https://sputnik-georgia.ru/20211223/usatyy-nyan-syn-natali-vodyanovoy-vpervye-pokazal-malyshku-sestru-263089041.html

Усатый нянь: сын Натальи Водяновой впервые показал малышку-сестру

Усатый нянь: сын Натальи Водяновой впервые показал малышку-сестру

Трехмесячная девочка очаровала всех поклонников и собрала множество восторженных комплиментов в Сети

2021-12-23T11:59+0400

2021-12-23T11:59+0400

2021-12-23T11:59+0400

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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Старший сын российской супермодели Натальи Водяновой впервые показал младшую сестру – снимок трехмесячной малышки очаровал всех интернет-пользователей. Водянова рассталась с британским лордом Портманом в 2011 году. В этом браке у модели и аристократа родились трое детей. Наследники продолжают поддерживать отношения с отцом и его новой семьей и недавно приехали в гости к единокровной младшей сестре. Старший сын Водяновой Лукас Портман по-семейному отпраздновал свой день рождения. Молодой человек показал трогательный кадр с трехмесячной сестрой. Дочка Джастина Портмана и Морган Снайдер очаровала подписчиков в Инстаграм. "Хочу представить вам Стар, мою сестру, она младше меня на 19 лет", – подписал фото наследник модели. Темноволосая кроха в белом комбинезоне с особым любопытством смотрела в камеру, в то время как брат держал ее на руках и не скрывал радости от встречи. Лукас также показал брата по отцу – Лео. Двухлетний блондин наслаждался едой, когда его незаметно сняли на камеру. Фанаты растрогались при виде таких умилительных фотографий и поздравили именинника с днем рождения. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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наталья водянова, шоу-бизнес, зарубежные звезды