Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211223/sroki-ipotechnogo-kredita-v-inostrannoy-valyute-sokraschayutsya-v-gruzii-263113897.html
Сроки ипотечного кредита в иностранной валюте сокращаются в Грузии
Сроки ипотечного кредита в иностранной валюте сокращаются в Грузии
Решение о снижении срока не окажет влияния на рынок недвижимости, заявил представитель Нацбанка 23.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-23T22:51+0400
2021-12-23T22:51+0400
экономика
новости
грузия
национальный банк грузии
кредит
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23406/79/234067941_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_9da6e456283d74e74605c62108b4c98f.jpg
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. С 1 января в Грузии сокращается максимальный срок ипотечных кредитов с 15 до 10 лет, заявил глава департамента финансовой стабильности Нацбанка Грузии Давид Утиашвили.Причиной такого решения, по его словам, стала высокая долларизация, которая представляет собой главную опасность в период пандемии."В пик пандемии коронавируса мы увидели, насколько высока зависимость, когда реструктуризированные кредиты в иностранной валюте в два, а порой в три раза превышали те же кредиты в лари. Мы увидели также, что с апреля стали расти кредиты в иностранной валюте и это в основном были бизнес-кредиты. Однако доля ипотечных кредитов тоже была значительной. В равных условиях портфель кредитов в иностранной валюте может вырасти до 10% в следующем году. Также мы ужесточали монетарную политику, что также заставляет тех, кто берет кредит, переключиться на иностранную валюту", - сказал Утиашвили.При этом он отметил, что это решение не окажет влияния на рынок недвижимости и не коснется внутренних кредитов девелоперских компаний.Что касается высокой процентной ставки по ипотечным кредитам в лари, Утиашвили пояснил, что это связано с жесткой монетарной политикой, и как только она начнет смягчаться, процентная ставка начнет падать.По данным на октябрь 2021 года, в Грузии было выдано 20,1 тысячи ипотечных кредитов на срок более 10 лет общим объемом 3,9 миллиона долларов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211209/skolko-kreditov-podorozhalo-v-gruzii-posle-uzhestocheniya-politiki-natsbankom-262698870.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23406/79/234067941_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_195698a858d5f2ccc246c6e1c759833c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
экономика, новости, грузия, национальный банк грузии, кредит

Сроки ипотечного кредита в иностранной валюте сокращаются в Грузии

22:51 23.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliКупюры достоинством пятьдесят и сто долларов и сто лари
Купюры достоинством пятьдесят и сто долларов и сто лари - Sputnik Грузия, 1920, 23.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Подписаться на
Решение о снижении срока не окажет влияния на рынок недвижимости, заявил представитель Нацбанка
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. С 1 января в Грузии сокращается максимальный срок ипотечных кредитов с 15 до 10 лет, заявил глава департамента финансовой стабильности Нацбанка Грузии Давид Утиашвили.

"Комитет финансовой стабильности принял решение сократить максимальный срок ипотечного кредита в иностранной валюте с 15 до 10 лет. Кредитов в лари это новшество не коснется. В результате снижения портфеля в иностранной валюте сократятся риски", - сказал Утиашвили в эфире Первого канала.

Причиной такого решения, по его словам, стала высокая долларизация, которая представляет собой главную опасность в период пандемии.
"В пик пандемии коронавируса мы увидели, насколько высока зависимость, когда реструктуризированные кредиты в иностранной валюте в два, а порой в три раза превышали те же кредиты в лари. Мы увидели также, что с апреля стали расти кредиты в иностранной валюте и это в основном были бизнес-кредиты. Однако доля ипотечных кредитов тоже была значительной. В равных условиях портфель кредитов в иностранной валюте может вырасти до 10% в следующем году. Также мы ужесточали монетарную политику, что также заставляет тех, кто берет кредит, переключиться на иностранную валюту", - сказал Утиашвили.
Человек держит в руках купюры грузинской валюты лари различного номинала - Sputnik Грузия, 1920, 09.12.2021
В Грузии подорожали десятки тысяч кредитов
9 декабря, 07:01
При этом он отметил, что это решение не окажет влияния на рынок недвижимости и не коснется внутренних кредитов девелоперских компаний.
Что касается высокой процентной ставки по ипотечным кредитам в лари, Утиашвили пояснил, что это связано с жесткой монетарной политикой, и как только она начнет смягчаться, процентная ставка начнет падать.
По данным на октябрь 2021 года, в Грузии было выдано 20,1 тысячи ипотечных кредитов на срок более 10 лет общим объемом 3,9 миллиона долларов.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:51Сроки ипотечного кредита в иностранной валюте сокращаются в Грузии
22:18Бустер-дозы в Грузии будут доступны через три месяца после полного курса вакцинации
21:49Жестокое убийство беременной женщины в Тбилиси - ее мужу грозит бессрочное заключение
21:23США готовы к переговорам по безопасности с РФ уже в начале января - Белый дом
20:51"Омикрон" атакует Грузию - почти тридцать выявленных случаев
20:24Прогнозы погоды в Грузии станут более точными
19:58В Казахстане отменили смертную казнь
19:40Жителям Тбилиси придется покупать новые проездные с февраля
19:27Срок годности вакцин, имеющихся в Грузии, истекает в апреле
19:09"Американская мечта" Нуцы Бузаладзе: певица записывает трек с обладателем Grammy
18:42Календарный год сборная Грузии по футболу завершает улучшением в рейтинге ФИФА
18:24Нацбанк Грузии подтвердил стандарты информационной безопасности
18:01Освоенное в Греции грузинское ремесло и благодарный мэр Афин - история Эсмы
17:32Техосмотр в Грузии стали проходить меньше автомобилей
17:15"Воздух подорожает?" - реакция Сети на рост цен на метро и автобусы в Тбилиси
16:52У европейских сортов винограда грузинские корни - Daily Mail
16:23"У населения России есть защита от такого мракобесия" – Путин о западных ценностях
16:04Погода на Новый год в Грузии
15:49Каладзе вызван "на ковер" за повышение цен на транспорт в Тбилиси
15:36Путин рассказал, чьи желания исполняет Дед Мороз