https://sputnik-georgia.ru/20211224/berite-kredit---mer-tbilisi-sovetuet-kak-kupit-abonement-na-transport-263135021.html

Берите кредит - мэр Тбилиси советует, как купить абонемент на транспорт

Берите кредит - мэр Тбилиси советует, как купить абонемент на транспорт

Каха Каладзе не думает, что стоимость абонементов будет не под силу тбилисцам

2021-12-24T17:16+0400

2021-12-24T17:16+0400

2021-12-24T17:21+0400

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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Мэр Тбилиси советует жителям Тбилиси купить годовой или полугодовой абонемент на общественный транспорт в кредит.В Грузии с 1 февраля будет действовать система абонементов при оплате проезда на транспорт. Полугодовой абонемент обойдется 150 лари, а годовой – 250.Так он ответил журналистам на вопрос, как оплатить дорогостоящий абонемент тем, у кого низкая зарплата.Подорожает ли транспорт в Тбилиси? Мнение населения, мэрии и страсти в сакребуло>>По разработанной схеме, самый дешевый проездной - на 90 минут, будет стоить один лари, на один день – 3 лари, на неделю - 20 лари, на месяц - 40 лари, на три месяца - 100 лари, на шесть месяцев - 150 лари и на год - 250 лари.Для пенсионеров, учителей, студентов и другой категории граждан проезд в общественном транспорте по-прежнему будет составлять 20 тетри, а для социально незащищенных – 10 тетри. Для школьников по специальной ученической карте проезд будет бесплатным.В транспортной компании мэрии Тбилиси пока не могут сказать, понадобится ли "льготникам" менять свои карты или нет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, тбилиси, каха каладзе, транспорт