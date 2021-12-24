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Исчерпал свои возможности – председатель сакребуло Абаша подал в отставку

Исчерпал свои возможности – председатель сакребуло Абаша подал в отставку

Представитель правящей партии Леван Макалатия ушел из сакребуло, не проработав в нем и месяца 24.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-24T15:14+0400

2021-12-24T15:14+0400

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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Председатель сакребуло Абаша (Западная Грузия) Леван Макалатия покинул пост и отказался от своего мандата в совещательном органе.С соответствующим заявлением он уже обратился к аппарату сакребуло. По словам Макалатия, он остается в правящей партии "Грузинская мечта", но уходит из сакребуло и отказывается от мандата депутата.Сакребуло Чхороцку возглавил представитель партии Гахария>>При этом он отметил, что никакого противостояния с правящей партией у него не было."Я всегда был рядовым солдатом "Грузинской мечты" и остаюсь рядовым солдатом", – заявил Макалатия.Макалатия был избран председателем сакребуло Абаша 3 декабря, когда в 64 городах и районах Грузии прошли первые заседания местных совещательных органов – сакребуло, избранных в результате местных выборов в октябре.В сакребуло Абаша всего 30 депутатов, из них большинство - 18 мест занимают представители "Грузинской мечты". У "Единого национального движения" – 8 мандатов, а у партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии" - 2 мандата. По одному мандату достались Лейбористкой партии и партии "Гирчи".Почти во всех сакребуло большинство мест у правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". У нее нет большинства лишь в сакребуло Рустави, Батуми, Зугдиди, Цаленджиха, Чхороцху и Сенаки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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