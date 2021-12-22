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Дело может дойти до четвертой дозы вакцины - Гамкрелидзе

Дело может дойти до четвертой дозы вакцины - Гамкрелидзе

Жителям Грузии может понадобиться четвертая доза вакцины против коронавируса, чтобы справиться с новым штаммом "омикрон" 22.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-22T16:38+0400

2021-12-22T16:38+0400

2021-12-22T16:38+0400

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Жителям Грузии на каком-то этапе может понадобиться четвертая доза вакцины против коронавируса, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.Четвертую дозу вакцины с появлением нового штамма коронавируса "омикрон" стали применять уже несколько стран.В Грузии уже 24 зараженных "омикроном" – новый штамм распространяется молниеносно>>По словам главного эпидемиолога, первой страной, которая объявила о четвертой дозе вакцины против COVID для своих граждан, стал Израиль. Речь в случае Израиля идет о лицах старше 60 лет и медработниках.Как отметил Гамкрелидзе, на данном этапе необходимо ускорить процесс вакцинации бустер-дозами, так как в Грузии быстро распространяется новый штамм коронавируса "омикрон". По данным на 22 декабря, в стране лабораторно подтверждено 24 случая инфицирования этим штаммом.К этому времени полный курс вакцинации в Грузии прошли 1 264 017 человек или 38.2% взрослого населения страны. Бустер-дозу сделали 53 440.Эпидемиологическая ситуация в Грузии за последние две недели стабилизировалась. Количество новых случаев заражения коронавирусом не превышает 2-3 тысячи в сутки. Относительно высоким все еще остается показатель смертности - в среднем 40- 50 человек в сутки. Самый высокий показатель с начала декабря был зафиксирован 2 декабря - 72 летальных исхода.Доля инфицированных в общем числе протестированных составляет 6-7%.Эксперты прогнозируют увеличение случаев инфицирования в течение ближайших двух недель, связывая это с появлением в Грузии нового штамма коронавируса "омикрон", который имеет свойство быстрого распространения, но характеризуется легким течением болезни.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211222/vrach-rasskazal-kak-otlichit-omikron-shtamm-koronavirusa-ot-prostudy-263049368.html

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