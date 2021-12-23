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Тбилиси и Штутгарт свяжет прямой авиарейс
Тбилиси и Штутгарт свяжет прямой авиарейс
Авиакомпания будет совершать рейсы по маршруту Штутгарт-Тбилиси-Штутгарт два раза в неделю 23.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-23T07:31+0400
2021-12-23T07:31+0400
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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Немецкая низкобюджетная авиакомпания Eurowings начнет регулярные полеты из Тбилисского международного аэропорта имени Шота Руставели в Штутгарт с 19 июля 2022 года, говорится в сообщении на сайте Объединения аэропортов Грузии.Авиакомпания будет совершать рейсы по маршруту Штутгарт-Тбилиси-Штутгарт два раза в неделю. Полеты будет совершать пассажирский реактивный самолет модели AIRBUS A320."Мы рады, что Eurowings расширяет свою деятельность на грузинском авиационном рынке. После Дюссельдорфа он начнет полеты в направлении Тбилиси из другого немецкого города - Штутгарта. У нас состоялись плодотворные переговоры с авиакомпанией в рамках Aviation Forum Routes Europe 2021. В результате летом 2022 года авиакомпания получила дополнительный пункт назначения в международном аэропорту Тбилиси'', - сказала директор Объединения аэропортов Грузии Тамар Арчуадзе.Желающие уже могут прибрести билеты на сайте авиакомпании.Союз аэропортов Грузии с 2017 года активно работает с Eurowings для открытия прямых рейсов в Грузию.Авиаперевозчик вошел на авиарынок Грузии с 4 июля 2021 года и выполняет рейсы по маршруту Дюссельдорф-Тбилиси-Дюссельдорф два раза в неделю.Регулярное международное авиасообщение Грузия возобновила с 1 февраля этого года после годовой паузы, сделанной из-за пандемии коронавируса.На сегодняшний день иностранцы при пересечении воздушной границы Грузии должны иметь при себе документ, подтверждающий полный курс вакцинации от коронавируса, или документы о перенесении коронавируса в течение последних 100 дней (подтвержденный положительным ПЦР-тестом) и справку о вакцинации одной дозой препаратом, авторизованным ВОЗ, и/или отрицательный результат ПЦР-теста.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211018/aviasoobschenie-mezhdu-gruziey-i-rf-chto-obsudili-v-moskve-glavy-gruzinskikh-diaspor-260649757.html
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новости, грузия, туризм

Тбилиси и Штутгарт свяжет прямой авиарейс

07:31 23.12.2021
CC BY-SA 2.0 / Riik@mctr / Manchester AirportСамолет лоукостера Eurowings
Самолет лоукостера Eurowings - Sputnik Грузия, 1920, 23.12.2021
CC BY-SA 2.0 / Riik@mctr / Manchester Airport
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Авиакомпания будет совершать рейсы по маршруту Штутгарт-Тбилиси-Штутгарт два раза в неделю
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Немецкая низкобюджетная авиакомпания Eurowings начнет регулярные полеты из Тбилисского международного аэропорта имени Шота Руставели в Штутгарт с 19 июля 2022 года, говорится в сообщении на сайте Объединения аэропортов Грузии.
Авиакомпания будет совершать рейсы по маршруту Штутгарт-Тбилиси-Штутгарт два раза в неделю. Полеты будет совершать пассажирский реактивный самолет модели AIRBUS A320.
"Мы рады, что Eurowings расширяет свою деятельность на грузинском авиационном рынке. После Дюссельдорфа он начнет полеты в направлении Тбилиси из другого немецкого города - Штутгарта. У нас состоялись плодотворные переговоры с авиакомпанией в рамках Aviation Forum Routes Europe 2021. В результате летом 2022 года авиакомпания получила дополнительный пункт назначения в международном аэропорту Тбилиси'', - сказала директор Объединения аэропортов Грузии Тамар Арчуадзе.
Желающие уже могут прибрести билеты на сайте авиакомпании.
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Союз аэропортов Грузии с 2017 года активно работает с Eurowings для открытия прямых рейсов в Грузию.
Авиаперевозчик вошел на авиарынок Грузии с 4 июля 2021 года и выполняет рейсы по маршруту Дюссельдорф-Тбилиси-Дюссельдорф два раза в неделю.
Регулярное международное авиасообщение Грузия возобновила с 1 февраля этого года после годовой паузы, сделанной из-за пандемии коронавируса.
На сегодняшний день иностранцы при пересечении воздушной границы Грузии должны иметь при себе документ, подтверждающий полный курс вакцинации от коронавируса, или документы о перенесении коронавируса в течение последних 100 дней (подтвержденный положительным ПЦР-тестом) и справку о вакцинации одной дозой препаратом, авторизованным ВОЗ, и/или отрицательный результат ПЦР-теста.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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