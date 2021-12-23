https://sputnik-georgia.ru/20211223/srok-godnosti-vaktsin-imeyuschikhsya-v-gruzii-istekaet-v-aprele-263110620.html

Срок годности вакцин, имеющихся в Грузии, истекает в апреле

Срок годности вакцин, имеющихся в Грузии, истекает в апреле

У нас впереди есть еще три месяца, чтобы их использовать, заявила замминистра 23.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-23T19:27+0400

2021-12-23T19:27+0400

2021-12-23T19:37+0400

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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Срок годности вакцин против коронавируса, имеющихся в распоряжении Минздрава Грузии, истекает в начале апреля, рассказала заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния журналистам после заседания Национального совета по иммунизации.Эпидемиологическая ситуация в Грузии за последние две недели стабилизировалась. Количество новых случаев заражения коронавирусом не превышает 2-3 тысяч в сутки. Относительно высоким все еще остается показатель смертности - в среднем 40 - 50 человек в сутки. К этому времени вакцинированы 38,5% взрослого населения.По ее словам, параллельно с использованием имеющихся запасов Минздрав будет вести переговоры по ввозу новых партий вакцины.Заместитель министра также выразила надежду, что к этому времени будет разработана новая вакцина эффективная в борьбе с новым штаммом коронавируса "омикрон".Первый случай заражения "омикроном" лабораторно был выявлен 20 декабря. Инфицированными оказались двое граждан Грузии, которые недавно вернулись из США и Дубая. Речь идет о 24-летней молодой женщине и 26-летнем мужчине. Оба они вакцинированы. Эпидемиологи изучали несколько десятков контактов заразившихся.В Грузии массовая вакцинация населения началась 4 июля. Гражданам доступны четыре вида вакцины - Sinopharm, Sinovac, Pfizer, AstraZeneca. Привиться против коронавируса могут и дети старше 12 лет, но только с разрешения родителей или опекунов и препаратом Pfizer.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211222/delo-mozhet-doyti-do-chetvertoy-dozy-vaktsiny---gamkrelidze-263064823.html

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общество, новости, грузия, минздрав грузии, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19