https://sputnik-georgia.ru/20211224/podorozhaet-li-transport-v-tbilisi-mnenie-naseleniya-merii-i-strasti-v-sakrebulo-263125931.html

Подорожает ли транспорт в Тбилиси? Мнение населения, мэрии и страсти в сакребуло

Подорожает ли транспорт в Тбилиси? Мнение населения, мэрии и страсти в сакребуло

Мэрия Тбилиси заверяет население в том, что общественный транспорт в столице с февраля подешевеет 24.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-24T13:24+0400

2021-12-24T13:24+0400

2021-12-24T13:24+0400

общество

грузия

тбилиси

каха каладзе

транспорт

ираклий хмаладзе

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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Изменение системы оплаты общественного транспорта в Тбилиси с февраля 2022 года вызвало бурную реакцию не только среди населения, в сакребуло (совещательный орган) дело дошло до драки, в мэрии же хранят спокойствие и придерживаются своей позиции.Жителям Тбилиси придется покупать новые проездные с февраля>>Это будет одна карта, на которую нужно будет зачислять деньги. Сумма будет зависеть от приобретаемого пакета. Одна поездка будет стоить вдвое дороже, чем сейчас – 1 лари. При этом, как и в настоящее время, в течение 90 минут можно будет менять транспорт сколько угодно раз. Кроме того, можно будет приобрести безлимитные пакеты на день, на неделю, на месяц, на три месяца, на полгода и на год.В мэрии Тбилиси утверждают, что речь идет не о подорожании проезда в общественном транспорте, а наоборот – о снижении цен. К примеру, если купить пакет на год, который будет стоить 250 лари, получится, что безлимитный проезд в течение месяца обходится примерно 21 лари.Обычные горожане, которые ездят на работу на общественном транспорте, говорят об обратном."Это ужас, я не знаю откуда взять такие деньги. У меня зарплата всего 700 лари. Как я могу заплатить за абонемент сразу 150 или 250 лари? Тогда мне не хватит денег на еду и коммуналку. А если покупать на месяц, то это получается дороже, чем я платила. Я езжу только на работу и на рынок, и изредка к друзьям. В месяц мне хватало 30 лари, еще оставалось, а теперь придется покупать абонемент каждый месяц за 40 лари", – поделилась со Sputnik Грузия жительница Тбилиси Манана Давитиани.Если жители города возмущаются по домам или в соцсетях, то в сакребуло Тбилиси обсуждение этого вопроса переросло в драку.На заседание транспортной комиссии, которая должна была принять решение о том, выносить ли инициативу мэрии на заседание сакребуло для голосования, пришли рядовые граждане и представители оппозиционных партий. Они обвинили депутатов сакребуло в том, что они оторваны от реальности и хотят сделать жизнь обычных людей дороже. Словесная перепалка переросла в драку, но это не помешало членам комиссии одобрить вопрос.В мэрии полагают, что новая абонементная система станет стимулом для тех, у кого есть машина, пересесть на общественный транспорт. "Если человек приобрел годовой абонемент, у него будет меньше желания ездить на автомобиле, так как он заранее заплатил за свой безлимитный проезд. Таким образом это поспособствует пользованию общественным транспортом", – сказал вице-мэр Тбилиси Ираклий Хмаладзе.Поощрение пользования общественным транспортом является одним из главных приоритетов нынешнего руководства мэрии Тбилиси. В центре города для автобусов выделены специальные линии, а время ожидания составляет максимум 10 минут.Иная ситуация в спальных районах, к примеру, в районе Варкетили. В час-пик из-за пробок время ожидания автобусов и маршруток может достигать 40 минут. В результате, чтобы добраться до центра, иногда нужно полтора часа.

https://sputnik-georgia.ru/20211223/vozdukh-podorozhaet---reaktsiya-seti-na-rost-tsen-na-metro-i-avtobusy-v-tbilisi-263105724.html

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общество, грузия, тбилиси, каха каладзе, транспорт, ираклий хмаладзе