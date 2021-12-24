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https://sputnik-georgia.ru/20211224/podorozhaet-li-transport-v-tbilisi-mnenie-naseleniya-merii-i-strasti-v-sakrebulo-263125931.html
Подорожает ли транспорт в Тбилиси? Мнение населения, мэрии и страсти в сакребуло
Подорожает ли транспорт в Тбилиси? Мнение населения, мэрии и страсти в сакребуло
Мэрия Тбилиси заверяет население в том, что общественный транспорт в столице с февраля подешевеет 24.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-24T13:24+0400
2021-12-24T13:24+0400
общество
грузия
тбилиси
каха каладзе
транспорт
ираклий хмаладзе
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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Изменение системы оплаты общественного транспорта в Тбилиси с февраля 2022 года вызвало бурную реакцию не только среди населения, в сакребуло (совещательный орган) дело дошло до драки, в мэрии же хранят спокойствие и придерживаются своей позиции.Жителям Тбилиси придется покупать новые проездные с февраля&gt;&gt;Это будет одна карта, на которую нужно будет зачислять деньги. Сумма будет зависеть от приобретаемого пакета. Одна поездка будет стоить вдвое дороже, чем сейчас – 1 лари. При этом, как и в настоящее время, в течение 90 минут можно будет менять транспорт сколько угодно раз. Кроме того, можно будет приобрести безлимитные пакеты на день, на неделю, на месяц, на три месяца, на полгода и на год.В мэрии Тбилиси утверждают, что речь идет не о подорожании проезда в общественном транспорте, а наоборот – о снижении цен. К примеру, если купить пакет на год, который будет стоить 250 лари, получится, что безлимитный проезд в течение месяца обходится примерно 21 лари.Обычные горожане, которые ездят на работу на общественном транспорте, говорят об обратном."Это ужас, я не знаю откуда взять такие деньги. У меня зарплата всего 700 лари. Как я могу заплатить за абонемент сразу 150 или 250 лари? Тогда мне не хватит денег на еду и коммуналку. А если покупать на месяц, то это получается дороже, чем я платила. Я езжу только на работу и на рынок, и изредка к друзьям. В месяц мне хватало 30 лари, еще оставалось, а теперь придется покупать абонемент каждый месяц за 40 лари", – поделилась со Sputnik Грузия жительница Тбилиси Манана Давитиани.Если жители города возмущаются по домам или в соцсетях, то в сакребуло Тбилиси обсуждение этого вопроса переросло в драку.На заседание транспортной комиссии, которая должна была принять решение о том, выносить ли инициативу мэрии на заседание сакребуло для голосования, пришли рядовые граждане и представители оппозиционных партий. Они обвинили депутатов сакребуло в том, что они оторваны от реальности и хотят сделать жизнь обычных людей дороже. Словесная перепалка переросла в драку, но это не помешало членам комиссии одобрить вопрос.В мэрии полагают, что новая абонементная система станет стимулом для тех, у кого есть машина, пересесть на общественный транспорт. "Если человек приобрел годовой абонемент, у него будет меньше желания ездить на автомобиле, так как он заранее заплатил за свой безлимитный проезд. Таким образом это поспособствует пользованию общественным транспортом", – сказал вице-мэр Тбилиси Ираклий Хмаладзе.Поощрение пользования общественным транспортом является одним из главных приоритетов нынешнего руководства мэрии Тбилиси. В центре города для автобусов выделены специальные линии, а время ожидания составляет максимум 10 минут.Иная ситуация в спальных районах, к примеру, в районе Варкетили. В час-пик из-за пробок время ожидания автобусов и маршруток может достигать 40 минут. В результате, чтобы добраться до центра, иногда нужно полтора часа.
https://sputnik-georgia.ru/20211223/vozdukh-podorozhaet---reaktsiya-seti-na-rost-tsen-na-metro-i-avtobusy-v-tbilisi-263105724.html
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общество, грузия, тбилиси, каха каладзе, транспорт, ираклий хмаладзе

Подорожает ли транспорт в Тбилиси? Мнение населения, мэрии и страсти в сакребуло

13:24 24.12.2021
© Sputnik / Goga VardzieliБрусчатые мостовые Тбилиси - пассажирский автобус едет по Варазисхеви
Брусчатые мостовые Тбилиси - пассажирский автобус едет по Варазисхеви - Sputnik Грузия, 1920, 24.12.2021
© Sputnik / Goga Vardzieli
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Мэрия Тбилиси заверяет население в том, что общественный транспорт в столице с февраля подешевеет
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Изменение системы оплаты общественного транспорта в Тбилиси с февраля 2022 года вызвало бурную реакцию не только среди населения, в сакребуло (совещательный орган) дело дошло до драки, в мэрии же хранят спокойствие и придерживаются своей позиции.
Жителям Тбилиси придется покупать новые проездные с февраля>>
Это будет одна карта, на которую нужно будет зачислять деньги. Сумма будет зависеть от приобретаемого пакета. Одна поездка будет стоить вдвое дороже, чем сейчас – 1 лари. При этом, как и в настоящее время, в течение 90 минут можно будет менять транспорт сколько угодно раз. Кроме того, можно будет приобрести безлимитные пакеты на день, на неделю, на месяц, на три месяца, на полгода и на год.
В мэрии Тбилиси утверждают, что речь идет не о подорожании проезда в общественном транспорте, а наоборот – о снижении цен. К примеру, если купить пакет на год, который будет стоить 250 лари, получится, что безлимитный проезд в течение месяца обходится примерно 21 лари.

"Люди сами выбирают, каким абонементом пользоваться. Он может быть однодневный, недельный, месячный, трехмесячный, полугодовой или годовой. Люди сами будут принимать решение, какой абонемент является приемлемым для них. У нас есть полные данные о том, кто сколько пользуется общественным транспортом. Можно сказать, что те, кто пользуется транспортом часто, оплата в долгосрочной перспективе снизится", – сказал мэр Каха Каладзе.

Обычные горожане, которые ездят на работу на общественном транспорте, говорят об обратном.
"Это ужас, я не знаю откуда взять такие деньги. У меня зарплата всего 700 лари. Как я могу заплатить за абонемент сразу 150 или 250 лари? Тогда мне не хватит денег на еду и коммуналку. А если покупать на месяц, то это получается дороже, чем я платила. Я езжу только на работу и на рынок, и изредка к друзьям. В месяц мне хватало 30 лари, еще оставалось, а теперь придется покупать абонемент каждый месяц за 40 лари", – поделилась со Sputnik Грузия жительница Тбилиси Манана Давитиани.
Если жители города возмущаются по домам или в соцсетях, то в сакребуло Тбилиси обсуждение этого вопроса переросло в драку.
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На заседание транспортной комиссии, которая должна была принять решение о том, выносить ли инициативу мэрии на заседание сакребуло для голосования, пришли рядовые граждане и представители оппозиционных партий. Они обвинили депутатов сакребуло в том, что они оторваны от реальности и хотят сделать жизнь обычных людей дороже. Словесная перепалка переросла в драку, но это не помешало членам комиссии одобрить вопрос.
В мэрии полагают, что новая абонементная система станет стимулом для тех, у кого есть машина, пересесть на общественный транспорт.
"Если человек приобрел годовой абонемент, у него будет меньше желания ездить на автомобиле, так как он заранее заплатил за свой безлимитный проезд. Таким образом это поспособствует пользованию общественным транспортом", – сказал вице-мэр Тбилиси Ираклий Хмаладзе.
Поощрение пользования общественным транспортом является одним из главных приоритетов нынешнего руководства мэрии Тбилиси. В центре города для автобусов выделены специальные линии, а время ожидания составляет максимум 10 минут.
Иная ситуация в спальных районах, к примеру, в районе Варкетили. В час-пик из-за пробок время ожидания автобусов и маршруток может достигать 40 минут. В результате, чтобы добраться до центра, иногда нужно полтора часа.
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