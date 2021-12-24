https://sputnik-georgia.ru/20211224/gruzinskie-mandariny-v-osnovnom-eksportiruyutsya-v-sosednie-strany-263109282.html

Грузинские мандарины в основном экспортируются в соседние страны

Грузинские мандарины в основном экспортируются в соседние страны

С начала сезона сбора урожая объем экспорта увеличился на 34%, а стоимость продукции выросла на 37% 24.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-24T07:32+0400

2021-12-24T07:32+0400

2021-12-24T07:32+0400

экономика

новости

грузия

мандарины

сельское хозяйство

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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. С 1 сентября из Грузии было экспортировано 31,9 тысячи тонн мандаринов, общей стоимостью 15,7 миллиона долларов, сообщает Минсельхоз Грузии.За отчетный период объем экспорта увеличился на 34%, а стоимость продукции выросла на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.Лидером по импорту грузинских мандаринов вновь является Россия, куда было вывезено 22 267 тонн цитрусовых. В Армению было отправлено 5 254 тонны, Украину – 3 138 тонн, Молдову – 443 тонны, Казахстан – 281 тонна, Словению – 172 тонны, Беларусь – 140 тонн, Эстонию – 83 тонны, Кыргызстан – 80 тонн, а также 78 тонн в другие страны.Сезон сбора урожая цитрусовых в Грузии начинается поздней осенью и продолжается 4 месяца.В сезоне 2020/21 годов из Грузии вывезли 43,4 тысячи тонн мандаринов, из которых 71% отправились в Россию, а 16,3% – в Армению.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211222/kuda-vyvozyatsya-gruzinskie-khurma-i-korolki-263032538.html

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экономика, новости, грузия, мандарины, сельское хозяйство