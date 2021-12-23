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Жестокое убийство беременной женщины в Тбилиси - ее мужу грозит бессрочное заключение
Жестокое убийство беременной женщины в Тбилиси - ее мужу грозит бессрочное заключение
Прокуратура обратится в суд для избрания задержанному заключения в качестве меры пресечения 23.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-23T21:49+0400
2021-12-23T21:49+0400
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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинения супругу убитой накануне в окраинном районе Тбилиси – Варкетили, беременной женщины, ему грозит бессрочное заключение.Женщина, находящаяся на пятом месяце беременности, была зарезана накануне в своей квартире, где проживала с мужем. Ее муж был задержан спустя несколько часов после случившегося.Следствие установило, что мужчина нанес своей жене до 30 ножевых ран.Ему предъявили обвинение в умышленном убийства члена семьи, совершенном с особой жестокостью. В случает подтверждения вины ему грозит от 16 до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.Прокуратура обратится в суд для избрания задержанному заключения в качестве меры пресечения. Ему уже назначили психиатрическую экспертизу для оценки вменяемости.Обвинение не уточняет, что стало причиной убийства, но как выяснили СМИ, это могли стать финансовые проблемы. Деньги в семье зарабатывала супруга, которая продавала поделки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, генеральная прокуратура грузии

Жестокое убийство беременной женщины в Тбилиси - ее мужу грозит бессрочное заключение

21:49 23.12.2021
© photo: Sputnik / StringerЗдание прокуратуры Грузии
Здание прокуратуры Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 23.12.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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Прокуратура обратится в суд для избрания задержанному заключения в качестве меры пресечения
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинения супругу убитой накануне в окраинном районе Тбилиси – Варкетили, беременной женщины, ему грозит бессрочное заключение.
Женщина, находящаяся на пятом месяце беременности, была зарезана накануне в своей квартире, где проживала с мужем. Ее муж был задержан спустя несколько часов после случившегося.
Следствие установило, что мужчина нанес своей жене до 30 ножевых ран.
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Жестокое убийство в Тбилиси: беременной женщине перерезали горло
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Ему предъявили обвинение в умышленном убийства члена семьи, совершенном с особой жестокостью. В случает подтверждения вины ему грозит от 16 до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.
Прокуратура обратится в суд для избрания задержанному заключения в качестве меры пресечения. Ему уже назначили психиатрическую экспертизу для оценки вменяемости.
Обвинение не уточняет, что стало причиной убийства, но как выяснили СМИ, это могли стать финансовые проблемы. Деньги в семье зарабатывала супруга, которая продавала поделки.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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