Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211224/gruzinskie-mandariny-v-osnovnom-eksportiruyutsya-v-sosednie-strany-263109282.html
Грузинские мандарины в основном экспортируются в соседние страны
Грузинские мандарины в основном экспортируются в соседние страны
С начала сезона сбора урожая объем экспорта увеличился на 34%, а стоимость продукции выросла на 37% 24.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-24T07:32+0400
2021-12-24T07:32+0400
экономика
новости
грузия
мандарины
сельское хозяйство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23840/05/238400551_0:41:2000:1166_1920x0_80_0_0_26aa88e3a974fabfa492000c9764092e.jpg
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. С 1 сентября из Грузии было экспортировано 31,9 тысячи тонн мандаринов, общей стоимостью 15,7 миллиона долларов, сообщает Минсельхоз Грузии.За отчетный период объем экспорта увеличился на 34%, а стоимость продукции выросла на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.Лидером по импорту грузинских мандаринов вновь является Россия, куда было вывезено 22 267 тонн цитрусовых. В Армению было отправлено 5 254 тонны, Украину – 3 138 тонн, Молдову – 443 тонны, Казахстан – 281 тонна, Словению – 172 тонны, Беларусь – 140 тонн, Эстонию – 83 тонны, Кыргызстан – 80 тонн, а также 78 тонн в другие страны.Сезон сбора урожая цитрусовых в Грузии начинается поздней осенью и продолжается 4 месяца.В сезоне 2020/21 годов из Грузии вывезли 43,4 тысячи тонн мандаринов, из которых 71% отправились в Россию, а 16,3% – в Армению.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211222/kuda-vyvozyatsya-gruzinskie-khurma-i-korolki-263032538.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23840/05/238400551_138:0:1915:1333_1920x0_80_0_0_dbd806a4dd00dafd98da5af5b1caa5a5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
экономика, новости, грузия, мандарины, сельское хозяйство

Грузинские мандарины в основном экспортируются в соседние страны

07:32 24.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliМандарины на прилавке уличного магазина - торговля фруктами
Мандарины на прилавке уличного магазина - торговля фруктами - Sputnik Грузия, 1920, 24.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Подписаться на
С начала сезона сбора урожая объем экспорта увеличился на 34%, а стоимость продукции выросла на 37%
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. С 1 сентября из Грузии было экспортировано 31,9 тысячи тонн мандаринов, общей стоимостью 15,7 миллиона долларов, сообщает Минсельхоз Грузии.
За отчетный период объем экспорта увеличился на 34%, а стоимость продукции выросла на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Лидером по импорту грузинских мандаринов вновь является Россия, куда было вывезено 22 267 тонн цитрусовых. В Армению было отправлено 5 254 тонны, Украину – 3 138 тонн, Молдову – 443 тонны, Казахстан – 281 тонна, Словению – 172 тонны, Беларусь – 140 тонн, Эстонию – 83 тонны, Кыргызстан – 80 тонн, а также 78 тонн в другие страны.
Сбор урожая хурмы - Sputnik Грузия, 1920, 22.12.2021
Куда вывозятся грузинские хурма и корольки
22 декабря, 07:32
Сезон сбора урожая цитрусовых в Грузии начинается поздней осенью и продолжается 4 месяца.
В сезоне 2020/21 годов из Грузии вывезли 43,4 тысячи тонн мандаринов, из которых 71% отправились в Россию, а 16,3% – в Армению.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:36Очередной взрыв природного газа в Тбилиси - есть пострадавшие
09:36Турецкая катастрофа: Эрдоган рвется к империи
09:20Курс лари на пятницу – 3,0878 GEL/$1
09:01Три сценария развития экономики Грузии – прогноз от Нацбанка
08:32Смертоносный тайфун на Филиппинах: число жертв перевалило за 300 человек
08:04"Простите, что опоздали": грузинский фильм взял Гран-при фестиваля "Московская премьера"
07:32Грузинские мандарины в основном экспортируются в соседние страны
07:01Грузия и Турция успешно торгуют: товарооборот вырос на треть
ВчераТехосмотр в Грузии стало проходить меньше автомобилей
ВчераСроки ипотечного кредита в иностранной валюте сокращаются в Грузии
ВчераБустер-дозы в Грузии будут доступны через три месяца после полного курса вакцинации
ВчераЖестокое убийство беременной женщины в Тбилиси - ее мужу грозит бессрочное заключение
ВчераСША готовы к переговорам по безопасности с РФ уже в начале января - Белый дом
Вчера"Омикрон" атакует Грузию - почти тридцать выявленных случаев
ВчераПрогнозы погоды в Грузии станут более точными
ВчераВ Казахстане отменили смертную казнь
ВчераЖителям Тбилиси придется покупать новые проездные с февраля
ВчераСрок годности вакцин, имеющихся в Грузии, истекает в апреле
Вчера"Американская мечта" Нуцы Бузаладзе: певица записывает трек с обладателем Grammy
ВчераКалендарный год сборная Грузии по футболу завершает улучшением в рейтинге ФИФА