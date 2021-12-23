https://sputnik-georgia.ru/20211223/zhestokoe-ubiystvo-beremennoy-zhenschiny-v-tbilisi---ee-muzhu-grozit-bessrochnoe-zaklyuchenie-263112831.html

Жестокое убийство беременной женщины в Тбилиси - ее мужу грозит бессрочное заключение

Жестокое убийство беременной женщины в Тбилиси - ее мужу грозит бессрочное заключение

Прокуратура обратится в суд для избрания задержанному заключения в качестве меры пресечения 23.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-23T21:49+0400

2021-12-23T21:49+0400

2021-12-23T21:49+0400

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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинения супругу убитой накануне в окраинном районе Тбилиси – Варкетили, беременной женщины, ему грозит бессрочное заключение.Женщина, находящаяся на пятом месяце беременности, была зарезана накануне в своей квартире, где проживала с мужем. Ее муж был задержан спустя несколько часов после случившегося.Следствие установило, что мужчина нанес своей жене до 30 ножевых ран.Ему предъявили обвинение в умышленном убийства члена семьи, совершенном с особой жестокостью. В случает подтверждения вины ему грозит от 16 до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.Прокуратура обратится в суд для избрания задержанному заключения в качестве меры пресечения. Ему уже назначили психиатрическую экспертизу для оценки вменяемости.Обвинение не уточняет, что стало причиной убийства, но как выяснили СМИ, это могли стать финансовые проблемы. Деньги в семье зарабатывала супруга, которая продавала поделки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211222/zhestokoe-ubiystvo-v-tbilisi-beremennoy-zhenschine-pererezali-gorlo-263077872.html

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