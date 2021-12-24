https://sputnik-georgia.ru/20211224/kuchava-pokidaet-dolzhnost-predsedatelya-parlamenta-gruzii-263138340.html

Кучава покидает должность председателя парламента Грузии

Кучава покидает должность председателя парламента Грузии

"Грузинская мечта" уже выбрала нового кандидата на пост председателя парламента Грузии 24.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-24T18:03+0400

2021-12-24T18:03+0400

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ираклий кобахидзе

каха кучава

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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Председатель парламента Грузии Каха Кучава покидает должность, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе на брифинге. "От имени политической команды "Грузинской мечты" хочу поблагодарить его за проделанную на посту председателя парламента достойную работу", - сказал Кобахидзе.Партию Кучава покидать не намерен. Комментарий сделал и сам Кучава, но говорить о деталях он не стал. Обещал рассказать обо всем уже в следующем году. "Я принял решение покинуть пост спикера парламента. Естественно, это решение не принято за два-три дня. Мы говорим об этом в команде уже примерно месяц. Я далеко не ухожу. Я остаюсь в политсовете, остаюсь с моей командой", - заявил Кучава.Талаквадзе вместо Тикарадзе? Кто станет новым главой Минздрава Грузии>>По его словам, возглавлять парламент ему пришлось в непростое время."Я старался был председателем всех. Считаю, что по большому счету сумел сделать это", - отметил Кучава.При этом он подчеркнул, что "парламент является единственным местом, где должны приниматься важные для страны решения".Новым председателем парламента Грузии станет Шалва Папуашвили. Согласно регламенту парламента, новый председатель должен быть избран в течение 10 дней после отставки предыдущего. Для избрания председателя законодательного органа достаточно поддержки более половины списочного состава парламента – 76 голосов. У правящей партии на сегодняшний день 83 места в парламенте.Кучава покидает должность председателя парламента Грузии>>Каха Кучава был избран на пост председателя парламента Грузии 27 апреля 2021 года, заменив на этой должности Арчила Талаквадзе. Кучава является членом парламента с 2016 года. До этого он был генеральным директором геологической компании Georgian Copperand Gold, гендиректором "Кавказские минеральные воды".Ранее он также занимал посты в Международной торговой палате, Международной финансовой корпорации, был консультантом в Обществе Красного Креста и юристом в фирме "Мгалоблишвили, Кипиани, Дзидзигури".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, ираклий кобахидзе, каха кучава