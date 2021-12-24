https://sputnik-georgia.ru/20211224/kovid-statistika-gruzii-infitsirovannykh-stalo-menshe-letalnykh-iskhodov-bolshe-263123945.html

Ковид-статистика Грузии: инфицированных стало меньше, летальных исходов больше

Ковид-статистика Грузии: инфицированных стало меньше, летальных исходов больше

В клиниках Грузии к этому времени на лечении 1 227 тяжелых ковид-пациентов, 308 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких 24.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-24T12:26+0400

2021-12-24T12:26+0400

2021-12-24T12:26+0400

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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. За последние сутки в Грузии зафиксировано 1 976 новых случаев инфицирования COVID-19, скончались 78 пациентов, сообщает пресс-служба правительства.Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 920 617 случаев заболевания коронавирусом, 13 367 человек стали жертвами COVID-19.Новогодние праздники могут привести к вспышке "омикрона" – инфекционист>>За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 3 076 человек, с начала пандемии – 876 254.В Тбилиси за последние 24 часа выявлено 969 новых случаев инфицирования.В регионах ситуация выглядит следующим образом: Имерети – 246, Аджария – 145, Кахети – 119, Шида Картли – 117, Самегрело - Земо Сванети – 117, Квемо Картли – 88, Мцхета-Мтианети – 57, Гурия – 55, Самцхе-Джавахети – 40, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 23.На данный момент в Грузии 30 970 активных случаев заболевания, 5 195 человек находятся на стационарном лечении. Состояние 1 227 пациентов тяжелое, из них 308 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 980 граждан помещены в ковид-гостиницы. 24 795 человек проходят курс лечения на дому.В карантинных пространствах остаются 34 человека, в самоизоляции – 31 647.В Грузии за последние сутки сделано 43 029 тестов на коронавирус: 24 654 – на антиген, 18 375 – ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 23 декабря, составляет 4,59%, за две недели – 6,26%, за семь дней – 5,64%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. Новый штамм COVID-19 "омикрон" был зафиксирован в стране 20 декабря 2021 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211221/imbir-soda-i-limon-ot-koronavirusa-pomogayut-li-narodnye-sredstva-263033470.html

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