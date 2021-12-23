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Сроки ипотечного кредита в иностранной валюте сокращаются в Грузии

Сроки ипотечного кредита в иностранной валюте сокращаются в Грузии

Решение о снижении срока не окажет влияния на рынок недвижимости, заявил представитель Нацбанка 23.12.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. С 1 января в Грузии сокращается максимальный срок ипотечных кредитов с 15 до 10 лет, заявил глава департамента финансовой стабильности Нацбанка Грузии Давид Утиашвили.Причиной такого решения, по его словам, стала высокая долларизация, которая представляет собой главную опасность в период пандемии."В пик пандемии коронавируса мы увидели, насколько высока зависимость, когда реструктуризированные кредиты в иностранной валюте в два, а порой в три раза превышали те же кредиты в лари. Мы увидели также, что с апреля стали расти кредиты в иностранной валюте и это в основном были бизнес-кредиты. Однако доля ипотечных кредитов тоже была значительной. В равных условиях портфель кредитов в иностранной валюте может вырасти до 10% в следующем году. Также мы ужесточали монетарную политику, что также заставляет тех, кто берет кредит, переключиться на иностранную валюту", - сказал Утиашвили.При этом он отметил, что это решение не окажет влияния на рынок недвижимости и не коснется внутренних кредитов девелоперских компаний.Что касается высокой процентной ставки по ипотечным кредитам в лари, Утиашвили пояснил, что это связано с жесткой монетарной политикой, и как только она начнет смягчаться, процентная ставка начнет падать.По данным на октябрь 2021 года, в Грузии было выдано 20,1 тысячи ипотечных кредитов на срок более 10 лет общим объемом 3,9 миллиона долларов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211209/skolko-kreditov-podorozhalo-v-gruzii-posle-uzhestocheniya-politiki-natsbankom-262698870.html

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экономика, новости, грузия, национальный банк грузии, кредит