https://sputnik-georgia.ru/20211224/chislo-vyyavlennykh-sluchaev-omikron-v-gruzii-vyroslo-do-48-263143968.html

Число выявленных случаев "омикрон" в Грузии выросло до 48

Число выявленных случаев "омикрон" в Грузии выросло до 48

В Грузии подтвердилось еще 19 случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон"

2021-12-24T21:11+0400

2021-12-24T21:11+0400

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общество

новости

грузия

амиран гамкрелидзе

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. В Грузии подтвердилось еще 19 случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон", сообщает Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья.Таким образом число зараженных омикроном в Грузии достигло 48.По словам главы Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амирана Гамкрелидзе, омикрон уже начинает циркулировать в Грузии.Первые случаи заражения омикроном в Грузии были выявлены 20 декабря.Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Всемирная организация здравоохранения присвоила варианту B.1.1.529 название "омикрон" и охарактеризовала его как "вызывающий озабоченность". На данный момент штамм COVID "омикрон" найден уже в 89 странах мира. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные.Ковид-статистика Грузии: инфицированных стало меньше, летальных исходов больше >>Эпидемиологическая ситуация в Грузии за последние две недели стабилизировалась. Количество новых случаев заражения коронавирусом не превышает 2-3 тысячи в сутки. Относительно высоким все еще остается показатель смертности - в среднем 40 - 50 человек в сутки. Самый высокий показатель с начала декабря был зафиксирован 2 декабря - 72 летальных исхода.Доля инфицированных в общем числе протестированных составляет 6-7%.Эксперты прогнозируют увеличение случаев инфицирования в течение ближайших двух недель, связывая это с появлением в Грузии нового штамма коронавируса "омикрон", который имеет свойство быстрого распространения, но характеризуется легким течением болезни.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, амиран гамкрелидзе, коронавирус covid-19