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https://sputnik-georgia.ru/20211224/berite-kredit---mer-tbilisi-sovetuet-kak-kupit-abonement-na-transport-263135021.html
Берите кредит - мэр Тбилиси советует, как купить абонемент на транспорт
Берите кредит - мэр Тбилиси советует, как купить абонемент на транспорт
Каха Каладзе не думает, что стоимость абонементов будет не под силу тбилисцам
2021-12-24T17:16+0400
2021-12-24T17:21+0400
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тбилиси
каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Мэр Тбилиси советует жителям Тбилиси купить годовой или полугодовой абонемент на общественный транспорт в кредит.В Грузии с 1 февраля будет действовать система абонементов при оплате проезда на транспорт. Полугодовой абонемент обойдется 150 лари, а годовой – 250.Так он ответил журналистам на вопрос, как оплатить дорогостоящий абонемент тем, у кого низкая зарплата.Подорожает ли транспорт в Тбилиси? Мнение населения, мэрии и страсти в сакребуло&gt;&gt;По разработанной схеме, самый дешевый проездной - на 90 минут, будет стоить один лари, на один день – 3 лари, на неделю - 20 лари, на месяц - 40 лари, на три месяца - 100 лари, на шесть месяцев - 150 лари и на год - 250 лари.Для пенсионеров, учителей, студентов и другой категории граждан проезд в общественном транспорте по-прежнему будет составлять 20 тетри, а для социально незащищенных – 10 тетри. Для школьников по специальной ученической карте проезд будет бесплатным.В транспортной компании мэрии Тбилиси пока не могут сказать, понадобится ли "льготникам" менять свои карты или нет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, тбилиси, каха каладзе, транспорт

Берите кредит - мэр Тбилиси советует, как купить абонемент на транспорт

17:16 24.12.2021 (обновлено: 17:21 24.12.2021)
© photo: Sputnik / StringerКаха Каладзе с сыном участвует в голосовании. Местные выборы в Грузии 2 октября
Каха Каладзе с сыном участвует в голосовании. Местные выборы в Грузии 2 октября - Sputnik Грузия, 1920, 24.12.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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Станет ли общественный транспорт с 1 февраля роскошью для тбилисцев
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Мэр Тбилиси советует жителям Тбилиси купить годовой или полугодовой абонемент на общественный транспорт в кредит.
В Грузии с 1 февраля будет действовать система абонементов при оплате проезда на транспорт. Полугодовой абонемент обойдется 150 лари, а годовой – 250.

"Можно договориться с банками и взять в рассрочку. Я не думаю, что это будет проблемой. Главное, что все нуждающиеся семьи и пенсионеры будут платить по-прежнему. Это для меня самое главное, принципиальное и важное", - сказал Каха Каладзе.

Так он ответил журналистам на вопрос, как оплатить дорогостоящий абонемент тем, у кого низкая зарплата.
Подорожает ли транспорт в Тбилиси? Мнение населения, мэрии и страсти в сакребуло>>
По разработанной схеме, самый дешевый проездной - на 90 минут, будет стоить один лари, на один день – 3 лари, на неделю - 20 лари, на месяц - 40 лари, на три месяца - 100 лари, на шесть месяцев - 150 лари и на год - 250 лари.
Для пенсионеров, учителей, студентов и другой категории граждан проезд в общественном транспорте по-прежнему будет составлять 20 тетри, а для социально незащищенных – 10 тетри. Для школьников по специальной ученической карте проезд будет бесплатным.
В транспортной компании мэрии Тбилиси пока не могут сказать, понадобится ли "льготникам" менять свои карты или нет.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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