия, 1920, 23.12.2021
© AP Photo / Mary Altaffer
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У нас впереди есть еще три месяца, чтобы их использовать, заявила замминистра
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Срок годности вакцин против коронавируса, имеющихся в распоряжении Минздрава Грузии, истекает в начале апреля, рассказала заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния журналистам после заседания Национального совета по иммунизации.
Эпидемиологическая ситуация в Грузии за последние две недели стабилизировалась. Количество новых случаев заражения коронавирусом не превышает 2-3 тысяч в сутки. Относительно высоким все еще остается показатель смертности - в среднем 40 - 50 человек в сутки. К этому времени вакцинированы 38,5% взрослого населения.
"Запасы, которые у нас есть пригодны, скажем так, до 1 апреля. То есть у нас впереди есть еще три месяца, чтобы их использовать", - заявила Габуния.
По ее словам, параллельно с использованием имеющихся запасов Минздрав будет вести переговоры по ввозу новых партий вакцины.
Заместитель министра также выразила надежду, что к этому времени будет разработана новая вакцина эффективная в борьбе с новым штаммом коронавируса "омикрон".
Амиран Гамкрелидзе на брифинге - Sputnik Грузия, 1920, 22.12.2021
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Дело может дойти до четвертой дозы вакцины - Гамкрелидзе
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Первый случай заражения "омикроном" лабораторно был выявлен 20 декабря. Инфицированными оказались двое граждан Грузии, которые недавно вернулись из США и Дубая. Речь идет о 24-летней молодой женщине и 26-летнем мужчине. Оба они вакцинированы. Эпидемиологи изучали несколько десятков контактов заразившихся.
В Грузии массовая вакцинация населения началась 4 июля. Гражданам доступны четыре вида вакцины - Sinopharm, Sinovac, Pfizer, AstraZeneca. Привиться против коронавируса могут и дети старше 12 лет, но только с разрешения родителей или опекунов и препаратом Pfizer.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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